Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Очікуваний результат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат від "Слуги народу" Шевчик програв вибори мера в рідному місті Зеленського Кривому Розі, суперник з ОПЗЖ Павлов набрав 56,97% голосів. ІНФОГРАФІКА

Вдале порівняння

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський

... і все американське

З думкою про тебе...

Елементарно...

Лайфхак від влади

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос

Зе!арифметика

Вакцинація по-путінськи

Більше фотошопів дивіться тут