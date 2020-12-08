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Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Очікуваний результат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат від "Слуги народу" Шевчик програв вибори мера в рідному місті Зеленського Кривому Розі, суперник з ОПЗЖ Павлов набрав 56,97% голосів. ІНФОГРАФІКА

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Вдале порівняння

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

... і все американське

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

З думкою про тебе...

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Елементарно...

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Лайфхак від влади

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зе!арифметика

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Вакцинація по-путінськи

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Топ коментарі
+45
"..... будеш брехати, то закінчишсвоє життя ведучим українських теленовин!"
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 895
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08.12.2020 23:18
+42
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 103
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08.12.2020 23:09
+39
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4957
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08.12.2020 23:23
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Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 103
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08.12.2020 23:09 Відповісти
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7575
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08.12.2020 23:14 Відповісти
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7282 до слез!
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09.12.2020 10:15 Відповісти
На телеаналі Г+Г
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08.12.2020 23:15 Відповісти
новінка сізону - обув "пальці вєєром"
на-лє-тай!..

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5332
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08.12.2020 23:30 Відповісти
"..... будеш брехати, то закінчишсвоє життя ведучим українських теленовин!"
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 895
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08.12.2020 23:18 Відповісти
Бреши тільки по цідулці,що тобі дорослі дяді дали!
Можливо теж сядеш у крісло президента!
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09.12.2020 00:44 Відповісти
Як Янелох таке терпить з цим Цензором? Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3476
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08.12.2020 23:11 Відповісти
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7316
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08.12.2020 23:15 Відповісти
Мало того.
Правило Даннінга -Крюгера не розуміють навіть ті, хто вважає, що розуміють.
Див. Вікіпедія: «Правило Даннінга-Крюгера».
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08.12.2020 23:21 Відповісти
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1619
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08.12.2020 23:16 Відповісти
он терпила . привык уже Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5896
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09.12.2020 00:05 Відповісти
Пішов я рахувати магазини Рошен, добраніч!
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08.12.2020 23:19 Відповісти
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 513
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08.12.2020 23:20 Відповісти


Комнатный Рэмбо@Rambo_hikka





Спікер української делегації в ТКГ Олесій Арестович, Дмитро Корчинський та Олександр Дугін протидіють «помаранчевій чумі», 2005

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9927
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08.12.2020 23:24 Відповісти
Корчинский в Москве.
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4916
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09.12.2020 13:11 Відповісти
картина "Арестович в перестрілці з порохоботами захищає Бубочкою життєво-важливі органи"
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08.12.2020 23:31 Відповісти
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 914
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08.12.2020 23:21 Відповісти
Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4957
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08.12.2020 23:23 Відповісти
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1101
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09.12.2020 00:15 Відповісти
І реалії:

Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9745

Головна ялинка країни :
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5805
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09.12.2020 00:34 Відповісти
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1541
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09.12.2020 00:16 Відповісти
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2768
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11.12.2020 00:01 Відповісти
Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2420
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11.12.2020 18:08 Відповісти
 
 