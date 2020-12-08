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Лайфхак від влади, Зе!арифметика, вакцинація по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Лайфхак від влади
Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ скоротило тестування, щоб показати зниження епідемії коронавірусу, - Лерос
Зе!арифметика
Вакцинація по-путінськи
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Топ коментарі
+45 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар08.12.2020 23:18
+42 olele
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+39 olele
показати весь коментар08.12.2020 23:23
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на-лє-тай!..
Можливо теж сядеш у крісло президента!
Правило Даннінга -Крюгера не розуміють навіть ті, хто вважає, що розуміють.
Див. Вікіпедія: «Правило Даннінга-Крюгера».
Комнатный Рэмбо@Rambo_hikka
Спікер української делегації в ТКГ Олесій Арестович, Дмитро Корчинський та Олександр Дугін протидіють «помаранчевій чумі», 2005
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