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Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Трускавці 8 грудня застрелили 50-річного чоловіка. Загиблий Зіновій Пристай на прізвисько Бзік був місцевим кримінальним авторитетом у 1990-х роках.

Про факт убивства повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тіло чоловіка знайшли з наскрізним вогнепальним пораненням у груди. Двір, у якому стався інцидент, належить матері загиблого.

Загиблого виявив місцевий житель і повідомив правоохоронцям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сумах затримано кримінального авторитета, який перебуває в розшуку, - Нацполіція. ФОТО

Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ 01
Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ 02

Місцеве видання "Трускавецький вісник" пише: "Знайшли мертвим кримінального авторитета 1990-х років на прізвисько Бзік. Застреленого Зіновія П., 1970 р.н., знайшли мертвим у його власному будинку на вул. Городище. Поліція з`ясовує всі обставини події, ведеться слідство".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Якийсь "авторитет" неавторитетний, судячи з будинку матері, схожого на хліва.
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09.12.2020 00:29
+16
Криминальный авторитет Трускавца...С недостроенным забором..Древней хатенкой-мазанкой...И беседка...Затянутая временем и недостроем..Новость улыбнула..Но главное что ушел из жизни плохой человек который никогда и ничего в жизни так и не довел до конца_Даже самостоятельно умереть не смог))
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09.12.2020 00:40
+16
Ну всё, уходят преподаватели Трускавецкой Школы Зебилов Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 4052
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09.12.2020 00:42
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Якийсь "авторитет" неавторитетний, судячи з будинку матері, схожого на хліва.
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09.12.2020 00:29 Відповісти
Той, хто його знайшов, десять разів про це пожалкує, доводячи, що в нього нема базуки в коморі.
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09.12.2020 01:53 Відповісти
більш того...зараз йому (назавжди) 50..а у 90-х було 20...
то яке ж воно "афторитет" у 20 років??? хіба шо у себе у дворі.
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09.12.2020 09:09 Відповісти
в 90-м ему было 20, а в 90-м бандитизма ещё не было. Самый пик пришёлся на 94-99 годы, ему как раз было 24 - 29 лет.
Для криминального авторитета маловато, конечно, а вот для бригадира - как раз.
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09.12.2020 09:37 Відповісти
так я за шо? чуть что сразу "афторитет" )))
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09.12.2020 09:40 Відповісти
ну, маемо шо маемо.
настоящие авторитеты - кого не убили - долларовые миллионеры в основном, а это обрыган какой-то.
но у селі -авторитет
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09.12.2020 09:58 Відповісти
мабуть за довгого язика заказали
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09.12.2020 14:27 Відповісти
Ну значит там или висяк, или 100% нет..Панимать надо...
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09.12.2020 10:41 Відповісти
Впевнений, що це "банда" Антоненка... Дитячий хірург Кузьменко, ввійшла в кураж та не може не мочити... Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9599
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09.12.2020 14:34 Відповісти
Зеленые конкурентов убирают
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09.12.2020 00:30 Відповісти
Він також навчався в університеті Трускавця. Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 5852
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09.12.2020 00:33 Відповісти
Викладав.
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09.12.2020 10:39 Відповісти
Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 601
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09.12.2020 00:39 Відповісти
новый набор зебилов, - за три дня узнать как работает государство
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09.12.2020 00:46 Відповісти
это молодой Лукашенко? )
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09.12.2020 12:25 Відповісти
чорновил
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09.12.2020 12:47 Відповісти
Криминальный авторитет Трускавца...С недостроенным забором..Древней хатенкой-мазанкой...И беседка...Затянутая временем и недостроем..Новость улыбнула..Но главное что ушел из жизни плохой человек который никогда и ничего в жизни так и не довел до конца_Даже самостоятельно умереть не смог))
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09.12.2020 00:40 Відповісти
самостоятельно умирают только суицидники Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 7429
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09.12.2020 01:23 Відповісти
Ну всё, уходят преподаватели Трускавецкой Школы Зебилов Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 4052
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09.12.2020 00:42 Відповісти
А кто такой - "Путин", шо за персонаж? Ваш знакомый? Или родственник? Почему мне должны снится ваши кумиры? У вас инсомния? Вы хотите об этом поговорить? Приймите на ночь 150, и берегите себя. Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 7891
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09.12.2020 01:08 Відповісти
т.н. путен это мордовский педофильный пигмей по имени ********.
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09.12.2020 01:15 Відповісти
Трускавецька авторитетна школа
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09.12.2020 12:09 Відповісти
Абитуриенты
Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3575
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09.12.2020 12:11 Відповісти
Два слова: дід Максим
(ну ви зрозуміли концепцію)
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09.12.2020 04:06 Відповісти
Прежде чем писать надо понимать звание АВТОРИТЕТ и как и за какие дела карануют с присвоением этого звания. Смех и только - провинциальная шпана...
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09.12.2020 05:52 Відповісти
С таким погонялом долго не живут.
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09.12.2020 06:26 Відповісти
А когда же криминального авторитета 90-х - ахметова застрелят?!
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09.12.2020 06:32 Відповісти
Никогда! Кто должен застрелить, куплен с потрохами!
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09.12.2020 17:58 Відповісти
Альтанка ще з 90-х стоїть напевно. Як пам'ять про "братьев".
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09.12.2020 07:16 Відповісти
Це скромний авторитет якщо порівнювати з тими що ВР
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09.12.2020 07:31 Відповісти
а сколько же ему было лет, когда он стал авторитетом в 90-х)))
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09.12.2020 08:30 Відповісти
20 ))) дуже афффторитетний..ну дуже! )))))
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09.12.2020 09:10 Відповісти
Похоже, любовь к матерям у блатных осталась только в песнях...
Да и не было у блатных её никогда.
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09.12.2020 09:25 Відповісти
Дворец у авторитета знатный!
Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6906
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09.12.2020 09:50 Відповісти
зачем за такое садить, минус один и это уже лучше
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09.12.2020 09:51 Відповісти
У Бзика бзик приключился.
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09.12.2020 09:54 Відповісти
Бзик - и больсе не музик!
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09.12.2020 17:46 Відповісти
За что до 15 лет? Нужно вообще ввести денежное вознаграждение, чтобы охотники за головами отстреляли всякую шваль типа "авторитетов", рецидивистов и разного рода сепарни и предателей.
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09.12.2020 10:37 Відповісти
Раньше в штатах вознаграждение давали за живого или мертвого уркогана ну а сейчас 15 лет
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09.12.2020 12:42 Відповісти
в штатах не выбирают дебилов в вожди.
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09.12.2020 12:50 Відповісти
Специфические попадаются - типа. Трампа...
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09.12.2020 22:57 Відповісти
Тебе до Трампа как до Плутона.
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09.12.2020 23:12 Відповісти
а он точно был авторитетом с таким то погонялом.
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09.12.2020 12:49 Відповісти
тупые,безграмотные журналюги испортили покойному "светлую память" и "доброе имя" своими бездарными фотоснимками. Почему их никто не научил выбирать локацию соответственно жареным новостям. Могли бы хоть в фотошопе покрасить беседку
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09.12.2020 16:27 Відповісти
А кто его знает криминальный авторитет или крестально чистый человек .у нас грязью оболлют любого
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09.12.2020 16:30 Відповісти
То есть застрелил бандитского авторитета - пятнашка, убила шесть ни в чём неповинных людей на перекрёстке - десятка! Однако - правосудие!!!!
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09.12.2020 16:49 Відповісти
Вы абсолютно правы.... Вот если бы Зайцева не сидела бы весь срок, а вышла бы на волю пораньше, но .... в гробу, и в землю.... Было бы спокойнее за наши жизни...
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09.12.2020 23:28 Відповісти
Ера бідності минула,повернулися веселі ЗЕ90"
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09.12.2020 18:55 Відповісти
какой-то бедный авторитет..настоящие авторитеты принимают томосы, кубки, баллотируются в меры миллионников!))))
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09.12.2020 20:37 Відповісти
Бздык---и нету Бзика!
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09.12.2020 21:51 Відповісти
 
 