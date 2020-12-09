Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ. ФОТО

У Трускавці 8 грудня застрелили 50-річного чоловіка. Загиблий Зіновій Пристай на прізвисько Бзік був місцевим кримінальним авторитетом у 1990-х роках.

Про факт убивства повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тіло чоловіка знайшли з наскрізним вогнепальним пораненням у груди. Двір, у якому стався інцидент, належить матері загиблого.

Загиблого виявив місцевий житель і повідомив правоохоронцям.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.





Місцеве видання "Трускавецький вісник" пише: "Знайшли мертвим кримінального авторитета 1990-х років на прізвисько Бзік. Застреленого Зіновія П., 1970 р.н., знайшли мертвим у його власному будинку на вул. Городище. Поліція з`ясовує всі обставини події, ведеться слідство".

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