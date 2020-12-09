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У центрі Полтави горить кінотеатр ім. Котляревського, будівлі понад 200 років, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У центрі Полтави рятувальники гасять пожежу в будівлі кінотеатру ім. І. П. Котляревського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 9 грудня о 4:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на літньому майданчику кафе на вул. Соборності в центрі Полтави.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе на площі приблизно 150 кв. м, також вогонь по суміжних приміщеннях поширився на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Триває локалізація пожежі", - йдеться в повідомленні.

У центрі Полтави горить кінотеатр ім. Котляревського, будівлі понад 200 років, - ДСНС 01

До гасіння залучено 44 рятувальники особового складу ДСНС та 13 одиниць техніки.

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Зазначимо, що кінотеатр ім. І. П. Котляревського розташовується в будівлі колишнього дворянського зібрання 1810 року побудови.

У центрі Полтави горить кінотеатр ім. Котляревського, будівлі понад 200 років, - ДСНС 02
У центрі Полтави горить кінотеатр ім. Котляревського, будівлі понад 200 років, - ДСНС 03
У центрі Полтави горить кінотеатр ім. Котляревського, будівлі понад 200 років, - ДСНС 04
Фото: ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Теперь ждем строительства или трц или жилкомплекса
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09.12.2020 09:01
+3
театр снести а на его месте дочка Мамая новый ЖК построит для верных папе полтавчан
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09.12.2020 09:26
+2
Там прибудов наліпили торгових........
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09.12.2020 08:59
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Добряче горить...
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09.12.2020 08:47 Відповісти
з чого б це йому так активно запалати?
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09.12.2020 08:54 Відповісти
Там прибудов наліпили торгових........
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09.12.2020 08:59 Відповісти
Кафе, находящиеся вблизи театра, не пострадали.
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09.12.2020 09:14 Відповісти
Я не знаю кому належить це кафе, але поруч із ним знаходиться кафе "Енеїда", дочки московського генерала, який награбастав грошей,в свій час, на російсько-чеченській війні. Вони багато чого тут поскупляли.
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09.12.2020 09:01 Відповісти
До чого тут кафе, коли палає дах театру?
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09.12.2020 09:08 Відповісти
Там не про кафе.
Там про генерала.
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09.12.2020 09:15 Відповісти
Теперь ждем строительства или трц или жилкомплекса
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09.12.2020 09:01 Відповісти
У центрі Полтави горить кінотеатр ім. Котляревського, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1002
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09.12.2020 09:19 Відповісти
недопалок допалюють
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09.12.2020 09:02 Відповісти
Чекаємо, хто буде відбудовувати?
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09.12.2020 09:17 Відповісти
театр снести а на его месте дочка Мамая новый ЖК построит для верных папе полтавчан
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09.12.2020 09:26 Відповісти
І в нас Дворянське собраніє згоріло. Обгородили тепер територію і чекають чогось.
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09.12.2020 09:43 Відповісти
Дочекаються ще одного ТРЦ.
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09.12.2020 09:46 Відповісти
Певне скоробагатькам місце під забудову сподобалося.
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09.12.2020 09:45 Відповісти
Був кінотеатр ім. Котляревського, стане ТРЦ ім. Коломойського...
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09.12.2020 09:49 Відповісти
 
 