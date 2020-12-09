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Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

За попередньою інформацією, причиною викрадення стало вимагання неіснуючого боргу - 800 тис. доларів США. Четверо фігурантів, двоє з яких - іноземці - затримані. Встановлюються інші учасники злочинної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора близько 13-ї години на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Таке повідомлення у чергову частину поліції Києва надійшло від свідка події.

Для розшуку автомобіля. вказаного очевидцем, у столиці ввели спеціальний оперативний план.

Невдовзі поліцейські виявили розшукувану іномарку у Дніпровському районі на вулиці Сиваській. У салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік. Серед них перебував і викрадений чоловік. Чотирьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для проведення слідчих дій.

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На цей час відомо, що потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми. Зловмисники під приводом зустрічі виманили чоловіка на зустріч в обумовлене місце. Коли він прибув на власному автомобілі до супермаркету на вулиці Княжий Затон, потерпілого силою заштовхали у його ж автомобіль та зникли. Дорогою викрадачі вимагали у нього повернення неіснуючого боргу, а відтак змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів США. Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.

За цими фактами здійснюється досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України – розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

У кримінальному провадженні проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення інших учасників злочинної групи.

За даними джерел Цензор.НЕТ,  йдеться про юриста Максима Микитася.

Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали 01
Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали 02
Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали 03
Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали 04
Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Называйте гражданство иностранцев , пожалуйста .
Если это пост совковая страна - то пора вводить въездные визы с пост совком , а не стыдливо прикрываться словом «иностранец»
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09.12.2020 12:47
+8
Будівельна фірма давала хабар через юриста. Юрист 800 тис. доларів з переданого хабара залишив собі, це стандартна практика юристів - брати собі гроші клієнтів. Клієнт образився і вирішив повернути собі гроші, а юрист підготувався і написав заяву в міліцію ще до нападу, тобто юрист працює не сам, а під дахом ментів.
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09.12.2020 13:03
+2
;Цінні діячі мистецтв; Саакашвілі.
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09.12.2020 12:55
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Называйте гражданство иностранцев , пожалуйста .
Если это пост совковая страна - то пора вводить въездные визы с пост совком , а не стыдливо прикрываться словом «иностранец»
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09.12.2020 12:47 Відповісти
да нет двоих вполне можно описать как чурки или азиры или грузины короче горцы Кавказу хотя мутное все Микитасик с Татаровым бурят скважины пока у руля власти????
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09.12.2020 12:52 Відповісти
Будівельна фірма давала хабар через юриста. Юрист 800 тис. доларів з переданого хабара залишив собі, це стандартна практика юристів - брати собі гроші клієнтів. Клієнт образився і вирішив повернути собі гроші, а юрист підготувався і написав заяву в міліцію ще до нападу, тобто юрист працює не сам, а під дахом ментів.
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09.12.2020 13:03 Відповісти
;Цінні діячі мистецтв; Саакашвілі.
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09.12.2020 12:55 Відповісти
Столичного юриста викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисники затримані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 73

Статья была здесь: https://www.obozrevatel.com/society/mikitas-zakazal-svoego-yurista-chechentsam-istochniki.htm

Уже удалили, видимо в редакцию позвонили и попросили "изуиниться"...
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09.12.2020 13:23 Відповісти
Ох, уж эти иностранцы! Предлагаю стране "Инострания" объявить войну, взять всю её армию в плен, чтобы потом менять захватчиков по одному и группами в случае захвата наших граждан. На всех картах и на глобусе обвести красной линией границы этой коварной "инострании", чтобы все ей опасались. Пока на карте это паскудное образование я не нашел.
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09.12.2020 13:13 Відповісти
Похоже кто то хочет подставить Микитася и вернуть в СИЗО. И мы догадываемся кто...
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09.12.2020 13:19 Відповісти
...кто успел землю на папу оформить... но так топорно сработано...
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09.12.2020 13:23 Відповісти
Зазвичай під фразою "неіснуючий борг" ховається борг існуючий, неналежно оформлений або незаконно надбаний. І коли людина не хоче віддавати "неіснуючий борг" по нормальному, то просять отаких от людей допомоги.
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09.12.2020 13:25 Відповісти
Исполнители опять "деятели искусств"? Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали - Цензор.НЕТ 5855
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09.12.2020 14:41 Відповісти
 
 