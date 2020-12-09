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Київ (13837) підпал (498) Слуга народу (2544)

"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Цієї ночі в Києві згорів автомобіль депутата Київської міської ради Георгія Зантараї ("Слуга народу").

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як стверджує видання, автомобіль підпалили двоє невідомих.

Інцидент стався в Святошинському районі столиці після опівночі. Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною і підпалили. Пожежу загасили за 15 хвилин.

Відомо, що автомобіль був припаркований на стоянці поблизу житлових будинків. Через вогонь постраждала ще одна машина, припаркована поруч.

Всі обставини надзвичайної події з'ясовуватимуть правоохоронці.

Мерседес депутата Київради від Слуги народу Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ 01

Георгій Зантарая - український дзюдоїст грузинського походження, заслужений майстер спорту, чемпіон світу 2009 року і віцечемпіон Європи 2009 року.

Раніше Зантарая працював у Міністерстві молоді та спорту, а також в Службі безпеки України (з 2007 по 2020 роки, мав звання майора).

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
А де "горіла тачка, палала"? "Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 4196
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09.12.2020 16:06
+21
а это не вся радость для "слуг" ...или от слуг ?
///

В среду, 9 декабря, в Киеве избили депутата Верховной Рады. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Инцидент, в результате которого пострадал нардеп, произошел в Голосеевском районе столицы,. Правоохранители объявили план «Перехват» - разыскивается автомобиль «Фольксваген Транспортер».
По информации издания OBOZREVATEL, пострадал нардеп Александр Юрченко.
«Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen», - сообщил источник."Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5137
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09.12.2020 16:07
+16
Автобусная остановка. Стоит военный, просто мужик и хачик.
Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.
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09.12.2020 16:11
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"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 4853
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09.12.2020 16:04 Відповісти
"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 2590
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09.12.2020 16:06 Відповісти
блин, а у меня картинка не отображается "Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5682 "Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1046
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09.12.2020 20:24 Відповісти
Від сорому згорів.
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09.12.2020 16:04 Відповісти
Що згорить то не згиє !!! Жаль, що лише одна тачка,от якби весь іх автопарк згорів,то булоб свято !!))
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09.12.2020 16:10 Відповісти
Для цього треба сором мати,а з цим в делопутів напряг !!))
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09.12.2020 16:11 Відповісти
НЕМЕДЛЕННО, БЫСТРО, НОМЕР КАРТОЧКИ - народ скинется на 10 мерседесов
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09.12.2020 16:05 Відповісти
А де "горіла тачка, палала"? "Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 4196
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09.12.2020 16:06 Відповісти
то газ нужно на сертифицированных СТО ставить!)))))))
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09.12.2020 16:07 Відповісти
а это не вся радость для "слуг" ...или от слуг ?
///

В среду, 9 декабря, в Киеве избили депутата Верховной Рады. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Инцидент, в результате которого пострадал нардеп, произошел в Голосеевском районе столицы,. Правоохранители объявили план «Перехват» - разыскивается автомобиль «Фольксваген Транспортер».
По информации издания OBOZREVATEL, пострадал нардеп Александр Юрченко.
«Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen», - сообщил источник."Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5137
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09.12.2020 16:07 Відповісти
"Мерседес" депутата Киевсовета от "Слуги народа" Зантараи сгорел ночью в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 1515
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09.12.2020 16:08 Відповісти
Автобусная остановка. Стоит военный, просто мужик и хачик.
Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.
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09.12.2020 16:11 Відповісти
Вместо "хачик" читать "слуга народа"!
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09.12.2020 16:32 Відповісти
арахамия "Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1088
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09.12.2020 20:22 Відповісти
хорошая новость
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09.12.2020 16:31 Відповісти
В ходе конфликта из-за первоочередности проезда Юрченко подошел к автомобилю и через открытое окно бросил окурок, после чего повредил (оторвал) дворник с лобового стекла.
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09.12.2020 19:00 Відповісти
за такое он бы своё депутатсуое не успел бы достать, а если бы успел засунул бы себе во...
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09.12.2020 19:04 Відповісти
Яхз. Проте підпалювати автівки, особливо коли поряд сторонні авто- моветон та дебілізм.
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09.12.2020 16:08 Відповісти
Курил и пьяный уснул за рулем. 100%.
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09.12.2020 16:11 Відповісти
Сам-то депатут сбёг?
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09.12.2020 16:18 Відповісти
Ничего,еще наварует.
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09.12.2020 16:22 Відповісти
в основном +, жаль машина у человека пострадала.
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09.12.2020 16:31 Відповісти
Нафига учиться, работать? Пошел в спортсмены и руби бабки в чемпионатах, в охране, в рэкете ,
в титушкоохране и т.д.
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09.12.2020 16:33 Відповісти
ГОРІЛА ТАЧКА, ПАЛАЛА!
В Київраде слуга наріда ридала!
"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5904
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09.12.2020 16:36 Відповісти
И все же поджигатели-козлы! На рядом стоящую тачку необходимо было накинуть какую-нибудь несгораемую накидку,ну,если она(тачка) не помощника этого депутата,а пересічного
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09.12.2020 16:55 Відповісти
ну, ниче.. покрасить чуток, будет как новенький.. а пока можно у босса лисапет оддолжить...
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09.12.2020 17:18 Відповісти
тот что ему (зе) Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила? ))
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09.12.2020 17:28 Відповісти
Нужно запретить депутатам ставить свои машины рядом с жилыми домами и другими автомобилями.
Люди не должны страдать от их разборок!
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09.12.2020 17:35 Відповісти
Слуги народу вже на Мерседеси пересіли? А ще ж недавно на гужовому транспорті їздили...
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09.12.2020 17:46 Відповісти
смотрите слуги что бывает без доступной растаможки. Кошмар депутат не сможет себе купить длступный автомобиль
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09.12.2020 18:52 Відповісти
Если автомобили всех слуг выставить в открытый доступ, что начнётся страшно представить
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09.12.2020 18:53 Відповісти
Знайти героїв та нагородити грошовою премією. З тої премії вирахувати збитки на користь хозаяїна машини, що постраждала. Потрібно акуратніше працювати.
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09.12.2020 19:12 Відповісти
**** скрывать, чтобы все ваши автомобили так ярко снимали! Это ваше будущее
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09.12.2020 19:29 Відповісти
Пусть гордится - все это проявление народной любви.
Ну а машина - будет правильно голосовать, то через пару месяцев новую купит, еще лучше.
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09.12.2020 19:43 Відповісти
"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2640 "Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2292
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09.12.2020 20:10 Відповісти
самоубилсама начальника
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09.12.2020 20:19 Відповісти
"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 40
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09.12.2020 20:21 Відповісти
Неужели слуг уже начали отлавливать ,палить и 3.14дить????Яка гарна новина!!
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06.01.2021 11:33 Відповісти
 
 