"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Цієї ночі в Києві згорів автомобіль депутата Київської міської ради Георгія Зантараї ("Слуга народу").
Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
Як стверджує видання, автомобіль підпалили двоє невідомих.
Інцидент стався в Святошинському районі столиці після опівночі. Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною і підпалили. Пожежу загасили за 15 хвилин.
Відомо, що автомобіль був припаркований на стоянці поблизу житлових будинків. Через вогонь постраждала ще одна машина, припаркована поруч.
Всі обставини надзвичайної події з'ясовуватимуть правоохоронці.
Георгій Зантарая - український дзюдоїст грузинського походження, заслужений майстер спорту, чемпіон світу 2009 року і віцечемпіон Європи 2009 року.
Раніше Зантарая працював у Міністерстві молоді та спорту, а також в Службі безпеки України (з 2007 по 2020 роки, мав звання майора).
Будь ласка, зачекайте...
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В среду, 9 декабря, в Киеве избили депутата Верховной Рады. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Инцидент, в результате которого пострадал нардеп, произошел в Голосеевском районе столицы,. Правоохранители объявили план «Перехват» - разыскивается автомобиль «Фольксваген Транспортер».
По информации издания OBOZREVATEL, пострадал нардеп Александр Юрченко.
«Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen», - сообщил источник.
Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.
в титушкоохране и т.д.
В Київраде слуга наріда ридала!
Люди не должны страдать от их разборок!
Ну а машина - будет правильно голосовать, то через пару месяцев новую купит, еще лучше.