Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено). ФОТО

Трагедія сталася в Козівському районі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Літак впав у поле поруч з селом Золота Слобода Козівського району Тернопільської області.

За попередніми даними, загинула одна людина. Прибулі на місце поліцейські виявили літак з розбитою кабіною і відірваним двигуном, а поруч з ним - тіло людини, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільській області.

Що саме сталося, зараз з'ясовують слідчі.

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