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Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Трагедія сталася в Козівському районі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Літак впав у поле поруч з селом Золота Слобода Козівського району Тернопільської області.

За попередніми даними, загинула одна людина. Прибулі на місце поліцейські виявили літак з розбитою кабіною і відірваним двигуном, а поруч з ним - тіло людини, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільській області.

Що саме сталося, зараз з'ясовують слідчі.

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Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено) 01
Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено) 02
Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено) 03

Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено) 04
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Та, там развит типо туристический бизнес, когда пьяный летчик показывает желающим окрестности с высоты птичьего полета.
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09.12.2020 18:32 Відповісти
яка країна - такий і теракт
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09.12.2020 18:38 Відповісти
Євробляхери понакупляли гівна старого і падають людям на голови
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09.12.2020 18:43 Відповісти
С каких пор Ан-2 (а на фото именно он, точнее его часть) это легкомоторный самолет?!
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09.12.2020 19:24 Відповісти
номер UR-33642 в Державний реєстр цивільних повітряних суден України відсутній
( https://avia.gov.ua/state-civil-aircraft-register-of-ukraine/ ), є подібні UR-33056 UR-33352 UR-33644 зареєстровані на ТОВ "Авіакомпанія "V-Авіа" (Вінниця) ТОВ "Авіакомпанія "V-Авіа" (Вінниця) Напевне якийсь списаний колгоспний лівак
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09.12.2020 20:27 Відповісти
Раніше він був у реєстрах: Ан-2 UR-33642 1Г23332 1989 РП2366/3 22.02.2007 Універсал-Авіа - Хмельницький Левчишина А.О., Хмельницький
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09.12.2020 21:25 Відповісти
 
 