Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Трагедія сталася в Козівському районі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Літак впав у поле поруч з селом Золота Слобода Козівського району Тернопільської області.
За попередніми даними, загинула одна людина. Прибулі на місце поліцейські виявили літак з розбитою кабіною і відірваним двигуном, а поруч з ним - тіло людини, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільській області.
Що саме сталося, зараз з'ясовують слідчі.
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