УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12343 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Силовики
7 872 11
Волинь (650) здирство (280) Нацполіція (13911) Правоохоронні органи (2608) рекет (94)

Групу рекетирів, які вимагали 60 тис. дол. "боргу", затримано на Волині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Волинській області правоохоронці розкрили злочинну групу, що вимагала неіснуючий борг з розмірі 60 тис. дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Групу рекетирів, які вимагали 60 тис. дол. боргу, затримано на Волині, - Нацполіція 01

"Фігуранти - мешканці Київської та Волинської областей, 51-го та 46-ти років, неодноразово телефонували потерпілому з погрозами. В подальшому перейшли до особистого спілкування. Під час таких зустрічей зловмисники били чоловіка, аби змусити його віддати 60 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Зрештою чоловік звернувся за допомогою до поліції.

На автозаправній станції, що розташована на трасі "Луцьк-Ковель", під час передачі 59 тисяч доларів США одного з учасників групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

Також читайте: Співробітник СБУ з поплічниками бив і вимагав 100 тис. грн і $ 3 тис. у чоловіків у Харкові, - ДБР

Групу рекетирів, які вимагали 60 тис. дол. боргу, затримано на Волині, - Нацполіція 02

Групу рекетирів, які вимагали 60 тис. дол. боргу, затримано на Волині, - Нацполіція 03

Вирішується питання про затримання його спільника та оголошення їм підозр за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В неіснуючі борги якось слабо віриться
показати весь коментар
09.12.2020 18:26 Відповісти
обычно этим термином называют когда дурачек взял в долг под дурные проценты, и не отдает. а по счетчику уже в 100 раз больше чем брал насчиталось.
показати весь коментар
09.12.2020 18:29 Відповісти
Значить існуючий
показати весь коментар
09.12.2020 18:38 Відповісти
вобщем то да. просто метод отбора денег выбрали быстрый и наглый, не захотели возиться с судами и арестом имущества. а терпило пошел мусорам накапал, что ему паяльник в жопу собрались вставить.
показати весь коментар
09.12.2020 18:40 Відповісти
і платити не буде, навіть якщо справді винен.
показати весь коментар
09.12.2020 20:06 Відповісти
"Несуществующий долг"... Вон же лежит на асфальте 6 пачек денег, значит уже полюбому существующий. 🙂
показати весь коментар
09.12.2020 18:46 Відповісти
и штуку уже слямзили Групу рекетирів, які вимагали 60 тис. дол. "боргу", затримано на Волині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8054
показати весь коментар
09.12.2020 22:09 Відповісти
На фото пострадавший и группа аваковских рекетиров в касках?
показати весь коментар
09.12.2020 18:51 Відповісти
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

занесет судье или следователю и дадут пару лет УСЛОВНО.
Потом найдет заявителя и убьет.
показати весь коментар
09.12.2020 19:16 Відповісти
і сяде довічно, а смисл?
показати весь коментар
09.12.2020 20:07 Відповісти
У КОГО ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ТАКИМИ ДЕНЬГАМИ МОЖНО ЭТИХ РЭКЕТИРОВ ПАЧКАМИ НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ !)
показати весь коментар
09.12.2020 23:02 Відповісти
 
 