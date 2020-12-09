Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Здоров'я
Українська армія не готова до боротьби з COVID-19. Насамперед, немає достатньої кількості необхідних житлових приміщень, які обігріваються, щоб зробити окремо ізолятор з відокремленими за категоріями приміщеннями, і окремо - місце проживання здорових людей.
Про це розповіла в інтерв'ю Depo.ua волонтер Наталя Воронкова, інформує Цензор.НЕТ.
"Наприклад, підрозділ – 200-300 людей. Розселити їх, згідно з наказами МОЗ, потрібно так, щоб між ліжками було 1,5 метри. Та це на папері. В реальних умовах навіть відстань у 0,5 метри забезпечити важко. Ніхто цим ніколи на практиці не займався. І часто ліжка стоять майже впритул одне до одного. Це сприяє поширенню вірусу. Підрозділ з 200 людей, якому надається приміщення на 10 спальних кімнат - це по 20 людей у кожній кімнаті. І якщо в одній хтось захворів, поширення буде майже неможливо зупинити. Людей неможливо відселити в іншу будівлю, бо її просто немає. Все закінчується тим, що починає хворіти весь підрозділ. Втім, на папері все нібито відповідає рекомендаціям", - повідомила волонтер.
Про один такий випадок - в Старичах - вона повідомила в Генштаб. Однак замість скандалу покарали людину, яка розповіла про ситуацію волонтерам. Крім неналежних умов, в армії гостра нестача кадрового резерву військових медиків.
"У зоні ООС повну ізоляцію забезпечити майже неможливо. Навіть обсервація військових, коли до зони входить якась бригада – відбувається з перемінним успіхом. З досвіду шести років роботи із ЗСУ можу сказати, що зачинити таку кількість людей на полігоні неможливо. Все одно хтось матиме вихід. До того ж потрібно, щоб ззовні завозили все необхідне, залишаючи біля воріт, без контактів, але за необхідними правилами та інструкціями це не відбувається. Крім того, у багатьох військових госпіталях вже не вистачає ліжок – маються на увазі ліжка для важких та реанімаційних пацієнтів. Із похолоданням люди стали все більше хворіти — хто на пневмонію, а хто на ковід – і їх, крім найважчих пацієнтів, за інструкцією не відправляють до лікарень чи військових госпіталів", - заявила Воронкова.
Зазвичай таких пацієнтів тримають в ізоляторах, і цей ізолятор може виглядати як невеликий брезентовий, частково відсирілий намет 60-го року виробництва з пічкою-буржуйкою.
"Всередині намету, на мокрій землі - будівельні піддони і на піддонах - розкладачки. Холоде і сире повітря, протяги. Звичайно, це непридатні умови для хворих на COVID-19, із запаленням легень, тим паче зараз, коли на вулиці - максимум +5", -підкреслює волонтер. Вона акцентує, що у керівництва був час на підготовку, проте вони цього не зробили.
Редакція направила інформаційний запит Медичним силам Збройних сил України. Там відповіли, що в казармених приміщеннях військових частин розміщують тільки військових, "які не мають ознак захворювань і широкого кола контактів за межами свого колективу". Крім того, за їхніми даними, для розміщення особового складу в спальних приміщеннях відводиться площа з розрахунку 2.5-4 кв.м на кожного військовослужбовця.
"У разі виявлення ознак будь-якого захворювання військовослужбовця негайно відправляють до медичного пункту частини для проведення огляду лікарем та призначення відповідного лікування", – йдеться у відповіді.
Щодо заповнення ліжок, призначених для хворих на Covid-19 нас інформують, що станом на 7 грудня 2020 року на стаціонарному лікуванні у медзакладах ЗСУ перебувають 326 осіб з таким діагнозом. З них 76 пацієнтів (23%) потребують та отримують кисневу терапію.
"Це цілком та повністю перекриває потреби під час стаціонарного лікування хворих з тяжким перебігом хвороби на Covid-19 та не перевантажує медичні установи.
Щодо ізоляторів в зоні ООС, за офіційною інформацією військових медиків "В районі проведення ООС у пристосованих приміщеннях капітальних будівель підготовлено 133 ізолятори на більш ніж 1500 ліжок для тимчасової ізоляції (обсервації) військовослужбовців з легким перебігом Covid-19, в яких організовано надання медичної допомоги хворим на Covid-19.
Будь ласка, зачекайте...
Знаеш скільки стоїть в середньому наметів на полігоні?
Скільки коштує будівельний вагончик? Намет коштує приблизно 35000,00 грн.
Там де є можливість, там навіть не вагончики, а капітальні будівлі. Проте полігон в залежності від призначення має вмістіти від 2-4 тисячі людей. Це майже містечко!
Скільки знадобиться тралов(або ходок) щоб перевезти вагончики? Скільки наметів вмістить один трал?
Дурні американці досі не здогадались використовувати вагончики, а використувують намети! Да, бьільш накручені та зручніши, но такі самі за об'ємом намети.
Давай биковати не будемо. Угу?
А пока я тобі відкрию чергову таємницю від американських наметів. В наметах американців в Іраку або Афганістані є кондіціонери. В наметах американців в Іраку або Афганістані є обігрівачи. А все тому що до складу намету входить генератор з кондіціонером і в залежності від пори року в намет подається або тепле, або холодне повітря. І ніяких "буржуєк".
То може на це слід звернути увагу, а нє на вагончики(будівельні чи залізничні)?
Я не дарма питав про ціну, вмістимість, кількість і т.п. Я намагався звернути твою увагу на логістіку, а ні на питання "скільки коштує котреж президента"?
Мені абсолютно пох скільки він коштує. Нє пох швидкість розгортання намета да так, щоб залишитись непомітним да там, куда трейлер з вантажівкой не доїдуть та непомітними стати не зможуть...
То давай биковати не будемо. ОК?
В першому турі я голосував за Бойка. У другому - за клоуна бо іншого вибору не було. На слідуючих виборах голосуватиму за Медведчука. Якщо він не вийде у другий тур - просто зіпсую бюлетень.
Зажопні виборці не знають навіть рузьге язіка, а не те, що української мови.
Устроили войскам концлагерь. Точно так же зимой-весной 1917 винниченко с грушевским и петлюрой сгноили на морозе жд состав с первым украинизированным корпусом Скоропадского, который присягнул Центральной Раде, но оказался ей не нужен, ведь до осени 1917-го керманычи Центральной Рады еще пыталась увидеть "мир в глазах" Троцкого и ленина. Прямо как сейчас Зе.
Посему воспринимать его всерьез нет никакой возможности