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Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоров'я

Українська армія не готова до боротьби з COVID-19. Насамперед, немає достатньої кількості необхідних житлових приміщень, які обігріваються, щоб зробити окремо ізолятор з відокремленими за категоріями приміщеннями, і окремо - місце проживання здорових людей.

Про це розповіла в інтерв'ю Depo.ua волонтер Наталя Воронкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприклад, підрозділ – 200-300 людей. Розселити їх, згідно з наказами МОЗ, потрібно так, щоб між ліжками було 1,5 метри. Та це на папері. В реальних умовах навіть відстань у 0,5 метри забезпечити важко. Ніхто цим ніколи на практиці не займався. І часто ліжка стоять майже впритул одне до одного. Це сприяє поширенню вірусу. Підрозділ з 200 людей, якому надається приміщення на 10 спальних кімнат - це по 20 людей у кожній кімнаті. І якщо в одній хтось захворів, поширення буде майже неможливо зупинити. Людей неможливо відселити в іншу будівлю, бо її просто немає. Все закінчується тим, що починає хворіти весь підрозділ. Втім, на папері все нібито відповідає рекомендаціям", - повідомила волонтер.

Про один такий випадок - в Старичах - вона повідомила в Генштаб. Однак замість скандалу покарали людину, яка розповіла про ситуацію волонтерам. Крім неналежних умов, в армії гостра нестача кадрового резерву військових медиків.

Також читайте: За добу в ЗСУ виявили 148 випадків COVID-19, хворіють 3 266 осіб, - Командування Медсил

Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою 01

"У зоні ООС повну ізоляцію забезпечити майже неможливо. Навіть обсервація військових, коли до зони входить якась бригада – відбувається з перемінним успіхом. З досвіду шести років роботи із ЗСУ можу сказати, що зачинити таку кількість людей на полігоні неможливо. Все одно хтось матиме вихід. До того ж потрібно, щоб ззовні завозили все необхідне, залишаючи біля воріт, без контактів, але за необхідними правилами та інструкціями це не відбувається. Крім того, у багатьох військових госпіталях вже не вистачає ліжок – маються на увазі ліжка для важких та реанімаційних пацієнтів. Із похолоданням люди стали все більше хворіти — хто на пневмонію, а хто на ковід – і їх, крім найважчих пацієнтів, за інструкцією не відправляють до лікарень чи військових госпіталів", - заявила Воронкова.

Зазвичай таких пацієнтів тримають в ізоляторах, і цей ізолятор може виглядати як невеликий брезентовий, частково відсирілий намет 60-го року виробництва з пічкою-буржуйкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо, щоб на передовій відчували підтримку, - 62-річна сліпа волонтерка сплела для воїнів понад 2 тис. пар рукавичок. ФОТОрепортаж

Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою 02

"Всередині намету, на мокрій землі - будівельні піддони і на піддонах - розкладачки. Холоде і сире повітря, протяги. Звичайно, це непридатні умови для хворих на COVID-19, із запаленням легень, тим паче зараз, коли на вулиці - максимум +5", -підкреслює волонтер. Вона акцентує, що у керівництва був час на підготовку, проте вони цього не зробили.

Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою 03
Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою 04

Редакція направила інформаційний запит Медичним силам Збройних сил України. Там відповіли, що в казармених приміщеннях військових частин розміщують тільки військових, "які не мають ознак захворювань і широкого кола контактів за межами свого колективу". Крім того, за їхніми даними, для розміщення особового складу в спальних приміщеннях відводиться площа з розрахунку 2.5-4 кв.м на кожного військовослужбовця.

"У разі виявлення ознак будь-якого захворювання військовослужбовця негайно відправляють до медичного пункту частини для проведення огляду лікарем та призначення відповідного лікування", – йдеться у відповіді.

Щодо заповнення ліжок, призначених для хворих на Covid-19 нас інформують, що станом на 7 грудня 2020 року на стаціонарному лікуванні у медзакладах ЗСУ перебувають 326 осіб з таким діагнозом. З них 76 пацієнтів (23%) потребують та отримують кисневу терапію.

"Це цілком та повністю перекриває потреби під час стаціонарного лікування хворих з тяжким перебігом хвороби на Covid-19 та не перевантажує медичні установи.

Щодо ізоляторів в зоні ООС, за офіційною інформацією військових медиків "В районі проведення ООС у пристосованих приміщеннях капітальних будівель підготовлено 133 ізолятори на більш ніж 1500 ліжок для тимчасової ізоляції (обсервації) військовослужбовців з легким перебігом Covid-19, в яких організовано надання медичної допомоги хворим на Covid-19.

Також читайте: Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії

Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою 05
Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою 06
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Топ коментарі
+25
.... ять. Нет слов. Одни маты. "Величайшего" разведуна с Тараном и Хомчаком туда поселить и оцепление поставить чтобы не сбежали.
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09.12.2020 23:15
+14
За армию несут ответственность главнокомандующий (прости Господи), министр обороны и начальник генерального штаба. Прямую ответственность.
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09.12.2020 23:27
+12
З потужного розвитку армії, яке почалося у 2014 році, скочуємося у потужне знищення всього того, що було зроблено неймовірними зусиллями....... Верховному Головнокомандувачу не соромно за свої слова та дії?
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09.12.2020 23:27
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Да какая разница.
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09.12.2020 23:14 Відповісти
ВЕСЬ ТЫЛ министерства обороны загнать в эти палатки !!!СУКИ !!! ТАРАНА ПОД ТРИБУНАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2020 23:31 Відповісти
.... ять. Нет слов. Одни маты. "Величайшего" разведуна с Тараном и Хомчаком туда поселить и оцепление поставить чтобы не сбежали.
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09.12.2020 23:15 Відповісти
краще голову Чернігівської ОДА.
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09.12.2020 23:18 Відповісти
За армию несут ответственность главнокомандующий (прости Господи), министр обороны и начальник генерального штаба. Прямую ответственность.
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09.12.2020 23:27 Відповісти
А где фото больных в палатках?!
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10.12.2020 10:26 Відповісти
реформа армії в дії!
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09.12.2020 23:17 Відповісти
Ну что - арчеры и цезари будем покупать?
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09.12.2020 23:17 Відповісти
З потужного розвитку армії, яке почалося у 2014 році, скочуємося у потужне знищення всього того, що було зроблено неймовірними зусиллями....... Верховному Головнокомандувачу не соромно за свої слова та дії?
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09.12.2020 23:27 Відповісти
Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС: Изолятор - это палатка с буржуйкой - Цензор.НЕТ 2131
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09.12.2020 23:30 Відповісти
я вас прошу, не ліпіть цього величного Зе!біла, дайте очам відпочити... Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою - Цензор.НЕТ 15
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09.12.2020 23:43 Відповісти
Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою - Цензор.НЕТ 9590
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09.12.2020 23:47 Відповісти
в кого ви питаєте про сором ? в істоти яка сміялась над країною , принижувала воїнів та патріотів ? мене цікавить інше чому мовчать генерали , полковники , майори ? чи знов армія потрібна тільки волонтерам ?
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10.12.2020 01:39 Відповісти
все как у людей, те же яйца, только в профиль, в обычной жизни такая же брехня, наплевательское отношение к людям и неумение и нежелание выполнять свои обязанности,
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09.12.2020 23:27 Відповісти
ВЕСЬ ТЫЛ министерства обороны загнать в эти палатки !!!СУКИ !!! ТАРАНА ПОД ТРИБУНАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2020 23:31 Відповісти
Який жах
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09.12.2020 23:34 Відповісти
Де мосійчук, з істерикою і заламуванням рук? Чи за це беня не заплатить?
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09.12.2020 23:59 Відповісти
Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою - Цензор.НЕТ 9682
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10.12.2020 00:10 Відповісти
вот жеж зрада. а вот при папереднике было сплошное шаритэ.
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10.12.2020 00:12 Відповісти
Предлагаю в такие палатки перевозить командиров частей с семьями.А да и буржуйку забрать.
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10.12.2020 00:37 Відповісти
їм буржуйка не знадобиться , вони дрова рубати не вміють !
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10.12.2020 01:41 Відповісти
Для начала предложи другой, более приемлемьій вариант карантина в полевьіх условиях
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10.12.2020 04:58 Відповісти
в старому залізничному вагоні буде краще .зараз не травень щоб в наметі спати ! може треба вже на 6 році війни і про солдат по піклуватись ? не тільки мусарам і прокурорам шкарпетки купувати .
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10.12.2020 11:19 Відповісти
Зрозумів. Варіантнт заключається в тому, щоб на полигони прокласти старі залізничні колії для застарілих залізничних вагінів )))). І військові в вігінах будуть зберігати бімби)))
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10.12.2020 11:47 Відповісти
а тралом привезти неможливо ? є будівельні вагончики . проблему можно вирішувати , а можно шукати відмазки . я працюю в сільському господарстві і добре знаю чим відрізняється ночівля в полі в траві від грудня ! а якщо це полігон то взагалі будівлі повинні бути капітальними .
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10.12.2020 12:44 Відповісти
Скільки людей може вміститись в будівельному вагончику?
Знаеш скільки стоїть в середньому наметів на полігоні?
Скільки коштує будівельний вагончик? Намет коштує приблизно 35000,00 грн.
Там де є можливість, там навіть не вагончики, а капітальні будівлі. Проте полігон в залежності від призначення має вмістіти від 2-4 тисячі людей. Це майже містечко!
Скільки знадобиться тралов(або ходок) щоб перевезти вагончики? Скільки наметів вмістить один трал?
Дурні американці досі не здогадались використовувати вагончики, а використувують намети! Да, бьільш накручені та зручніши, но такі самі за об'ємом намети.
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10.12.2020 14:26 Відповісти
вагончик це ізолятор там не може знаходитись більше 10 людей ! а скільки коштує кортеж президента ? а скільки грошей витрачено на дурнувате опитування ? а скільки коштують державі наглядові ради ? американці ставлять намети в Іраку ,Афганістані в чужій країні з теплим кліматом , тай намети там космічної технології ! подивись на фото наших наметів це від сонця ! бо не вітер не дощ ця марля не тримає . тобі я бачу шкода грошей на здоров'я солдат - годуватимеш чужу армію
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10.12.2020 19:46 Відповісти
Ти, я так розумію, сам солдат, або є волонтером і годуєш нашу армію?

Давай биковати не будемо. Угу?

А пока я тобі відкрию чергову таємницю від американських наметів. В наметах американців в Іраку або Афганістані є кондіціонери. В наметах американців в Іраку або Афганістані є обігрівачи. А все тому що до складу намету входить генератор з кондіціонером і в залежності від пори року в намет подається або тепле, або холодне повітря. І ніяких "буржуєк".
То може на це слід звернути увагу, а нє на вагончики(будівельні чи залізничні)?
Я не дарма питав про ціну, вмістимість, кількість і т.п. Я намагався звернути твою увагу на логістіку, а ні на питання "скільки коштує котреж президента"?
Мені абсолютно пох скільки він коштує. Нє пох швидкість розгортання намета да так, щоб залишитись непомітним да там, куда трейлер з вантажівкой не доїдуть та непомітними стати не зможуть...
То давай биковати не будемо. ОК?
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10.12.2020 20:21 Відповісти
А то, что пишет Воронкова, надо делить на. Там полуправда. Вторая полрвина - тупой пиар себя самой
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10.12.2020 05:00 Відповісти
Після того як за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги, "дохтор смерть" зруйнувала медицину - на Україні ніхто нікого не лікує безкоштовно. І не має значення "ковід" це чи ні.
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10.12.2020 07:33 Відповісти
Так чому твій головзебіл не виправляє "зруйноване" а тільки погіршує ситуацію?
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10.12.2020 08:54 Відповісти
Він такий мій як і твій........
В першому турі я голосував за Бойка. У другому - за клоуна бо іншого вибору не було. На слідуючих виборах голосуватиму за Медведчука. Якщо він не вийде у другий тур - просто зіпсую бюлетень.
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10.12.2020 09:59 Відповісти
Ага, розкажіть, а ми послухаємо.
Зажопні виборці не знають навіть рузьге язіка, а не те, що української мови.
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10.12.2020 10:25 Відповісти
А ще в них ростуть ріжки та хвіст. І який жах - вони не скачуть та не носять кастрюль.
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10.12.2020 10:30 Відповісти
Потому что квадратньіх кастрюль не вьіпускают
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10.12.2020 11:54 Відповісти
Шо, неужели в том, что голосующие за "зажопников" такие же как и они ублюдки и зрадники?
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10.12.2020 14:07 Відповісти
До речі, хто зараз барижить на війні та не закінчує її.
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10.12.2020 08:55 Відповісти
Наказали того кто слил инфу- совковая гадость до сих пор не выжжена напалмом, спасибо Тарану.
Устроили войскам концлагерь. Точно так же зимой-весной 1917 винниченко с грушевским и петлюрой сгноили на морозе жд состав с первым украинизированным корпусом Скоропадского, который присягнул Центральной Раде, но оказался ей не нужен, ведь до осени 1917-го керманычи Центральной Рады еще пыталась увидеть "мир в глазах" Троцкого и ленина. Прямо как сейчас Зе.
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10.12.2020 10:21 Відповісти
О, упізнаваний совок із наметами та "ізоляторами" умов 40-ї армії.
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10.12.2020 10:27 Відповісти
Когда придет время, чтобы Таран объяснил: откуда у него на счетах в иностранных банках лежат огромные средства. В странах с нормальной властью это уже давно бы заинтересовало соответствующие структуры.
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10.12.2020 15:59 Відповісти
Светлана, Ваш спич, мягко говоря, небезупречен с т.з. грамматики и пунктуации.
Посему воспринимать его всерьез нет никакой возможности
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10.12.2020 20:32 Відповісти
 
 