Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Здоров'я Технології
Робот-хірург Da Vinci провів першу операцію у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Без жодного розрізу, лише через проколи, він зміг видалити грижу діафрагми.
Про це лікарня повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
50-річний мешканець Бродів потрапив до лікарні з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, і в нього виявили грижу діафрагми.
"Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі під час ковтання та кровотечі. Умовний "клапан" між стравоходом і шлунком був відсутній", - пояснили медики.
Оперувати його вирішили за допомогою робота-хірурга Da Vinci. Ця система складається з трьох елементів: робочого місця хірурга, який працює за допомогою спеціальних джойстиків, "руки" робота і візуалізаційної системи, яка їх об'єднує.
"З допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунку, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий "клапан", без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем", - йдеться в повідомленні.
Операція була зроблена без жодного розрізу, лише через проколи.
Будь ласка, зачекайте...
твоя тупость - "а лікарня не вкзана, місто не вказане. не вміє цензор про досягення повідомляти. не закритий об"єкт наче."
новость- " Робот-хирург Da Vinci провел первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи."
обосрался и обтекай потихоньку,но для такой тупицы как ты этого мало,надо размазывать говно по всему сайту, дабы тупость твоя всем видна была.Источник: https://censor.net/ru/p3236036
я больше боялся чтобы программа в роботе не глюканула
При помощи этих современных специальных систем команда хирургов....
Що ж тут роботизовано, якщо "програма" так і залишилась в голові херурга, а оперативне керування в його ж руках "джойстиках"???
Доброго ранку, українці!
Не написали, скільки тривала операція.
Так, целофан дивно виглядає на тому обладнанні.
Хіба це дозволено ?
зы вот только боюсь спросить, в какую сумму обошлась эта операция? простому смертному она явно не по карману будет.
Грыжа = "дырка".