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Львів (2084) медицина (1443) операція (113) робот (28)

Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоров'я Технології

Робот-хірург Da Vinci провів першу операцію у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Без жодного розрізу, лише через проколи, він зміг видалити грижу діафрагми.

Про це лікарня повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

50-річний мешканець Бродів потрапив до лікарні з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, і в нього виявили грижу діафрагми.

"Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі під час ковтання та кровотечі. Умовний "клапан" між стравоходом і шлунком був відсутній", - пояснили медики.

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Оперувати його вирішили за допомогою робота-хірурга Da Vinci. Ця система складається з трьох елементів: робочого місця хірурга, який працює за допомогою спеціальних джойстиків, "руки" робота і візуалізаційної системи, яка їх об'єднує.

"З допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунку, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий "клапан", без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем", - йдеться в повідомленні.

Операція була зроблена без жодного розрізу, лише через проколи.

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Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 01
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 02
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 03
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 04
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 05
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 06
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 07
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 08
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 09
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 5190
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10.12.2020 02:10
+22
Это уже уровень конечно! Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 3036
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10.12.2020 02:40
+14
Супер. Побольше бы и новой техники и врачей умеющих этим пользоваться. Жалко будет с нашими рехформами от бубочки и степашки потерять проффесионалов. Их за бугром наверняка ждут с оркестром.
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10.12.2020 03:16
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Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 5190
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10.12.2020 02:10 Відповісти
Это уже уровень конечно! Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 3036
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10.12.2020 02:40 Відповісти
а лікарня не вкзана, місто не вказане. не вміє цензор про досягення повідомляти. не закритий об"єкт наче.
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10.12.2020 08:33 Відповісти
Робот-хирург Da Vinci провел первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Без единого разреза, только через проколы, он смог уд Источник: https://censor.net/ru/p3236036
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10.12.2020 08:50 Відповісти
а може треба у заголовках то теж писати!
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10.12.2020 11:07 Відповісти
може треба и новости читать,а не только заголовки?
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10.12.2020 22:52 Відповісти
то для русскочєлюстних можна не писати!
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10.12.2020 23:16 Відповісти
раз ты разрешил не писать, ну так и не пишут. так что ты и еще хочешь7
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10.12.2020 23:41 Відповісти
русский делает мозг узким, тому ти не догнав відповідь. бєєєднєнькій.
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11.12.2020 00:10 Відповісти
Со своим мозгом ты можешь осилить только заголовки.
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11.12.2020 11:37 Відповісти
хахаха, зато видно сразу узкомозгликов как тьі. тебе кинули кость, тьі и набросился. Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми - Цензор.НЕТ 4396
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11.12.2020 12:10 Відповісти
долбень ты тупорылый,учись читать новости целиком,а не заголовки.
твоя тупость - "а лікарня не вкзана, місто не вказане. не вміє цензор про досягення повідомляти. не закритий об"єкт наче."

новость- " Робот-хирург Da Vinci провел первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи."
обосрался и обтекай потихоньку,но для такой тупицы как ты этого мало,надо размазывать говно по всему сайту, дабы тупость твоя всем видна была.Источник: https://censor.net/ru/p3236036
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11.12.2020 15:40 Відповісти
а як же тоді виявити довбнів твого типу? тільки підставою. ти клюнув.
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11.12.2020 16:07 Відповісти
тебе обосраному имбецилу все поверили. забейся в будку и не усугубляй. подставляльшик херов. подставить ты можешь только своему еп арю Ашоту.
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11.12.2020 16:21 Відповісти
Иван, иди, водки нет. пойди русскую училку подрочи, может у нее совок из мозгов вьівалится. а то как бьіли тупьіми курами так и до сих пор носят свои дипломньіе кокошники, а как рот откроют или своего Мишу вьіпустят, так сразу кокошник вянет так позонрно.
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11.12.2020 17:01 Відповісти
прежде чем что то советовать об училках,научись писать без ошибок школьник. таких тупых как ты давно не встречал на форуме. ты редкостный долпайоп
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11.12.2020 17:54 Відповісти
слив на ошибки засчитан. классика жанра: когда нечего перднуть, вход идет цепляние ошибкам, без указания на єти ошибки, просто так, потому что надо не молча. могу рассказать, как русские училки в германии брешут и чем голову детям засьірают, назьівают єто интеграцией, вот куда не указьівают, но по содержанию и так видно, что в ібучій совок, откуда сами из одного контейнера с тобой вьівалились.
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11.12.2020 18:00 Відповісти
В ХОД! а не вход!дятел ты!не пиши мне больше,дуралей безграмотный.
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11.12.2020 18:18 Відповісти
ти не можеш зупинитись і не відповідати? бідненький, зовсім безвольне чмо ти!
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11.12.2020 22:11 Відповісти
Забейся в будку пёс и не гавкай.
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12.12.2020 01:02 Відповісти
тільки після того як таке профі як ти то покаже. так звучиш, що наче в курсі, як то робиться.
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12.12.2020 01:16 Відповісти
************* убейся уже. не можешь писать не мучай свою жопу.
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12.12.2020 17:13 Відповісти
и скажи мені ще, чого мацковские тупьіе папаши и мамаши водят к таким дурам своих детей? похоже, им главное узкий язьік, а что попутно твои русские училки ихним детям еще в мозг срут, то ни тебя ни русскосрепньіх предков походу не напрягает, а некогда ж ведь, проще приепаться изза самому себе придуманной хєрни и не видеть бревно в своем глазу.
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11.12.2020 17:05 Відповісти
я тебе скажу одно,иди дрочи козе бубон.
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11.12.2020 17:52 Відповісти
а ти вже вкусі як то робиться, раз совітуєш!
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11.12.2020 17:57 Відповісти
"вкусі". пиши без ошибок дурень.
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11.12.2020 18:19 Відповісти
а совітуєш тебе не возбудило, дрочить на недописане слово краще виходит? ну не відволікайся.
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11.12.2020 22:04 Відповісти
у тебя ж тоже явно лягушка-путешетвенница все-еще хвастуха как у кур русскопеддипломньіх? почему при таком тебе умном дятле у єтих хабалих все еще так оценивается лягушка? совку 100 лет и педкокошницам походу тоже. но пантов как и у тебя.
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11.12.2020 17:14 Відповісти
бред сумашедшего.
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11.12.2020 17:51 Відповісти
ну я тож считаю, что в сказке "лягушка-путешественница", лягушка не звастуха, как все еще считает учительница Таня после 30лет отсутствия совка и проживании 10 лет в гейропе.
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11.12.2020 18:02 Відповісти
пздц. тебя сегодня с дурки выпустили? возвращайся срочно обратно.санитары уже тебя ждут.
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11.12.2020 18:21 Відповісти
то русских баб с педдипломами оттуда и не забирали. Я так люблю наблюдать за прнокопьітньіми.
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11.12.2020 22:01 Відповісти
а так как рядом с ней находится такой же продукт Саша, с перетянутьім психококошником мозгом, то она такую бредятину сумашедшего будет нести до конца своих дней, насрва в голову порядочному количеству детей.
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11.12.2020 18:04 Відповісти
тебе точно кто то "насрва" в голову.
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11.12.2020 18:22 Відповісти
то єти две очень хорошо срут молодежи в голову, а предк, которьім уже насрано бьіло, єтого не замечают и дают им єто делать.
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11.12.2020 22:03 Відповісти
Супер. Побольше бы и новой техники и врачей умеющих этим пользоваться. Жалко будет с нашими рехформами от бубочки и степашки потерять проффесионалов. Их за бугром наверняка ждут с оркестром.
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10.12.2020 03:16 Відповісти
"проФФесионалы" нехай їдуть
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10.12.2020 06:53 Відповісти
Один уже в ростов уехал.
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10.12.2020 11:41 Відповісти
Т\Ы БРЕХЛО!!!
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10.12.2020 12:34 Відповісти
Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 1415
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10.12.2020 03:19 Відповісти
он ее высосал что ли... робот-хиллер)
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10.12.2020 03:27 Відповісти
а скоро будет телемедицина - прийдет по почте резак притянешь его к нужному месту на липучках подключишь к интернету и доктор все удаленно почикает. Главное чтобы интернет не отвалился 🤔
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10.12.2020 03:33 Відповісти
мне давно еще Lasic делали на глазах убирали близорукость и астигматизм так участие доктора было минимальным оп просто объяснят что будет делать робот. уложили робот просканировал и лазером все отрезал выжег линзу и заварил за минуту. А доктор стоял рядом и меня успокаивал.
я больше боялся чтобы программа в роботе не глюканула
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10.12.2020 03:39 Відповісти
Теперь его надо научить удалять зеленскому яйца без анастезии. Тогда готов сбросится.
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10.12.2020 04:17 Відповісти
Яйця зеленського і так знаходяться у єрмака.
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10.12.2020 05:08 Відповісти
У ЗЕ яйця відсутні... а рука д'Єрмака знаходится у дупі ЗЕ.
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10.12.2020 06:33 Відповісти
это не робот, а манипулятор.
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10.12.2020 05:09 Відповісти
Як і автор заголовку.
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10.12.2020 06:43 Відповісти
Эта система состоит из трех элементов: рабочего места хирурга, который трудится при помощи специальных джойстиков, "руки" робота и визуализационной системы, которая их объединяет.

При помощи этих современных специальных систем команда хирургов....

Що ж тут роботизовано, якщо "програма" так і залишилась в голові херурга, а оперативне керування в його ж руках "джойстиках"??? Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 954
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10.12.2020 05:28 Відповісти
Де це оперують? Мій батько не може грижу прооперувати бо все інше закрито, всі лікарні тільки ковід лікують.
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10.12.2020 05:53 Відповісти
Хирург при помощи робота, безграмотный заголовок.
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10.12.2020 06:10 Відповісти
Мало що зрозуміло, та надихає.
Доброго ранку, українці!
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10.12.2020 06:42 Відповісти
А целофан с оборудования не поснимали - чтоб не потеряло товарный вид - для перепродажи.
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10.12.2020 07:04 Відповісти
Бачу тут коментатори одні "знатоки" зібрались. Може хтось із вас хоч 10% подібного створив? Спеціалісти-критикани хрЕнові ! А лікарям за це подяка і шана, хоч і не всі цього достойні. Та з їхньою зарплатою і так це диво, що тут в Україні ще працюють.
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10.12.2020 07:13 Відповісти
Я Вас успокою. Те врачи, которые там работают, недостатка в зарплатах не испытывают.
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10.12.2020 07:20 Відповісти
Вообще-то, во всем мире такие операции называют лапароскопией. И для того, чтобы сделать проколы троакарами, нужно сделать небольшие надрезы шкуры. Шкура очень прочная вещь и без надрезов троакары просто быстро затупятся.
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10.12.2020 07:19 Відповісти
Берегут дорогое оборудование... Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми - Цензор.НЕТ 4342
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10.12.2020 09:38 Відповісти
Такі великі надрізи. І глибокі.
Не написали, скільки тривала операція.

Так, целофан дивно виглядає на тому обладнанні.
Хіба це дозволено ?
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10.12.2020 08:13 Відповісти
Плівка то захист робота від КОВІДа... Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 6891
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10.12.2020 08:19 Відповісти
Это одноразовые стерильные чехлы. Стоят они как чугунный мост. Думаю, конкретно эти используются далеко не первый раз. И не последний.
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10.12.2020 08:57 Відповісти
круто.
зы вот только боюсь спросить, в какую сумму обошлась эта операция? простому смертному она явно не по карману будет.
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10.12.2020 08:43 Відповісти
Начнем с того, что робот Давинчи не зарегистрирован в Украине и официально не продается. Фирма Intuitive surgery, их производящая, не поддерживает у нас свою продукцию и не продает расходники. О расходниках: один манипулятор к этой шняге, запрограмированный на 10 использований, стоит порядка 1500€, набор покрытий (одноразовый, полиэтиленовый) почти столько же, ежегодный сервис (которого по указанной выше причине в Украине нет) 200000€. Цена самого робота (нового) сильно превышает 1000000€. Таким образом имеем купленный на помойке (вероятнее всего, в США) аппарат с сомнительной историей, с такими же расходными материалами (в лучшем случае, срок их годности прошел года 3 назад), с местным рукожопым сервисом и т.д. Поищите на Прзорро тендер на приобретение этой фигни - не найдете. А значит купил его, скорее всего, кто-то из врачей на «честно заработанные». Или какой-нибудь бизнесмен от здравоохранения. Угадайте - зачем. К слову, у нас процентов 50 оборудования имеет такую же историю. Что касается самой операции - лапароскопическая фундопликация выполняется у нас в стране давно, можно сказать, стоит на потоке, ничего уникального в этом нет. Грыжу, *****, не вырезают! Говоря общедоступным языком, ее ушивают! В данном случае - уменьшают пищеводное отверстие диафрагмы до нормальных размеров и накладывают манжету на антральный отдел желудка для уменьшения рефлюкса - заброса желудочного содержимого в пищевод! Ну, и на сладенькое - обратите внимание на операционную. За цену этого довинчи ее можно было бы привести в порядок, по крайней мере спрятать трубы вентиляции, которая, вероятнее всего, не работает. О кафельных полах, стенах, батареях отопления и прочем умолчу.
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10.12.2020 08:56 Відповісти
потренируются врачи и свалят в Польшу через полгода....жаль конечно, но так и будет.
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10.12.2020 09:04 Відповісти
а откаты за операцию с пациента робот содрал ? на смазку
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10.12.2020 09:06 Відповісти
а это и без робота происходит, механизм настроен повсеместно, давно и надежно
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10.12.2020 10:10 Відповісти
ПРОСТО КЛАСС !!!!!
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10.12.2020 09:10 Відповісти
С помощью таких машин уже наверное лет 20 делают операции в западных клиниках, даже дистанционно, когда хирург вообще в другом городе сидит. Достижение я так понимаю состоит в том что нам в страну наконец то привезли новую забугорную чудо-машину. Которые, к слову, часто к нам попадают бесплатно на испытания как прототипы в единичных экземплярах, потом они ломаются и наши работают по старинке. Ибо ни ума изобрести подобное ни денег купить подобное у нас нима.
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10.12.2020 09:19 Відповісти
Удалил грыжу - как ??
Грыжа = "дырка".
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10.12.2020 09:33 Відповісти
Теперь еще и робота "благодарить" прийдется...
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10.12.2020 09:51 Відповісти
Так "робот провів"?? чи може хірург-оператор за допомогою "роботизованої руки"?.. Ф х да, дакакаяразніца...
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06.02.2022 21:30 Відповісти
 
 