Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми. ФОТОрепортаж

Робот-хірург Da Vinci провів першу операцію у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Без жодного розрізу, лише через проколи, він зміг видалити грижу діафрагми.

Про це лікарня повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

50-річний мешканець Бродів потрапив до лікарні з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, і в нього виявили грижу діафрагми.

"Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі під час ковтання та кровотечі. Умовний "клапан" між стравоходом і шлунком був відсутній", - пояснили медики.

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Оперувати його вирішили за допомогою робота-хірурга Da Vinci. Ця система складається з трьох елементів: робочого місця хірурга, який працює за допомогою спеціальних джойстиків, "руки" робота і візуалізаційної системи, яка їх об'єднує.

"З допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунку, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий "клапан", без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем", - йдеться в повідомленні.

Операція була зроблена без жодного розрізу, лише через проколи.

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