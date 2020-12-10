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Автомобіль зі служби каршерінгу на великій швидкості влетів у стовп у Києві: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У ніч на 10 грудня в Києві сталася ДТП за участю автомобіля зі служби каршерінгу. Внаслідок аварії загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Люта жесть на Індустріальному. Водій каршерінгової автівки GetmanCar мчав по Вадима Гетьмана (з боку станції метро "Шулявська") на автомобілі Ravon і, не впоравшись з керуванням, поблизу Індустріального шляхопроводу на шаленій швидкості в‘їхав у стовп.

На жаль, у ДТП загинуло дві особи", - йдеться в повідомленні.

Автомобіль зі служби каршерінгу на великій швидкості влетів у стовп у Києві: двоє людей загинули 01

На місці події працювали правоохоронці, які мають встановити всі обставини цієї жахливої ​​аварії.

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Автомобіль зі служби каршерінгу на великій швидкості влетів у стовп у Києві: двоє людей загинули 02
Фото: Київ Оперативний

Каршерінг - це похвилинна оренда авто. Машину можна орендувати за допомогою смартфона.

Як повідомили пізніше в Департаменті комунікації Нацполіції Києва, водій автомобіля "Равон", що їхав у напрямку Чоколівського бульвару, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії 37-річний водій і 31-річна пасажирка загинули на місці.

За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські з'ясовують обставини і механізм ДТП.

Автомобіль зі служби каршерінгу на великій швидкості влетів у стовп у Києві: двоє людей загинули 03
Автомобіль зі служби каршерінгу на великій швидкості влетів у стовп у Києві: двоє людей загинули 04


Автомобіль зі служби каршерінгу на великій швидкості влетів у стовп у Києві: двоє людей загинули 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
гарантую, що слово каршерінг.(сумісне або погодинне) володіняя, ніколи в житті не чули 90% українців. тому треба писати або на нормальній мові або роз,ясненням
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10.12.2020 08:16
+14
Ну хорошо хоть одно - не въехал в остановку общественного транспорта, как в последнее время въезжают.
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10.12.2020 08:14
+10
ПДР написані і продовжують писатися - кров'ю.
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10.12.2020 07:46
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ПДР написані і продовжують писатися - кров'ю.
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10.12.2020 07:46 Відповісти
не будь банальным.
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10.12.2020 14:13 Відповісти
от таких долбодятлов даже рамный Лексус не спасет
надо или Джип Ренглер или Форд Бронко с приваренным сзади и спереди рельсами
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10.12.2020 07:48 Відповісти
КрАЗ - 255
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10.12.2020 07:59 Відповісти
кто за рулем краза должен быть?
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10.12.2020 08:06 Відповісти
Зачем? Лучше разбежаться и лбом в бетонную стену. Результат - тот же. Но посторонние не пострадают.
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10.12.2020 08:58 Відповісти
равон Р 2 хетчбек высокий парусность машина неплохая даже имеет на борту 4 подушки безопасности в отличии от Равона Нексия Р3 или Р 4..где только 2... но это авто не для скорости... там 90 км час уже мотор реве как турбина...явно или пьяный или в кайфе???
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10.12.2020 09:25 Відповісти
Тормоза должны быть исправны не только у автомобиля , но и в мозгах тех , кто за рулем !
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10.12.2020 07:55 Відповісти
сейчас Антонина затянет про повышение штрафов и дайте грошей на более умные камеры и программу "умный город" с дыбильными гражданами....
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10.12.2020 08:11 Відповісти
Вот и сэкономил.
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10.12.2020 08:12 Відповісти
Ну хорошо хоть одно - не въехал в остановку общественного транспорта, как в последнее время въезжают.
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10.12.2020 08:14 Відповісти
Дак на остановке и лежит. Благо ночь была.
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10.12.2020 10:43 Відповісти
гарантую, що слово каршерінг.(сумісне або погодинне) володіняя, ніколи в житті не чули 90% українців. тому треба писати або на нормальній мові або роз,ясненням
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10.12.2020 08:16 Відповісти
Вообще надоело чрезмерное использование в СМИ новомодно-броских слов.
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10.12.2020 08:25 Відповісти
Роз'яснення є в статті.
А взагалі добре, що так невимушено ті 90% українців дізнаються про це слово.
Треба частіше вживати слова з англійської мови. Та й вже час переходити на латинницю і обовязкову англійську на рівні з українською з першого класу.
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10.12.2020 08:58 Відповісти
ми швиденько читаємо новини, а пояснення, останнє речення в тексті
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10.12.2020 09:41 Відповісти
вживаючи чужі слова в своїй мові та перебираючи в свою культуру чужі приклади, пропадають цілі племена, народи а подекуди навіть цивілізації. всього, в міру. смішний приклад з москви: Ви местний? да, а шо? к таксисту: до внуково довезете? да, а дарога пакажеш?
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10.12.2020 09:49 Відповісти
Незабаром англійська має стати в Україні обовязковою для всіх, щонайменше для випускників шкіл. А якщо діти почнуть вживати прості слова якомога раніше, то до школи в них буде багатий словниковий запас. І їм буде легше сприймати граматику.
Мої онуки 4 і 5,5 роки швидше порахують до 20, назвуть кольори, геометричні фігури і абетку англійською, ніж українською. Та й про себе багато чого можуть розповісти англійською і дати відповіді на прості запитання. Вже мовчу про прості побутові слова.
Як Ви гадаєте, якій дитині буде легше даватися англійська хоча би напочатку, враховуючи навантаження іншими предметами? Тій, що вже має уявлення про інший хід думок і знайома з побудовую речень, має багаж слів і т.д.
Чи тій, що навіть не підозрювала про існування цієї мови?
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11.12.2020 19:45 Відповісти
А вот камшотнул бы кто этим хипстерам на их свитшоты, чтобы поменьше ходили бы в барбершопы и не факапили ни язык, ни сову. Глядишь бы и дошло что-нибудь.
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10.12.2020 10:01 Відповісти
Мову то есть.
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10.12.2020 10:02 Відповісти
100% , я наприклад поняття не мав що воно такє
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10.12.2020 10:05 Відповісти
я прочитав шапку і зміст, попім рився в неті шукав перевод
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10.12.2020 12:20 Відповісти
О то воно нам тре ?)!Нормальною мовою написати аж ніяк ніззя !
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10.12.2020 12:22 Відповісти
зато слово "шара" чулы все. значит каршаринг - авто расшаренное будет понятнее )))
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10.12.2020 11:18 Відповісти
Привлекают внимание
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10.12.2020 13:16 Відповісти
слово позаимствовано у россиян которые из английского перетащили его себе.
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10.12.2020 14:23 Відповісти
збогатили язиГ скоріше за нас - не відставатимемо!
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10.12.2020 15:34 Відповісти
каршеринг... повбывав бы.
Либо completely switch to English, либо писать "На арендованном автомобиле".
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10.12.2020 08:50 Відповісти
Хех, взяли машинку пацани на пару годин покататись...
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10.12.2020 09:02 Відповісти
естественный отбор. всзять прокатный авто, и педалить шо дурной. премию дарвина
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10.12.2020 09:12 Відповісти
Досить прокляте місце, той район.
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10.12.2020 10:04 Відповісти
кто такое каршеринг
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10.12.2020 10:09 Відповісти
Сервіс такий: Кошерним пацанам поганяти на тачках і цокнутися кудися.
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10.12.2020 11:01 Відповісти
нашли чем удивить
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10.12.2020 11:15 Відповісти
Забули повернути - з ким не буває!
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10.12.2020 15:33 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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10.12.2020 16:59 Відповісти
Вот это настоящий Шумахер! так держать!! учитесь чайники
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11.12.2020 08:56 Відповісти
 
 