Автомобіль зі служби каршерінгу на великій швидкості влетів у стовп у Києві: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У ніч на 10 грудня в Києві сталася ДТП за участю автомобіля зі служби каршерінгу. Внаслідок аварії загинули дві людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
"Люта жесть на Індустріальному. Водій каршерінгової автівки GetmanCar мчав по Вадима Гетьмана (з боку станції метро "Шулявська") на автомобілі Ravon і, не впоравшись з керуванням, поблизу Індустріального шляхопроводу на шаленій швидкості в‘їхав у стовп.
На жаль, у ДТП загинуло дві особи", - йдеться в повідомленні.
На місці події працювали правоохоронці, які мають встановити всі обставини цієї жахливої аварії.
Каршерінг - це похвилинна оренда авто. Машину можна орендувати за допомогою смартфона.
Як повідомили пізніше в Департаменті комунікації Нацполіції Києва, водій автомобіля "Равон", що їхав у напрямку Чоколівського бульвару, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії 37-річний водій і 31-річна пасажирка загинули на місці.
За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські з'ясовують обставини і механізм ДТП.
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надо или Джип Ренглер или Форд Бронко с приваренным сзади и спереди рельсами
А взагалі добре, що так невимушено ті 90% українців дізнаються про це слово.
Треба частіше вживати слова з англійської мови. Та й вже час переходити на латинницю і обовязкову англійську на рівні з українською з першого класу.
Мої онуки 4 і 5,5 роки швидше порахують до 20, назвуть кольори, геометричні фігури і абетку англійською, ніж українською. Та й про себе багато чого можуть розповісти англійською і дати відповіді на прості запитання. Вже мовчу про прості побутові слова.
Як Ви гадаєте, якій дитині буде легше даватися англійська хоча би напочатку, враховуючи навантаження іншими предметами? Тій, що вже має уявлення про інший хід думок і знайома з побудовую речень, має багаж слів і т.д.
Чи тій, що навіть не підозрювала про існування цієї мови?
Либо completely switch to English, либо писать "На арендованном автомобиле".