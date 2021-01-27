Використовуваний криміналітетом канал нелегальної міграції з РФ блоковано на Харківщині, - СБУ. ФОТО

У Харківській області СБУ спільно з управлінням по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУ Нацполіції в області, Держприкордонслужбою України під процесуальним керівництвом облпрокуратури викрила групу, що організувала канал нелегального переправлення людей з Росії і назад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"Оперативники спецслужби встановили, що угруповання складалося з трьох жителів Харківського регіону", - зазначив він.

За його словами, члени групи протягом року через зв’язки серед криміналітету підшукували бажаючих нелегально перетнути українсько-російський кордон. За оперативною інформацією, "клієнтами" фігурантів були іноземці, які перебувають у країні нелегально, представники кримінальних кіл, підозрювані у вчиненні злочинів в Україні та за кордоном. Вартість "трансферу" становила $1,5 тисячі з кожного нелегального мігранта.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення трьом учасникам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, та кваліфікації їхніх дій, як вчинених у складі організованої групи.

Служба безпеки України перевіряє, чи використовувався перекритий канал нелегальної міграції бойовиками т.зв. "Л/ДНР".