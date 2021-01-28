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На Закарпатті під час збуту наркотиків затримали прикордонника, - військова прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Закарпатській області правоохоронці перекрили канал збуту наркотичних засобів серед прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

На Закарпатті під час збуту наркотиків затримали прикордонника, - військова прокуратура 01

Інспектора прикордонної служби затримали 27 січня 2021 на черговому збуті наркотичного засобу - "PVP". За дві партії збуту він виручив 4 тис. грн.

На Закарпатті під час збуту наркотиків затримали прикордонника, - військова прокуратура 02
На Закарпатті під час збуту наркотиків затримали прикордонника, - військова прокуратура 03

Слідчі дії тривають. Під час обшуків у службових приміщеннях прикордонного загону виявлено та вилучено 5 згортків з, ймовірно, наркотичною речовиною.

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27.01.2021 16:29 Відповісти
Странный сосуд, на лампочку похож )))
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27.01.2021 16:52 Відповісти
Что-то у нас на Закарпатье за последние 1.5-2 года слышком много наркоманов развелось а это или полиция нифига не работает или она же и крышует наркобаронов.
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27.01.2021 16:53 Відповісти
Напевне, ту "лампочку" в жоппі ховав, распространітєль. На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 979
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27.01.2021 17:05 Відповісти
 
 