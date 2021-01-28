На Закарпатті під час збуту наркотиків затримали прикордонника, - військова прокуратура. ФОТО

У Закарпатській області правоохоронці перекрили канал збуту наркотичних засобів серед прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

Інспектора прикордонної служби затримали 27 січня 2021 на черговому збуті наркотичного засобу - "PVP". За дві партії збуту він виручив 4 тис. грн.





Слідчі дії тривають. Під час обшуків у службових приміщеннях прикордонного загону виявлено та вилучено 5 згортків з, ймовірно, наркотичною речовиною.

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