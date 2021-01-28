На Закарпатті під час збуту наркотиків затримали прикордонника, - військова прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Закарпатській області правоохоронці перекрили канал збуту наркотичних засобів серед прикордонників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Західного регіону.
Інспектора прикордонної служби затримали 27 січня 2021 на черговому збуті наркотичного засобу - "PVP". За дві партії збуту він виручив 4 тис. грн.
Слідчі дії тривають. Під час обшуків у службових приміщеннях прикордонного загону виявлено та вилучено 5 згортків з, ймовірно, наркотичною речовиною.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ptyburdukov
показати весь коментар27.01.2021 16:29 Відповісти Мені подобається 2
Сергей Кочетков
показати весь коментар27.01.2021 16:52 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Сливка
показати весь коментар27.01.2021 16:53 Відповісти Мені подобається 0
Ольга Мирна 46880c83
показати весь коментар27.01.2021 17:05 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...