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На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Полтавській області поліція затримала злочинну групу, яка займалася викраденням товарів з вантажних автомобілів, які обслуговували мережі супермаркетів і здійснювали поштові перевезення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція 01

Злочини спільники здійснювали переважно вночі або рано вранці, під час руху транспортних засобів, зламуючи замки і пломби спеціальними пристроями. Вони використовували спеціально обладнаний легковий автомобіль і альпіністське спорядження.

"Викрадене, в т.ч. продукти харчування, побутову хімію, поштові відправлення та медикаменти, зловмисники зберігали за місцем проживання та у приватному будинку, який придбали в селі одного з районів області. Наразі слідчі провели понад 20 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в автомобілях, гаражних і інших приміщеннях. Під час слідчих дій поліцейські вилучили низку речових доказів протиправної діяльності злочинної групи", - повідомили в поліції.

На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція 02
На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція 03

На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція 04

Трьом фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні 6 крадіжок. За попередньою оцінкою, сума завданих збитків становить близько 700 тис. гривень. Однак, у нас є підстави вважати, що дані особи можуть бути причетні ще до близько 30 аналогічних кримінальних правопорушень.

Ведеться досудове розслідування за ч. 3 та 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+3
В Германии, Британии и в Штатах нападение на почту в любом виде считается тяжёлым федеральным преступлением и наказывается весьма сурово.
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27.01.2021 20:35
+2
вода мокра, але вона потрібна.....
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27.01.2021 19:23
+2
Лихие 90е вернулись.Мусора зря хлеб жуют.Вероятно в доле.
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27.01.2021 19:51
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та це дрібна поліцейська робота
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27.01.2021 19:20 Відповісти
вода мокра, але вона потрібна.....
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27.01.2021 19:23 Відповісти
В Германии, Британии и в Штатах нападение на почту в любом виде считается тяжёлым федеральным преступлением и наказывается весьма сурово.
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27.01.2021 20:35 Відповісти
Так вони шо на ходу крали?
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27.01.2021 19:23 Відповісти
Так.
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27.01.2021 19:27 Відповісти
как в фильме славные парни прям ппц мафия..
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28.01.2021 03:11 Відповісти
Раніше грабували товарні поїзди. Обмєльчалі, аднака.
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27.01.2021 19:24 Відповісти
The Fast and the Furious: Poltavshina.
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27.01.2021 19:32 Відповісти
Как же теперь фоповцы будут своих детей кормить?
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27.01.2021 19:34 Відповісти
тебя на мясо пустят и накормят На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7408
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30.01.2021 04:48 Відповісти
Лихие 90е вернулись.Мусора зря хлеб жуют.Вероятно в доле.
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27.01.2021 19:51 Відповісти
Вчися читати перш ніж коментарі писати.
ЗАТРИМАЛИ ЇХ.
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27.01.2021 21:51 Відповісти
Сепар, воював або підтримував війну проти України 3-5 років а то й умовний термін.
Вкрав мільярд - поважна VIP персона.
Схеми-Відкати - на роботу у ОП.
Вкрав якусь дрібницю - 8 років в'язниці.
" маєте те що обираєте" ...
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27.01.2021 21:54 Відповісти
гоп гоп 90-е, Зеля ай маладеец
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27.01.2021 22:16 Відповісти
народ обнищал. уже консервы воруют.
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28.01.2021 11:33 Відповісти
это 100% понаехавшие массово в Полтавскую область домбасяне На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5442
показати весь коментар
30.01.2021 04:49 Відповісти
 
 