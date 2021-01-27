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Новини Фото Події Убивство Шеремета
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Нацполіція перевіряє версію вбивства Шеремета через професійну діяльність у Білорусі. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Події

Національна поліція перевіряє версію вбивства журналіста Павла Шеремета через його професійну діяльність у Білорусі. Це сталося після того, як колишній білоруський силовик дав свідчення в Києві.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

"Перевіряється низка версій, зокрема, вчинення злочину у зв'язку з професійною діяльністю Шеремета на території Республіки Білорусь", - сказано у відповіді.

При цьому Нацполіція засекретила інформацію про те, чи буде у справі допитано ексглаву КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

Читайте також: Клименко про справу Шеремета: Нам поки не давали дозволу на слідчі дії в Білорусі

Разом із тим у Нацполіції повідомили, що у справі вже допитано як свідка колишнього спецпризначенця Білорусі Ігоря Макара.

Його свідчення не розголошуються, але перевіряються викладені ним обставини.

Нацполіція перевіряє версію вбивства Шеремета через професійну діяльність у Білорусі 01

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.
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Топ коментарі
+16
А чому нацполіція ?
Спецслужби іншої країни можливо вчинили теракт на нашій території, а справа в поліції ?
Якийсь бордель !
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27.01.2021 20:22
+10
К власти пришли люди , которые не понимают устройство государства и обязанности институтов
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27.01.2021 20:27
+10
Все почалось з того, що гарант Конституції її не читав.
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27.01.2021 20:29
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А чому нацполіція ?
Спецслужби іншої країни можливо вчинили теракт на нашій території, а справа в поліції ?
Якийсь бордель !
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27.01.2021 20:22 Відповісти
К власти пришли люди , которые не понимают устройство государства и обязанности институтов
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27.01.2021 20:27 Відповісти
Все почалось з того, що гарант Конституції її не читав.
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27.01.2021 20:29 Відповісти
В Конституции написано, кто должен расследовать? Нацполиция проверяет версию убийства Шеремета из-за профессиональной деятельности в Беларуси - Цензор.НЕТ 5802
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27.01.2021 20:30 Відповісти
Написано. Читай.
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27.01.2021 20:38 Відповісти
"У городі бузина, а в Києві дядько".
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27.01.2021 20:41 Відповісти
Ти прочитав ?
Не вірю.
Займись корисною справою.
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27.01.2021 20:47 Відповісти
Не в Конституції, але теракти - це 100% прерогатива СБУ! Чому вбивство Шеремента розслідують копи???
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27.01.2021 21:00 Відповісти
Це має відношення до дискусії саме у цій гілці?
Чи це ви повітря випустили?
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27.01.2021 21:00 Відповісти
Задай этот вопрос той, которая про Конституцию упомянула.
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27.01.2021 21:12 Відповісти
Конституція ні до того, але якщо подивитися закони про СБУ і про поліцію, то теракти - це парафія саме СБУ!
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27.01.2021 22:20 Відповісти
Конституція згадана до попереднього коментаря.
Якщо ви не розумієте, що у дискусії люди можуть відхилятись від попередньої тематики, навіщо лізете зі своїм фе?
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28.01.2021 01:14 Відповісти
Были . Вам из под прокси просто плохо видно 😀😀😀
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27.01.2021 20:32 Відповісти
Але вони дуже добре розуміють, як дурити голови людям.
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27.01.2021 20:43 Відповісти
Снова твои хотелки проигнорировали.
Как же тебе не везёт...
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27.01.2021 20:29 Відповісти
Я давно зрозуміла, що живу серед ідійотів.
Так що не парюсь. )
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27.01.2021 20:37 Відповісти
Патриотичненько, так... Нацполиция проверяет версию убийства Шеремета из-за профессиональной деятельности в Беларуси - Цензор.НЕТ 648
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27.01.2021 20:40 Відповісти
Так вроде вчинивших акт арестовали?
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27.01.2021 20:36 Відповісти
Это тебе кто сказал?
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27.01.2021 20:37 Відповісти
Мне никто не говорил. Но читал заявления Авакова.
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27.01.2021 21:52 Відповісти
Арештували, але лише тому що це добровольці.
А винних так і не знайшли.
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27.01.2021 20:37 Відповісти
ТОМУ ЩОБ ЗАМЕСТИ СЛІДИ.
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28.01.2021 06:36 Відповісти
да ну? не прошло и..почти 5 лет...
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27.01.2021 20:22 Відповісти
А як же арійсько-єврейська зверхність?
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27.01.2021 20:24 Відповісти
Доречі. А хто навчався у школі КДБ Білорусі, потім став нацистом на расєє, а потім став замом Авакова? І це все людина корінаста, невисокого зросту, із борідкою, яка вже неодноразово вбивала.
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27.01.2021 20:26 Відповісти
Тогда остается пуйло.
Организовал убийство никому не интересного в Украине Шеремета, поднимал хай на весь мир, кошмарил етим убийством прошлую украинскую власть, а теперь использует убийство еще раз, окончательно делая из Луки изгоя для всего цивилизованного мира.
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27.01.2021 20:36 Відповісти
СБУ надо просмотреть белорусские телеканалы БЕЛСАТ и НЕХТА...там давно все выложено...
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27.01.2021 20:32 Відповісти
Болваны...тошнит от вас...
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27.01.2021 20:33 Відповісти
Т.е. версии не отработаны, а люди сидят уже второй год. Может уже пора садить этих прокуроров и судей на тот же срок за необоснованное лишение свободы
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27.01.2021 20:35 Відповісти
Чтобы убить первого секратаря ЦК Компартии Белоуссии Машерова использовали грузовик,ну прямо Вячеслав Черновол..только много лет спустя...
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27.01.2021 20:40 Відповісти
Почерк той же!
До речі, Нетфлікс знайшов спільний почерк у отруєнні Бандери і Ющенка - документалку про це випустили... Додайте сюди ще Навального, Литвиненка, Скрипалів - і все ясно стає!
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27.01.2021 21:01 Відповісти
плять! Они проверяют...а Антоненко сидит....
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27.01.2021 20:41 Відповісти
Мой дед сидел 12 лет....,зато что пытался кормить семью и 12 человек ...сраными колосками Джугашвили и его сраным колхозом с 1929 года по 1941..странная цифра 12 меня преследует всю жизнь...но я не Астролог и не Нострадамус...
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27.01.2021 20:46 Відповісти
То про что говорили еще 2 года назад, полиции только сейчас дошло.
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27.01.2021 20:58 Відповісти
А чому під час цієї перевірки сидить тільки Антоненко, чому не посадити ще 100 людей??? Їх же не жаль, ну посидять без свіжого повітря і денного світла, без сім'ї, друзів, роботи. Це не важливо, що є докази провини зовсім других людей. А це тому так відбувається, що бубочка ще не сидів сам і він не може оцінити прєлесть тюряги.
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27.01.2021 21:05 Відповісти
Позбавлення волі- це найстрашніший злочин після вбивства. Це крадіжка часу, життя, яке не повернеш.
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28.01.2021 06:59 Відповісти
 
 