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Дніпропетровщина (2341) меморіальна дошка (190) Нікополь (545) 25 окрема повітряно-десантна бригада (108)

Меморіальну дошку учаснику АТО десантникові Максиму Іващенку відкрили в Нікополі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Дніпропетровщині в місті Нікополь на фасаді школи №17 відкрили меморіальну дошку її випускникові - учаснику АТО, молодшому сержанту Максиму Іващенку, воїну 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нікопольської міськради.

Меморіальну дошку учаснику АТО десантникові Максиму Іващенку відкрили в Нікополі 01

Максим Іващенко народився 27.06.85. Мобілізований до лав ЗСУ 25.03.2014 року і брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України. Молодший сержант, командир гармати 2-го самохідного артилерійського взводу 25-ї ОПДБр.

Перебуваючи у відпустці вдома загинув, рятуючи людей на воді 22.01.2015 року.

Меморіальну дошку учаснику АТО десантникові Максиму Іващенку відкрили в Нікополі 02
Меморіальну дошку учаснику АТО десантникові Максиму Іващенку відкрили в Нікополі 03

Похований у м. Нікополь на Алеї почесних поховань міського кладовища.

Меморіальну дошку учаснику АТО десантникові Максиму Іващенку відкрили в Нікополі 04

Указом президента нагороджений відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції" (посмертно). Рішенням Нікопольської міськради присвоєно звання "Почесний громадянин міста Нікополя" (посмертно).

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Видеофиксацию поставили? А то потом противно читать: "осквернили памятник но мы не знаем кто это сделал, если бы мы знали кто это сделал, но мы не знаем кто это сделал".
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27.01.2021 20:31 Відповісти
Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе - Цензор.НЕТ 622

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
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27.01.2021 20:36 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮМемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе - Цензор.НЕТ 1346
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27.01.2021 20:44 Відповісти
Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе - Цензор.НЕТ 4909
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27.01.2021 21:04 Відповісти
Герою слава!!!
Мемориальную доску участнику АТО десантнику Максиму Иващенко открыли в Никополе - Цензор.НЕТ 1594
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27.01.2021 21:16 Відповісти
Герої не вмирають
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28.01.2021 13:33 Відповісти
 
 