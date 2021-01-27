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Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Закарпатській області співробітники поліції затримали місцевого жителя під час продажу вибухівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція 01

Співробітники кримінальної поліції Хустщини з'ясували, що житель райцентру може бути причетний до збуту вибухівки.

Поліцейські затримали 40-річного зловмисника під час продажу "товару". На місці події слідчі вилучили грошові кошти, саму вибухонебезпечну речовину і електродетонатори.

Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція 02

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Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція 03
Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція 04

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
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Печалька! Закарпатье стало вторым Дамбассом!
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28.01.2021 10:02 Відповісти
 
 