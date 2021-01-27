Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

У Закарпатській області співробітники поліції затримали місцевого жителя під час продажу вибухівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітники кримінальної поліції Хустщини з'ясували, що житель райцентру може бути причетний до збуту вибухівки.

Поліцейські затримали 40-річного зловмисника під час продажу "товару". На місці події слідчі вилучили грошові кошти, саму вибухонебезпечну речовину і електродетонатори.

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Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років.