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Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

За останні двадцять років російська влада витратили 609 мільярдів доларів з державного бюджету на підтримку дружніх режимів в інших країнах і геополітичні проєкти.

Про це пише "Новая газета" з посиланням на відомості з відкритих джерел і інформацію від російських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

На першому місці - Білорусь. Їй надали 109 мільярдів доларів.

"На другому місці - Україна: на знижки, приховані субсидії і держкредити до 2014 року пішло понад $100 млрд, за словами самої російської влади. Експерти не змогли підтвердити "Новій" адекватність цих цифр, проте зробити більш точні розрахунки не є можливим через закритість даних. Крім того, Росія щорічно витрачає гроші на підтримку невизнаних республік: "ДНР", "ЛНР", Абхазії, Південної Осетії і Придністров'я. Обсяг допомоги за останні 5 років, за нашими оцінками, міг становити $32 млрд. Сюди входять пенсії жителям, безкоштовна електроенергія для підприємств та інші витрати", - сказано в публікації. Зазначається, що туди практично все поставляється безкоштовно - "за рахунок російських платників податків".

Крім того, 224 мільярди доларів російська влада витратила на енергетичні проєкти, на кшталт "Північного потоку-2" або "Турецького потоку". Експерти, опитані "Новою газетою", вважають, що вони навряд чи окупляться, оскільки є "політично мотивованими", а більша частина коштів на їх реалізацію пішла в "кишеню" підрядникам. Сама Москва заперечує звинувачення, що, наприклад, за допомогою "Північного потоку - 2" вона прагне політичного впливу на ЄС, і називає газопровід виключно економічним проєктом.

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Також за останні двадцять років Росія пробачила боргів на 116 мільярдів доларів. З них 20 мільярдів - африканським країнам, 12 мільярдів - Ірану, 11 - Північній Кореї.

Журналісти "Нової газети" підрахували, що на гроші, які за 20 років російська влада витратила на геополітику, можна було б побудувати 15 тисяч нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого росіянина по 400 тисяч рублів.

Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на допомогу Україні, - росЗМІ 01

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Топ коментарі
+38
Это они потратили на развал Украины и армии
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27.01.2021 23:12
+33
Зараз заплачу, кому давали в тих і питайте.
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27.01.2021 23:09
+26
ну,то такие инвесторы...со скрытыми кредитами Россия до 2014 года потратила более $100 млрд на "помощь" Украине, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9093.
кредитование своих сми против Украины тоже помощью считаете?
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27.01.2021 23:11
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Кацапы, всё что вам должна, по вашему набутылочному мнению, Украина - я вам прощаю. А вот за Крым и Донбасс, вы ответите, суки.
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28.01.2021 00:13 Відповісти
Це ж скільки нужників можна було на рассєї побудувати!…
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28.01.2021 00:16 Відповісти
яныку с мертвечуком кацапы помогали от пусть с них и спрашивают
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28.01.2021 00:29 Відповісти
Да. На подкуп чиновников, формирование сети предателей - теперь ОПезаЖО мертветчука, на развитие коррупции, развал украинской армии, на антиукраинскую пропаганду, на скупку предприятий - может и потратила. Только толку с этого - деньги на ветер и Овощь в Ростове.
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28.01.2021 00:29 Відповісти
а земразь у власти это не толк? Это реванш.
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28.01.2021 00:33 Відповісти
плата за ЯО в карманы тех,кто его вам отдал., - а так,кацапье,зелупы вам все вернут,вместе с Украинской землей.
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28.01.2021 00:31 Відповісти
От і чудово! Не будете давати нам гроші й заживете багато. Я за вас радий.
Карочє: москалі, йдіть нах.!
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28.01.2021 00:37 Відповісти
Если все полностью посчитать, то рф не истратил на Беларусь ни единой копейки!
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28.01.2021 00:40 Відповісти
Тю, теперь только 100)) А в 14-м про 200 рассказывали))) И про американские 5) Я все время у них спрашивал, зачем они не тем давали, что 5 перебило 200)))
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28.01.2021 00:42 Відповісти
Вони «платять», бо багаті ще й наслухались Путяті!
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28.01.2021 00:47 Відповісти
ВЛАСТЬ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ДЕЛАЛИ ГАЛИМЫЕ ОТКАТЫ КАК СКОРЕЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ !!! ТОЛЬКО УКРАИНА ПОГНАЛА ТУ ВЛАСТЬ И ОПРАВДАЛА СЕБЯ, А БЕЛАРУСЬ В ПРОЦЕССЕ !) А РОССИЯ -
Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7079
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28.01.2021 00:55 Відповісти
Вон оно что значит - гениальный хозяйственник Лукашенко. Пропорционально населению - это если бы в Украину вбухали 450 млрд баксов. Казалось бы, можно было бы построить уже что-то вроде Польши и Дании - но нет, эти астрономические суммы позволяют лишь поддерживать стабильность с небольшим ростом и лояльный рф режим.
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28.01.2021 00:56 Відповісти
Ну а про "100 млрд в Украину" - это конечно же неприкрытый звездеж. 7 лет уже как живем без единой копейки от них, и почему-то не заметили каких-то катастрофических экономических последствий, хотя Зе и команда очень стараются эту тенденцию поломать.
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28.01.2021 01:00 Відповісти
Отдавалка у тебя там,Володя. В Ростове сидит. Ти ж у него и фури уже давно забрал с деньгами. Люди все видят,Володя!
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28.01.2021 03:38 Відповісти
Вначале в 14м был просто камаз, потом камазы, теперь уже фуры пошли. Скоро вагоны, потом эшелоны. А лично я никакого возвращения не жду. Я эти 20 баксов, давно простил. Пусть будет от меня гуманитарная помощь любимой Украине.
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28.01.2021 05:54 Відповісти
не жди...в 14 камаз, потом донбасс с крымом
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28.01.2021 06:39 Відповісти
Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1431
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28.01.2021 11:47 Відповісти
Вот когда с бутылочки слезешь петух, вот тогда и подумаем
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28.01.2021 05:45 Відповісти
Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3873
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28.01.2021 01:17 Відповісти
А про деньги которые рашка своровала у республик после развала СССР-алмазный,золотой фонд,деньги сбербанка,зарубежная собственность,долги других стран перед СССР забыли?А также халявные цены оренды земли под базы ЧФ в Крыму,халявные ставки на транзит для рашогаза и его хранение в украинских хранилищах.Там в итоге если отминусовать то рашка нам ещё сотни миллардов должна будет.
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28.01.2021 01:26 Відповісти
З якого ,Володя,ПЕРЕЛЯКУ тебе что-то Украина будет отдавать? Вот Украине тебе много еще впереди отдавать: от земель до компенсаций за все дерьмо,что ти ей наделал. Сам,Володя,понимаешь,за все дерьмо надо платить!
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28.01.2021 03:42 Відповісти
Феерический *******, от мёртвого осла уши
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28.01.2021 05:46 Відповісти
Володя повесь свои факти в туалете и развлекайся с ними в одиночку. Суд,Володя,поставил "точку" на всем твоем "желании", а тот,кто брал,у тебя под двертми сидит. С него и требуй,Володя!
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28.01.2021 04:00 Відповісти
ты, и не доживешь, и не увидишь
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28.01.2021 06:41 Відповісти
Тут вам любой скажет, что СССР, развалился из-за нерентабельного хозяйственного устройства и в связи с этим огромных по тем временам внешних долгов. С этими долгами после СССРа, россия вначале нулевых, рассчитывалась в гордом одиночестве. А за халявные ставки на транзит, Украина бьётся и сегодня, стараясь не допустить обходного газопровода по дну Балтики.
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28.01.2021 06:39 Відповісти
Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3154
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28.01.2021 11:48 Відповісти
Правильно,все должни вернутся к своей праматери....земле своего племени и не срать на чужую!
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28.01.2021 03:49 Відповісти
Володя, желающие приедут. Украина никого не держит и не тормозит,кроме убийц украинцев и всяких ублюдков.
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28.01.2021 04:02 Відповісти
Соснешь?
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28.01.2021 05:47 Відповісти
а скільки кацапи заробили на Україні до 2014-ого року?
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28.01.2021 03:25 Відповісти
Подивись,Володя,те що твої "скорпіони" недонарахували навпроти свого маразму.
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28.01.2021 04:06 Відповісти
Один із чиновників Сересер 80- х років,що працював у Держстаті заявив,що по Криму,по оборонці для Сересер,у Статуправлінні велись справи ,в тому числі про те, скільки і чого планувалось і виконалось по усім обєктам де лібо. Там було і про те,у скільки росходів обходився Крим,не повірите,Україні. Він одне заявив,що підняття Криму Україні обійшлось в....загальну суму того,щоб побудувати міст через Атлантику від Англії до Ньюйорка. І це ще не все. До речі,всі ці справи були уже тоді засекречені і десь схрвані в сейфах Держохорони як Найособливо Таємні Документи. Володя,узнай,так чи ні? Брехунецць ти наш!
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28.01.2021 04:15 Відповісти
Сдохни,расея!
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28.01.2021 05:25 Відповісти
Аракис вы из него сделаете.
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28.01.2021 05:38 Відповісти
А чего нет данных сколько ушло на олимпиаду и чемпионат мира по футболу? Сколько грохнули на крымский мост, на космодром "Восточный"? А сколько вбухали на корабли и подводные лодки? Сколько на разработку самолетов нового поколения военной и гражданской авиации? Сколько на разработку атомных ракетных двигателей? Сколько на новое тактическое гипперзвуковое оружие? Чего так однобоко отразили бюджетные бешеные расходы?
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28.01.2021 06:39 Відповісти
Мдааа, какие же все таки глупые...эти русские налогоплательщики. Они даже не глупые, а ...абсолютно тупые. Это точно.
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28.01.2021 06:46 Відповісти
Там у тебя в Ростове товарисч чалится, переговори с ним, он все отдаст, он сейчас сговорчивый.
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28.01.2021 07:05 Відповісти
Да ну, а взятки 5-й колоне, чтобы разрушала Украину, тоже входят в эту помощь, тугрики всяким януковичам, медведчукам, бойкам, абрамовичам, новинским и иже с ними включили в "смету", или они телеканалы зомбирующие вату покупают за свои "кровные"?
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28.01.2021 07:31 Відповісти
Якщо ці цифри ***** правда а не операція прикриття витрат на свої "палаци" то ось вам і відповідь за які гроші продавали Україну всі починаючи від комуняки кравчука і закінчуючи бандитом януковичем! Через пару років взнаємо за яку суму продали Україну сені з пасторами і баригами і скільки беруть сьогоднішні слуги агента ФСБ "козиря"! На превеликий жаль історія сьогоднішньої України це історія її розпродажі!!!
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28.01.2021 08:06 Відповісти
надо дать ОТВЕТНЫЕ цифры, а Украина потратила на помощь росии 300 миллиардов долларов. ( не не долларов ЕВРО). Делов то.
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28.01.2021 08:16 Відповісти
Так Дамбасс же до 14-го года кормил всю Украину ? Нээээ ? Рассия все-таки..... Аааааа....
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28.01.2021 08:40 Відповісти
От этой помощи "кони дохнут" Как по мне до 2014 года Россия усилинными темпами разваливала Украину...Деньги шли на подкуп чиновников....работу ФСБ в Украине....На развал Украинской Армии.....На скупки и банкротство украинских предприятий....Ну и на ПРОПОГАНДУ по всем ТВ каналам.....и на многие другие гадости....Думаю на все это Россия потратила еще большую сумму...
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28.01.2021 09:00 Відповісти
Да , на войну с Украиной потратили 85 млрд. долл, на покупку и последующее уничтожение украинских предприятий - 10 млрд.долл, остальное по мелочам - 1 млрд. Медведчуку на антиукраинскую деятельность, 1 млрд - другим агентам, 1 млрд хакерам, разрушающим украинские сети, 1 млрд на антиукраинскую пропаганду в мире и т.п. Смотришь, 100 млрд. долл и наберется.
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28.01.2021 09:07 Відповісти
А какую скидку сделала Россия в 2009 г, когда заставила подписать Тимошенко договор на обязательную закупку 52 млрд кубов газа в год по цене 550 долл за тыщу кубов! Умереть - не встать!
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28.01.2021 09:11 Відповісти
дорогие у витька были пеньки, а золотые обои пшонки вообще безценны Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8498
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28.01.2021 09:21 Відповісти
Вот любопытно, а сколько забрало и уворовало? Или нам пытаются внушить, что ***** тоже с "партии янелоха"?
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28.01.2021 09:47 Відповісти
Мене більше цікавить, скільки ерефія заробила на українських ринках за останні сім років? У нас протягом всіх років війни спокійно продаються російські товари і функціонують російські торгівельні мережі та фінустанови. Посуті, йде фінансування агресії за рахунок сомої України.
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28.01.2021 10:42 Відповісти
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

.
.

юююю...
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28.01.2021 11:22 Відповісти
А где потратили, в военторге ?
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28.01.2021 11:45 Відповісти
И где же эти 103 млрд. до, которые якобы Россия потратила на Украину??? Скорее всего все эти затраты пошли на строительсво дворца путина в геленжике, и его бункера-дачи в Сочи , , а также на военные объекты , вокруг Сочи, при строительстве сооружений к олимпиаде 2014, а дурят россиян и все мировое сообщество о так называемой помощи Украине. Путин наоборот обогатился на 120 млрд. дол , за счёт цены на газ, . которую подписала эта дура Тимошенко!! Может немного денжат и получили эти так называемые представители КПСС Украины типа СИМоненко, Витренко и прочей коммунистической и социалистической мишуры за развал Украины изнутри!!!! Они и сейчас это активно делаю, вместе с бандой рабиновичей и медведчуков и прочей украинской нечисти!!
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28.01.2021 11:53 Відповісти
Похоже, что цифири взяти с потолка самой бензоколонки. Все это: вилами по воде писано. Уже давно известно, что трупы своих, зажмуренных орков, нигде никогда не учитываются, как и не подсчитываются никем средства потраченные на войны. Берут, сколько есть. Короче, воюют как получается. Как меркельши платят за газ и нефть, так они и воюют. Цель оправдывает средства. Тактические и стратегические цели? - это не для них. У них все слиплось. Поставили своей целью, захват Украины: начинается накачка средствами агентуры, - подонков типа Медведчука, - они уже, на местах, распределяют по своим сексотам, до самого села (если что-то туда доходит). Много скопилось в Украине всякого отродья и его стукачей с открытыми клювами. Как можно определить сколько денег кацапы вложили в Медведчука? Считать сколько он пр*** со своей марчекой? Так и агенты помельче, своими муд...ми трясут; дай и им. Сколько дворцов под эту коррупцию отгрохали.
Это все тупые вбросы кацапов. Мол, они что-то там пишут, а агенты в Украине подписывают. От ссср деньги пачками всякая сволочь за рубежами получала; выбрасываемые с окон проезжающих автомобилей. Митинги антиамериканские, выборы коммунистов и так далее. Это можно посчитать?
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28.01.2021 12:37 Відповісти
Смешная шутка.
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28.01.2021 12:58 Відповісти
Ху#ла спросят: А где деньги, на йоршики потратили? А он им на спасение "бандеровцев" от холода и голода.
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28.01.2021 13:01 Відповісти
У ***** ЦЕЛЫЕ ЗАЛЫ В ТРЕТЬЯКОВКЕ И ЭРМИТАЖЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВЫВЕЗЕННЫХ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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28.01.2021 19:20 Відповісти
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