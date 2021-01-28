"Київавтодор" просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно. ФОТОрепортаж

Ще до початку снігопаду вулиці Києва попередньо обробили протиожеледними засобами.

Опади в столиці почалися не одночасно. Так, ще близько 21:30 27 січня сніг почався в Дарницькому районі. А вже ближче до 23:00 - заметіль накрила весь Київ. Спочатку, працівники "Київавтодору" очищають і обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми і спуски, мости і шляхопроводи, вулиці з бруківкою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

За даними комунальників, особлива увага приділяється тротуарам, зупинкам громадського транспорту та сходам.

"Зараз працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37-ми бригад ручного прибирання. Снігопад триває. Тому, дороги і тротуари очищають повторно. Просимо водіїв бути обережними на дорозі і не залишати авто на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах доріг", - зазначено в повідомленні.

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