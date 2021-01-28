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Київ (13823) Київавтодор (113) прибирання (27) снігопад (397)

"Київавтодор" просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Ще до початку снігопаду вулиці Києва попередньо обробили протиожеледними засобами.

Опади в столиці почалися не одночасно. Так, ще близько 21:30 27 січня сніг почався в Дарницькому районі. А вже ближче до 23:00 - заметіль накрила весь Київ. Спочатку, працівники "Київавтодору" очищають і обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми і спуски, мости і шляхопроводи, вулиці з бруківкою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

За даними комунальників, особлива увага приділяється тротуарам, зупинкам громадського транспорту та сходам.

"Зараз працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37-ми бригад ручного прибирання. Снігопад триває. Тому, дороги і тротуари очищають повторно. Просимо водіїв бути обережними на дорозі і не залишати авто на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах доріг", - зазначено в повідомленні.

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Київавтодор просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно 01
Київавтодор просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Тоді нехай не жаліються"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 8322:
"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 6457
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28.01.2021 09:06
+4
в Киеве вообще треш творится с парковками,в будний день в центре оп тротуару люди должны лавировать среди машин которые заняли все места для пешеходов,разве нельзя с этим порядок навести,ввести большые штрафы,закупить евакуаторов побольше,даже казлорилые в мацквабаде давно уже решили этот вопрос,а у нас как в зимбабве паркуются где хотят,на газонах,тротуарах....
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28.01.2021 09:09
+3
Ага, так вони і зроблять. "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 4605
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28.01.2021 09:00
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Ага, так вони і зроблять. "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 4605
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28.01.2021 09:00 Відповісти
Тоді нехай не жаліються"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 8322:
"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 6457
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28.01.2021 09:06 Відповісти
снег нужно не на обочину сгребать, а сразу грузить в кузова грузовиков и вывозить
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28.01.2021 09:18 Відповісти
Ага, шаз. А где мне машину парковать?! Я шо, кому то мешаю?! Постройте мне везде бесплатные парковки!
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28.01.2021 09:00 Відповісти
зупини лося тебя ждёт...
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28.01.2021 09:19 Відповісти
Они слишком толерантные, я с оленями на их же языке разговариваю, до них быстрее доходит.
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28.01.2021 09:26 Відповісти
вроде и понятная просьба... но куда деть авто? на газонах парковать низзя...на пешеходку вылазить - низзя.....но не у всех жеж гаражи или паркоместо под хатынкой...
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28.01.2021 09:05 Відповісти
Этим вопросом нужно задаваться перед покупкой машины. А если не в состоянии найти парковочное место так что бы другим не мешать может и машину не стоит покупать?
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28.01.2021 09:07 Відповісти
точно, а если нечего есть и негде жить - то и рождаться не стоит...
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28.01.2021 09:13 Відповісти
Почему же? Как с парковкой можно воровать пойти, у тебя же ситуация такая...
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28.01.2021 09:22 Відповісти
стекломой пьете?
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28.01.2021 09:29 Відповісти
Нет, научили не быть терпилой.
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28.01.2021 09:30 Відповісти
Да Вы типичный ТЕРПИЛа,
Бред пишите 😀😀😀
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28.01.2021 09:48 Відповісти
Если чья та точка зрения не совпадает с Вашей, это ещё не значит что это бред... Предполагаю что Вы типичная «яжмать» которая ездит по тротуарам потому что не чадо не может 2 м свою ж..у донести до школы.
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28.01.2021 09:56 Відповісти
Кацап- он и в Африке кацап 😀😀😀
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28.01.2021 09:58 Відповісти
если совок сравнить с норм. странами, то вы прав - тот кто в совке(если бы знал) плодился - мазохист и садист.
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28.01.2021 09:29 Відповісти
ой...как-то Ваша риторика совпала (без обид, пожалуйста, тут чисто философия))) с умничаниями (пардон) *****, он тоже так ответил одному мужику, на его претензии про отсутствие хороших дорог - а зачем вы покупали машину, если нет дорог?
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28.01.2021 09:30 Відповісти
Ок, почему Вы тогда задали вопрос только про парковку? Почему не спрашиваете а за что мне заправлять машину и покупать зимнюю резину? Если у меня не будет за что семью кормить, мне гос-во не создаст условий, по Вашей логике я смогу залезть к Вам в квартиру?
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28.01.2021 09:33 Відповісти
прочитайте еще раз Ваш коммент - Вас понесло!
более того - мне совершенно пофиг будете Вы покупать машину или она у Вас уже есть...
я имею право (как и Вы) высказать свое мнение...
Ваша цепь умозаключений...впечатляет)))))
***
он:- цыпочка, передай, пожалуйста, за проезд
она: (думает : цыпочка - значит цыпленок, цыпленок - значит курица, курица - значит дура...значит дура??? значит - тупая дура??? вслух : Люди! Вы слышали как этот хам меня оскорбил ???
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28.01.2021 10:02 Відповісти
73% тоже странно думали 😀😀😀
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28.01.2021 10:06 Відповісти
Да он кацап 😀😀😀
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28.01.2021 09:48 Відповісти
Когда не знаешь что сказать, нужно громко кричать: «он кацап!»
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28.01.2021 09:57 Відповісти
Не строят в Киеве в центре паркинги
ВМЕСТО ЭТОГО СДЕЛАЛИ ПОД ЗЕМЛЕЙ МАГАЗИНЫ ПО МАЦКОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАГЕАЛИ ТУДА РАБОВ
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28.01.2021 09:50 Відповісти
Да вы, лоси, всегда оправдание находите, такие же лоси едут и бычки выкидывают через окно, а когда сделаешь замечание, то ответ по типу "тут нет мусорки, я не виноват" и кучу других оправданий имеют на все случаи жизни
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28.01.2021 11:15 Відповісти
ой как вы любите всех обобщать...
даже не видя и не зная человека - лишь бы ярлыки навесить...
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28.01.2021 13:49 Відповісти
в Киеве вообще треш творится с парковками,в будний день в центре оп тротуару люди должны лавировать среди машин которые заняли все места для пешеходов,разве нельзя с этим порядок навести,ввести большые штрафы,закупить евакуаторов побольше,даже казлорилые в мацквабаде давно уже решили этот вопрос,а у нас как в зимбабве паркуются где хотят,на газонах,тротуарах....
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28.01.2021 09:09 Відповісти
Эвакуаторы не справляются?
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28.01.2021 09:09 Відповісти
они ничего не нарушают
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28.01.2021 09:14 Відповісти
Есть такое понятие "Общественная необходимость". Под неё можно подвести даже конфискацию.
Откуда в наших головах: "Чем больше автомобиль доставляет неудобств окружающим - тем он более престижный"?
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28.01.2021 10:24 Відповісти
А где же та канадская машина что мульоны тонн снега за плавит???
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28.01.2021 09:25 Відповісти
А можно узнать первый раз когда был? 3 недели назад? Сегодня выезжал не видел уборки снега. Или это они о центральных улицах написали?
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28.01.2021 09:37 Відповісти
 
 