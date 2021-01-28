"Київавтодор" просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Ще до початку снігопаду вулиці Києва попередньо обробили протиожеледними засобами.
Опади в столиці почалися не одночасно. Так, ще близько 21:30 27 січня сніг почався в Дарницькому районі. А вже ближче до 23:00 - заметіль накрила весь Київ. Спочатку, працівники "Київавтодору" очищають і обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми і спуски, мости і шляхопроводи, вулиці з бруківкою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".
За даними комунальників, особлива увага приділяється тротуарам, зупинкам громадського транспорту та сходам.
"Зараз працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37-ми бригад ручного прибирання. Снігопад триває. Тому, дороги і тротуари очищають повторно. Просимо водіїв бути обережними на дорозі і не залишати авто на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах доріг", - зазначено в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Бред пишите 😀😀😀
более того - мне совершенно пофиг будете Вы покупать машину или она у Вас уже есть...
я имею право (как и Вы) высказать свое мнение...
Ваша цепь умозаключений...впечатляет)))))
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он:- цыпочка, передай, пожалуйста, за проезд
она: (думает : цыпочка - значит цыпленок, цыпленок - значит курица, курица - значит дура...значит дура??? значит - тупая дура??? вслух : Люди! Вы слышали как этот хам меня оскорбил ???
ВМЕСТО ЭТОГО СДЕЛАЛИ ПОД ЗЕМЛЕЙ МАГАЗИНЫ ПО МАЦКОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАГЕАЛИ ТУДА РАБОВ
даже не видя и не зная человека - лишь бы ярлыки навесить...
Откуда в наших головах: "Чем больше автомобиль доставляет неудобств окружающим - тем он более престижный"?