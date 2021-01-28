"Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
У Росії затримано активістку Олену Калініну за організацію незаконного мітингу сніговиків.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала директорка телекомпанії МЫР Ольга Романова, передає Цензор.НЕТ.
"У селі Зачаччя Холмогорського району Архангельської області затримана активістка Олена Калініна за організацію незаконного мітингу сніговиків", - написала вона і виклала відповідне фото.
Як пишуть місцеві видання, напередодні затримання Калініна розмістила фотографії сніговиків з плакатами біля свого будинку в селі у себе на сторінці в соцмережі в написом "Масовий пікет у Зачаччі".
У середу до Калініної приїхали співробітники поліції, сніговиків і плакати знищили. Активістку відвезли до найближчого відділку поліції в Ємецьк для складання протоколу про організацію масового заходу.
Фото: соцмережі
"Протокол хотіли скласти, оскільки я відмовилася від пояснень за статтею 51 Конституції, то вони ніякого протоколу взагалі не склали. Зате зняли плакати зі сніговиків і пообіцяли, що відправлять на лінгвістичну експертизу.
Це була не ініціатива нашого місцевого відділення поліції. У нас сільське відділення, вони на такі речі не реагують. Вони і самі були вражені, що вище начальство змусило їх мене затримати і якось припинити цей інцидент. Це був указ зверху, з Архангельська. Думаю, що це може бути наслідком того, що я брала активну участь у минулому протесті, який стосувався звалища в Шіесі. Сторінки активістів в соцмережах постійно відстежують, і вказівки місцевій поліції були дані саме на підставі відстеження сторінок в соцмережах", - розповіла Калініна.
На питання про те, чи буде мітинг сніговиків продовжений, активістка відповіла, що це буде залежати від її натхнення.
"Мої товариші на вулиці поки стоять, тож подивимося", - додала Калініна.
Будь ласка, зачекайте...
Снеговиков расстреляли, плакаты уничтожили, зачинщиков на Соловки отправили.
А что такое цивилизация, если не использование того, что в земле лежит?
Надо дом построить - нужна энергия ископаемых. Надо метал - нужны залежи. Ну ты понял как весь мир живёт.
И почему через 50 лет не будет нефти, а через 160 лет не будет железной руды.
А так РАЗ - и с дырки в земле нефть течёт.. ДВА - и газ идёт. Красота!
Все компании с добычи именно ихние.
А там, где ресурсы дешёвые, проблем таких нет. Там всегда газ по 6 рублей за кубометр. А не по 6,99 грн.
На что люди рассчитывают, трудно посмотреть сколько там тех ****** превратилось в Москву ?
на Рашке горит Пермский пороховой завод..
У Росії горить пороховий завод
https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-goryt-porohovyj-zavod/
но нет, она будет "бороться" с ветряными мельниками и мельницами
може краще поговорити про статеве життя глистів?
Не понимаю, насколько долбоящиком нужно быть, чтобы в данном случае применить такую формулировку - "организация массового мероприятия".