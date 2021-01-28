"Вова, между нами все кончено": російську активістку затримали за організацію "мітингу сніговиків". ФОТО

У Росії затримано активістку Олену Калініну за організацію незаконного мітингу сніговиків.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала директорка телекомпанії МЫР Ольга Романова, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Зачаччя Холмогорського району Архангельської області затримана активістка Олена Калініна за організацію незаконного мітингу сніговиків", - написала вона і виклала відповідне фото.



Фото: Романова / Facebook

Як пишуть місцеві видання, напередодні затримання Калініна розмістила фотографії сніговиків з плакатами біля свого будинку в селі у себе на сторінці в соцмережі в написом "Масовий пікет у Зачаччі".

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У середу до Калініної приїхали співробітники поліції, сніговиків і плакати знищили. Активістку відвезли до найближчого відділку поліції в Ємецьк для складання протоколу про організацію масового заходу.

Фото: соцмережі

"Протокол хотіли скласти, оскільки я відмовилася від пояснень за статтею 51 Конституції, то вони ніякого протоколу взагалі не склали. Зате зняли плакати зі сніговиків і пообіцяли, що відправлять на лінгвістичну експертизу.

Це була не ініціатива нашого місцевого відділення поліції. У нас сільське відділення, вони на такі речі не реагують. Вони і самі були вражені, що вище начальство змусило їх мене затримати і якось припинити цей інцидент. Це був указ зверху, з Архангельська. Думаю, що це може бути наслідком того, що я брала активну участь у минулому протесті, який стосувався звалища в Шіесі. Сторінки активістів в соцмережах постійно відстежують, і вказівки місцевій поліції були дані саме на підставі відстеження сторінок в соцмережах", - розповіла Калініна.

На питання про те, чи буде мітинг сніговиків продовжений, активістка відповіла, що це буде залежати від її натхнення.

"Мої товариші на вулиці поки стоять, тож подивимося", - додала Калініна.