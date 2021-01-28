Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Ніч із 27 на 28 січня минула в Одесі в складних метеорологічних умовах. Безперервний дощ через якийсь час перейшов у мокрий сніг, потім впала температура, що призвело до часткового заледеніння контактної мережі електричного транспорту, електромереж, дерев.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".
За даними Департаменту міського господарства, впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.
Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 - електротранспорту. У підсумку частина маршрутів не працює, а на працюючих - обмежена кількість тролейбусів і трамваїв.
Допомогу комунальникам в усуненні наслідків негоди надають 250 військовослужбовців.
На Головківському дерево впало на одноповерховий будинок, обваливши його кут.
Без електроенергії залишилося 69 населених пунктів області та чотири мікрорайони Одеси. На Черемушках через пошкодження теплотраси, як і раніше, немає опалення.
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А чего же Вы еще не работаешь в Уряде то?
М?
Дубинский и Лещенко - слушаете? Я тоже.
Но я же так не упарываюсь, величая нарка-клоуна - потужним лидаром.
Игорь, мне кажется что вы реально троллишь.(либо больной на сам знаешь шо)
Крона дерева должна быть компактная и не свешиваться на одну сторону, это вопрос безопасности и эстетики.
Я про обледенение проводов и деревьев.