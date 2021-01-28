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негода (689) Одеса (4013)

Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Ніч із 27 на 28 січня минула в Одесі в складних метеорологічних умовах. Безперервний дощ через якийсь час перейшов у мокрий сніг, потім впала температура, що призвело до часткового заледеніння контактної мережі електричного транспорту, електромереж, дерев.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

За даними Департаменту міського господарства, впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 - електротранспорту. У підсумку частина маршрутів не працює, а на працюючих - обмежена кількість тролейбусів і трамваїв.

Допомогу комунальникам в усуненні наслідків негоди надають 250 військовослужбовців.

Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 01

На Головківському дерево впало на одноповерховий будинок, обваливши його кут.

Без електроенергії залишилося 69 населених пунктів області та чотири мікрорайони Одеси. На Черемушках через пошкодження теплотраси, як і раніше, немає опалення.

Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 02
Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 03
Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 04
Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 05
Фото: Думська

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А що тільки я не працюю в уряді? У нас 40 млн. людей не працюють в уряді і серед 40 млн. людей є потужні професіонали та патріоти які не потрібні владі, бо влада боїться таких людей. Чим нікчемніший Президент приходить до влади тим слабкішою командою він себе оточує, щоб йому не повторювали всі що він ідіот. А на фоні ідіотів в уряді і Зеленський красава.
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28.01.2021 10:20
+4
Образование нужно - Трускавецкая академия шутов, клоунов, скоморох и лицедеев
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28.01.2021 10:14
+4
Ані Дубінського ані Лещенка не слухаю, Дубінський це інформаційна помийка олігархів і слухати цю бородату інформаційну повію прилічній людині просто гидко, а на Лещенка не вистачає часу.
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28.01.2021 10:33
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Зате дітворі радість.
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28.01.2021 10:03 Відповісти
Поки що ситуація далека від критичної, але міські служби паралізовані і не встигають розпиляти дерева на дорозі і вивезти деревину. За вчорашніми викликами комунальщики ще досі не відреагували отже можна казати про повну бездіяльність міськвиконкому в плані оперативного усунення наслідків негоди. Губернатор Гриневецький теж в звичайному коматозі і не поспішає створювати оперативний штаб по усуненню наслідків і виділяти гроші на ремонті роботи! Все як завжди - чекаємо поки люди самі все розберуть і попиляють собі на дрова! Зеленський мабуть думав що Грицневецький досвідчений керівник-губернатор, а Гриневецький і в часи Кучми був бездіяльним нікчемою!
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28.01.2021 10:09 Відповісти
Игорь у нас экспэрт даже в вопросах, связанным с коммунистическим хозяйством.
А чего же Вы еще не работаешь в Уряде то?
М? Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення - Цензор.НЕТ 7369
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28.01.2021 10:12 Відповісти
Образование нужно - Трускавецкая академия шутов, клоунов, скоморох и лицедеев
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28.01.2021 10:14 Відповісти
А що тільки я не працюю в уряді? У нас 40 млн. людей не працюють в уряді і серед 40 млн. людей є потужні професіонали та патріоти які не потрібні владі, бо влада боїться таких людей. Чим нікчемніший Президент приходить до влади тим слабкішою командою він себе оточує, щоб йому не повторювали всі що він ідіот. А на фоні ідіотів в уряді і Зеленський красава.
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28.01.2021 10:20 Відповісти
А на фоні ідіотів в уряді і Зеленський красава.\\\\\\\\\\

Дубинский и Лещенко - слушаете? Я тоже.
Но я же так не упарываюсь, величая нарка-клоуна - потужним лидаром.
Игорь, мне кажется что вы реально троллишь.(либо больной на сам знаешь шо)
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28.01.2021 10:30 Відповісти
Ані Дубінського ані Лещенка не слухаю, Дубінський це інформаційна помийка олігархів і слухати цю бородату інформаційну повію прилічній людині просто гидко, а на Лещенка не вистачає часу.
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28.01.2021 10:33 Відповісти
А ви Одесит ? Откуда инфа?
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28.01.2021 10:12 Відповісти
Пишу з Одеси.
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28.01.2021 10:18 Відповісти
Ужосс!
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28.01.2021 10:07 Відповісти
Как у нас говорят, зима пришла неожиданно, в январе.
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28.01.2021 10:11 Відповісти
А-а-а-абалдеть! Во, повезло Мариуполю на этот раз, вроде как мимо циклон проходит.
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28.01.2021 10:14 Відповісти
и шо тут удивляться , если зебуины изначально парализованы умишкой... А ведь каждый участок дороги должен быть закреплен за смежными предприятиями, которые не дожидаясь указаний сверху, просто обязаны привести закрепленный участок дороги в надлежащий вид. Для этого заблаговременно должна быть приготовлена техника. Зеленстрой разогнать к едреной бабушке. За шо они летом получают деньги. Не чистят улицы от трюхлявых деревьев.
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28.01.2021 10:24 Відповісти
10 см снега Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення - Цензор.НЕТ 3521
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28.01.2021 10:42 Відповісти
Древесные насаждения во дворах и на улицах похожи на огромные кривые ветвистые бурьяны. Вот поэтому столько обрывов.
Крона дерева должна быть компактная и не свешиваться на одну сторону, это вопрос безопасности и эстетики.
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28.01.2021 10:59 Відповісти
"залипуха какая-то". Саакашвили виноват.
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28.01.2021 11:59 Відповісти
ОБНОВЛЕНО В 11:46. Ремонт поврежденной на одесских Черемушках теплотрассы завершился. Расходимся. Игорь Л может остаться и продолжать давать советы.
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28.01.2021 12:30 Відповісти
Такое обледенение деревьев и проводов - для Одессы весьма характерно, не?
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28.01.2021 12:33 Відповісти
Нет, не характерно, зима со снегом для Одессы вообще не характерна и морозы такие как были в середине января - тоже, давно таких не было.
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28.01.2021 12:50 Відповісти
Друг мой, я не про снег!
Я про обледенение проводов и деревьев.
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28.01.2021 15:54 Відповісти
Всю жизнь живу в Одессе, не знаю как для других регионов, но не могу сказать что вот для Одессы это характерно, не более чем для других мест, скорее всего. Т.е. из Одессы сообщения про обрывы проводов доносятся не чаще чем откуда то еще.
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28.01.2021 16:47 Відповісти
Такое обледенение - следствие дождя после минуса. Что явно бывает чаще в Одессе, чем в Киеве. А насчёт частоты сообщений - у меня ЛИЧНОЕ впечатление, что такого рода новость чаще всего бывает из Одессы, как и картинки обвалившихся от льда ветвей....
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28.01.2021 17:18 Відповісти
 
 