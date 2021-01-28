УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13033 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
3 280 12
нелегали (362) СБУ (10002)

Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Протягом тижня в ході спецоперацій Служба безпеки України блокувала в різних регіонах нашої країни діяльність трьох організованих груп, причетних до створення каналів нелегальної міграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Чернівецькій області викрито трьох організаторів угруповання, яке спеціалізувалось на незаконному переправленні іноземців до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Вартість "послуги" з переміщення нелегалів через державний кордон становила 3,5 тисячі доларів з людини.

Правоохоронці затримали фігурантів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у районі селища Дяківці під час спроби незаконного переправлення на територію Євросоюзу двох громадян однієї з країн Південної Азії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку 2021 року прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

У Харківській та Сумській областях блоковано діяльність двох угруповань, які організували канали нелегальної міграції з Російської Федерації та у зворотному напрямку.

Встановлено, що до складу групи на Харківщині входило троє мешканців регіону. Протягом року фігуранти через власні зв’язки серед криміналітету підшукували бажаючих нелегально перетнути українсько-російський кордон. За оперативною інформацією, "клієнтами" зловмисників були іноземці, які перебувають у країні нелегально, представники кримінальних кіл, підозрювані у вчиненні злочинів в Україні та закордоном.

Вартість "трансферу" становила 1,5 тисячі доларів з людини.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, та кваліфікації їхніх дій, як вчинених у складі організованої групи.

Читайте: Від початку року прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів, - ДПСУ

У Сумській області до організації трафіку нелегальної міграції причетні троє громадян України та їхні спільники – кілька громадян Росії.

Учасники угруповання підшукували "клієнтів" з обох боків кордону і переправляли їх поза встановленими пунктами пропуску, через ділянки "зеленого" кордону. Таким чином громадяни "обходили" карантинні обмеження на перетин кордону, у деяких з них також були проблеми з документами.

Правоохоронці затримали одного з організаторів групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Триває досудове слідство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Використовуваний криміналітетом канал нелегальної міграції з РФ блоковано на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ 01
Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ 02
Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ 03
Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ 04
Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ 05
Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ 06
Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ 07

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
СБУ то орехи крышует , то мигрантов
А в Киеве агентов Кремля типа мертветчука в упор не видит
показати весь коментар
28.01.2021 10:38
+2
Для того шоб побачила отмашка потрібна із сторони влади. А її нема. Тільки на деяких чортів була, і то кожен раз список чортів міняється Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 9302
показати весь коментар
28.01.2021 10:45
+1
Там в ОП теперь проект « спастирядовогоТатарова»
Микитась заговорил - так Аваков его быстро изолировал
показати весь коментар
28.01.2021 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ то орехи крышует , то мигрантов
А в Киеве агентов Кремля типа мертветчука в упор не видит
показати весь коментар
28.01.2021 10:38 Відповісти
Для того шоб побачила отмашка потрібна із сторони влади. А її нема. Тільки на деяких чортів була, і то кожен раз список чортів міняється Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 9302
показати весь коментар
28.01.2021 10:45 Відповісти
И не увидит:что ж они единомышленников будут арестовать?
показати весь коментар
28.01.2021 10:49 Відповісти
Там в ОП теперь проект « спастирядовогоТатарова»
Микитась заговорил - так Аваков его быстро изолировал
показати весь коментар
28.01.2021 10:51 Відповісти
БО ОБЬЕМЫ коррупции миллиардные
показати весь коментар
28.01.2021 10:52 Відповісти
Не "арестовать",а прессовать-херов гугл
показати весь коментар
28.01.2021 10:50 Відповісти
Якщо нелегали терористи, то тут повинна бути СБУ, Однак це нелегали тож чому там працює не МВС і Прокурори, а багатоверстатне оте СБУ, в нього роботи немає іншої в час війни як ловити нелегалів? Якийсь постійний ідіотизм.
показати весь коментар
28.01.2021 10:53 Відповісти
откуда Вы знаете кто едет с рф ?
Например росс. спецслужбы так любят тестировать новые каналы проникновения (под видом нелегалов)
показати весь коментар
28.01.2021 11:59 Відповісти
А что за тачка на фото?
показати весь коментар
28.01.2021 11:11 Відповісти
вроде Линкольн.
показати весь коментар
28.01.2021 22:00 Відповісти
переправке иностранцев в страны ЕС... ну и пусть деньги зарабатывают.
показати весь коментар
28.01.2021 11:46 Відповісти
Страна превратилась в проходной двор
показати весь коментар
28.01.2021 11:57 Відповісти
 
 