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Новини Фото Події Окуповані території - Крим і Донбас
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контрафакт (168) Крим (12752) СБУ (10002) цигарки (622) Донбас (21732)

Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У межах протидії тінізації економіки Служба безпеки України блокувала незаконну реалізацію оптових партій контрафактних сигарет, виготовлених в ОРДЛО і в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними досудового слідства, приватна підприємниця з Краматорська налагодила нелегальні поставки через лінію розмежування контрафакту з Донецька, Луганська, АРК, а також контрабандних підакцизних товарів із кількох сусідніх країн. За оперативною інформацією, підробку зловмисниця постачала до роздрібних торговельних точок у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у двох гаражних приміщеннях, де зберігали контрафакт, та за місцями збуту підробки оперативники спецслужби вилучили велику партію незаконного товару. Йдеться про 75 тис. пачок цигарок без марок акцизного збору на понад 4 млн гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на виявлені фальсифіковані тютюнові вироби.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та коло осіб, причетних до переміщення контрафакту через лінію розмежування.

Дивіться також: Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ 01
Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Сколько раз предупреждали - не трогайте падлюки цены на водку и курево, и всё равно в каждом созыве находится козёл с подобным предложением .... Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 138
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28.01.2021 11:42
+3
Был на днях в Верхнеднепровске и Камянском (бывший Днепродзержинск). Не скажу откуда, но кантрафактом в любом киоске спокойно торгуют. На одних сигаретах вместо акцизной марки марка, что для продажи только в дьюти фри, на других вообще отсутствуют. Тогруют среди бела дня на автовокзале в обычном киоске. Вобщем рост акциза на сигареты полностью "победил" контрабанду. Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9695
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28.01.2021 11:49
+3
Ну для них это легкий и прямой путь запустить дополнительно руку в карман налогоплательщика. Причем сейчас и сразу. О будущем они не думают.
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28.01.2021 11:52
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Блокирован сбыт контрафактных сигарет из ОРДЛО и оккупированного Крыма на сумму более 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2727

СБУ...
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28.01.2021 11:17 Відповісти
В Одессе этим дерьмом на каждом углу в открытую торгуют. Менты крышуют.
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28.01.2021 11:20 Відповісти
Был на днях в Верхнеднепровске и Камянском (бывший Днепродзержинск). Не скажу откуда, но кантрафактом в любом киоске спокойно торгуют. На одних сигаретах вместо акцизной марки марка, что для продажи только в дьюти фри, на других вообще отсутствуют. Тогруют среди бела дня на автовокзале в обычном киоске. Вобщем рост акциза на сигареты полностью "победил" контрабанду. Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9695
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28.01.2021 11:49 Відповісти
это результат мыролюбной реформы. зигареттэн стали дороже чем завезенные с разных помоек.
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28.01.2021 11:26 Відповісти
.... наладила нелегальные поставки через линию разграничения...

Это как это??? А как-же "граница на замке"? Кстати, случайно СБУ не желает заняться своим прямым делом? Раз свободно ящики с сигаретами туда-сюда, то так-же и автоматы, пулеметы и гранаты?
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28.01.2021 11:30 Відповісти
На кожному кпп сидить спецобучений мальчік з сбу. Проведіть тиждень в прикордонному селі - ох@єєтє від пообаченого)))
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28.01.2021 11:35 Відповісти
Они уже этим прекрасно занимаются,поэтому товар доставлен и предложен покупателю.
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28.01.2021 11:49 Відповісти
Сколько раз предупреждали - не трогайте падлюки цены на водку и курево, и всё равно в каждом созыве находится козёл с подобным предложением .... Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 138
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28.01.2021 11:42 Відповісти
Ну для них это легкий и прямой путь запустить дополнительно руку в карман налогоплательщика. Причем сейчас и сразу. О будущем они не думают.
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28.01.2021 11:52 Відповісти
А вы ещё выше поднимайте цены на сигареты,пусть кауфмановские тедисы зарабатывают,а нормальный биснес толкайте к товарам произведённым на вражеской территории.
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28.01.2021 11:47 Відповісти
В киеве возле переходов полным ходом идет торговля, под мусорской крышей.
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28.01.2021 11:50 Відповісти
Серія про багатоверстатне СБУ продовжується. Йдіть дармоїди в ОПУ крота ловіть.
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28.01.2021 12:14 Відповісти
 
 