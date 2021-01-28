Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

У межах протидії тінізації економіки Служба безпеки України блокувала незаконну реалізацію оптових партій контрафактних сигарет, виготовлених в ОРДЛО і в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними досудового слідства, приватна підприємниця з Краматорська налагодила нелегальні поставки через лінію розмежування контрафакту з Донецька, Луганська, АРК, а також контрабандних підакцизних товарів із кількох сусідніх країн. За оперативною інформацією, підробку зловмисниця постачала до роздрібних торговельних точок у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у двох гаражних приміщеннях, де зберігали контрафакт, та за місцями збуту підробки оперативники спецслужби вилучили велику партію незаконного товару. Йдеться про 75 тис. пачок цигарок без марок акцизного збору на понад 4 млн гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на виявлені фальсифіковані тютюнові вироби.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та коло осіб, причетних до переміщення контрафакту через лінію розмежування.

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