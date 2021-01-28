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Київська область (3131) організована злочинність (51) Офіс Генпрокурора (2335)

Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке "кришував" колишній поліцейський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Київською обласною прокуратурою до Васильківського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 16 членів злочинної організації за фактами розбоїв, вимагання, незаконного поводження зі зброєю та незаконного заволодіння транспортними засобами (ч.1 ст.255, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.3 ст.289 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, відомий у Білоцерківському районі "кримінальний авторитет" створив та очолив злочинну організацію до якої увійшли 15 осіб, серед них – один з колишніх керівників Білоцерківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області, який виконував роль пособника у вимаганнях.

Злочинна організація складалася з 5 організованих груп зі стійкою ієрархічною структурою та чітким розподілом ролей. Слідством встановлено 13 епізодів їх злочинної діяльності. Згідно заздалегідь розробленого плану, озброєні члени злочинного угруповання вчиняли розбійні напади, відбирали автомобілі та вимагали грошові кошти у мешканців Білоцерківського району, застосовуючи психологічний і фізичний вплив на потерпілих та членів їхніх сімей.

Дивіться: Поліція Дніпропетровщини накрила злочинне угруповання: викрадали людей і збували наркотики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке кришував колишній поліцейський 01
Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке кришував колишній поліцейський 02
Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке кришував колишній поліцейський 03
Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке кришував колишній поліцейський 04
Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке кришував колишній поліцейський 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Во. Я теж згадав що перші тітушки були білоцерквські. Совпадєніє?
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28.01.2021 13:34
+9
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский - Цензор.НЕТ 7473
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28.01.2021 13:31
+7
Цей мєнт, приблизно так: 19.10. 2019 звільнений з рядів доблесної української поліції. 20.10.2019 цей поганець попався на кришуванні бандитів, рекеті і вимаганні.
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28.01.2021 13:39
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ой, мусора - за сумісництвом бандюки, яка несподіванка
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28.01.2021 16:51 Відповісти
а в Донецке и Луганске такого нет...ни воровства, ни поджогов, ни бандитизма...порядок навели))))
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28.01.2021 13:25 Відповісти
ну да ! там не бандитизм, там сразу 82-мм минометами 122-мм снарядами или градами киздячат. там рузький мир для них то что у нас пустяки, масштаб не тот... а ты оттуда ваня полухохол?
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28.01.2021 13:31 Відповісти
не ври Ваня:
"В Донецке за групповое изнасилование и разбой задержаны братья-близнецы, приехавшие с Луганщины"
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28.01.2021 13:38 Відповісти
первые за 7 лет..))
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28.01.2021 13:43 Відповісти
Это ж нада, то ошибка, перепутали пацаны.
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28.01.2021 13:55 Відповісти
Внутренний туризм по-донбасски.
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28.01.2021 14:12 Відповісти
Мразота
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28.01.2021 13:28 Відповісти
Где закон об оружии для населения?! Где закон о защите частной собственности!?
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28.01.2021 13:28 Відповісти
Вся незаконная торговля на улицах Киева (и по всей Украине) тоже крышуется полицией.
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28.01.2021 13:29 Відповісти
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский - Цензор.НЕТ 7473
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28.01.2021 13:31 Відповісти
Во. Я теж згадав що перші тітушки були білоцерквські. Совпадєніє?
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28.01.2021 13:34 Відповісти
і тренувалися в спорт-комплексі МВД
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28.01.2021 14:13 Відповісти
Так новые тарифы на комирне-это тоже разбой и рэкет. Государственных мужей. Разве нет?
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28.01.2021 13:34 Відповісти
Цей мєнт, приблизно так: 19.10. 2019 звільнений з рядів доблесної української поліції. 20.10.2019 цей поганець попався на кришуванні бандитів, рекеті і вимаганні.
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке "кришував" колишній поліцейський - Цензор.НЕТ 2413
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28.01.2021 13:45 Відповісти
Чому у бандитів є зброя, а у громадян її не має? Де закон про вільний обіг стрілецької зброї, і я побачив би, як би вони у фермерів врожай відбирали б.
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28.01.2021 14:00 Відповісти
Подейкують, що там в якомусь монастирі РПЦ живе банда, що обслуговує інтереси Засухи в тому числі
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28.01.2021 14:16 Відповісти
это все аваковские выкормыши пока аваков у корыта толи еше будет я уже хочу назад милицию
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28.01.2021 14:19 Відповісти
Аваков, почему, по-прежнему, у Украинца оружия для обороны нет, а у твоих коллег и подельников для нападения - есть..? у вас - преступный сговор?..
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28.01.2021 15:44 Відповісти
КАПЛЯ В МОРЕ !!!
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28.01.2021 17:10 Відповісти
бандыты классические - "брыгада"
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28.01.2021 18:02 Відповісти
Вышку им
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28.01.2021 19:18 Відповісти
страна Лепрозорий
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29.01.2021 11:42 Відповісти
 
 