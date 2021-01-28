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Кіровоградщина (434) рибалки (82) порятунок (109) ДСНС (4457)

Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Жителя Полтавщини, який на крижині дрейфував в акваторії Кременчуцького водосховища, врятували на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Для надання допомоги на місце події виїжджали водолази водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення в ДСНС Кіровоградської області та рятувальники 17-ї ДПРЧ м. Світловодськ.

"Спільними зусиллями чоловіка, який перебував приблизно за 500 м від берега, на надувному човні було доставлено на берег. Врятований - житель Кременчука Полтавської області 1949 р.н. Чоловік рибалив поблизу с.Огарки Кременчуцького району, поки крижину, на якій він розташувався, не відірвало протягом", - йдеться в повідомленні.

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Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 01
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 02
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 03
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 04
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 05
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Маю надію, що рятувальники надавали тому рибаку лящів, щоб до кінця життя луску випльовував.
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28.01.2021 16:51
+3
зелёный туризм
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28.01.2021 17:04
+3
Наловив хоч рибки?
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28.01.2021 17:17
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Маю надію, що рятувальники надавали тому рибаку лящів, щоб до кінця життя луску випльовував.
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28.01.2021 16:51 Відповісти
как говорится и рыбку съел и в лодку сел Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2360
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28.01.2021 16:55 Відповісти
В ТАКОМ возрасте на печи сидеть и галушки есть...
Натерпелся бедняга!
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28.01.2021 17:03 Відповісти
в каком? ты Вава сам упадёшь на третьем километре.
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28.01.2021 17:20 Відповісти
ЧТО ТОЖЕ СТАРПЕР?
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28.01.2021 17:28 Відповісти
Что, тоже глиста в обмороке?
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28.01.2021 19:29 Відповісти
Вот и поговорили. Не раскрывайся что бы не просквозило и не теряй утку из вида, а то если опять обосцышься в койку - санитары опять отлупят...
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28.01.2021 21:04 Відповісти
зелёный туризм
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28.01.2021 17:04 Відповісти
Наловив хоч рибки?
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28.01.2021 17:17 Відповісти
Раки ледь не вловили його.
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28.01.2021 17:23 Відповісти
Вот зачем рисковать жизнью, даже ради рыбалки? Плюсовая температура. Льда нормального нет. В таком возрасте уже нужно что-то в голове иметь. Пусть возместит стоимость спасательной операции. Это плюс к тому, что ему бабка дома устроит.
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28.01.2021 17:22 Відповісти
Чоловік рибалив поблизу с.Огарки Кременчуцького району, поки крижину, на якій він розташувався, не відірвало протягом", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/p3244706

Так він в хаті сидів з відкритим вікном і ловив рибу?
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28.01.2021 17:23 Відповісти
потягом)
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29.01.2021 19:30 Відповісти
На каком утиле работают спасатели...
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28.01.2021 17:33 Відповісти
мыслить стратегически дано не всем..
доказано ещё одним гомоэректус (Homo erectus) - они же у нас - все теперь президенты.. спасай потом их, "смелых экспериментаторов" и всех 40млн. окружающих..(
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28.01.2021 17:44 Відповісти
ну...и когда опять пойдет на лед? как только чуть приморозит? или раньше))))
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28.01.2021 18:03 Відповісти
Если бы с этих идиотов взыскивали стоимость спасательной операции - желающих "порисковать и покататься на льдине" стало бы меньше.
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28.01.2021 20:08 Відповісти
Как-то,переходили втроем через Днестр по льду и когда дошли до середины и были над одной любимой нами глубокой яме,вдруг,я в шутку сказал:-А вот сейчас,там внизу,те кого мы ловим смотрят на нас вверх и думают,-вот мы сейчас на них отыграемся! Мы перешли,все хорошо,а один из нас,после того как прошли метров 500 по берегу говорит: -Зачем ты это сказал? Я больше,никогда в жизни,не буду переходить реку по льду... Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3197
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28.01.2021 22:00 Відповісти
как эти области могут связаны если между ними днепр как минимум
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28.01.2021 23:01 Відповісти
та ні...
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29.01.2021 08:32 Відповісти
почему они в разных частях странны
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29.01.2021 15:16 Відповісти
відразу видно, що москаль))......Раз карти України не знаєш
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29.01.2021 16:21 Відповісти
Карту купи, лапоть! (с) Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7751
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29.01.2021 10:36 Відповісти
дятел как валенок
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28.01.2021 23:02 Відповісти
дибілів нічого не учить....
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29.01.2021 08:30 Відповісти
Второй раз родился... Молодцы спасатели!
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29.01.2021 16:26 Відповісти
село Недогарки Кременчуцького району. Огарки - хоч би мапу дивилися. Це як ганопольський Нові Санжари стожарами називав. Приїхав із москви і ця Україна йому на ... не всралася.
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25.02.2021 17:33 Відповісти
 
 