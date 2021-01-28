Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Жителя Полтавщини, який на крижині дрейфував в акваторії Кременчуцького водосховища, врятували на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Для надання допомоги на місце події виїжджали водолази водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення в ДСНС Кіровоградської області та рятувальники 17-ї ДПРЧ м. Світловодськ.

"Спільними зусиллями чоловіка, який перебував приблизно за 500 м від берега, на надувному човні було доставлено на берег. Врятований - житель Кременчука Полтавської області 1949 р.н. Чоловік рибалив поблизу с.Огарки Кременчуцького району, поки крижину, на якій він розташувався, не відірвало протягом", - йдеться в повідомленні.

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