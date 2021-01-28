У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці вилучили у трьох місцевих жителів арсенал зброї та боєприпасів. Чоловіки займалися розкопками і реставрацією зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

У 46-річного чоловіка поліцейські вилучили за місцем проживання автомат, 1 предмет циліндричної форми, 2 ножі, 62 патрона, 2 ракетниці, 3 гвинтівки, 3 пістолети-кулемети, 1 кулемет, 2 пружини, затвор. Також правоохоронці виявили 2 верстати, за допомогою яких перероблялися зброя і патрони.





За місцем проживання 59-річного громадянина працівники поліції виявили і вилучили 40 патронів різного калібру, карабін, димову шашку, запчастини до кулеметів "ДП-27" і "ППШ-39".

У 45-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 15 ножів, понад 100 патронів, 5 пістолетів, сигнальний пристрій, пристрій для подачі звукових сигналів гвинтівки, пристрій для подачі звукових сигналів і імітації стрільби, 2 пістолети-кулемети, автомат і газовий пістолет.





Вилучене направлено для проведення експертного дослідження. За результатами експертного дослідження буде вирішено питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу стосовно зловмисників.

Заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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