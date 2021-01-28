У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Харкові правоохоронці вилучили у трьох місцевих жителів арсенал зброї та боєприпасів. Чоловіки займалися розкопками і реставрацією зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
У 46-річного чоловіка поліцейські вилучили за місцем проживання автомат, 1 предмет циліндричної форми, 2 ножі, 62 патрона, 2 ракетниці, 3 гвинтівки, 3 пістолети-кулемети, 1 кулемет, 2 пружини, затвор. Також правоохоронці виявили 2 верстати, за допомогою яких перероблялися зброя і патрони.
За місцем проживання 59-річного громадянина працівники поліції виявили і вилучили 40 патронів різного калібру, карабін, димову шашку, запчастини до кулеметів "ДП-27" і "ППШ-39".
У 45-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 15 ножів, понад 100 патронів, 5 пістолетів, сигнальний пристрій, пристрій для подачі звукових сигналів гвинтівки, пристрій для подачі звукових сигналів і імітації стрільби, 2 пістолети-кулемети, автомат і газовий пістолет.
Вилучене направлено для проведення експертного дослідження. За результатами експертного дослідження буде вирішено питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу стосовно зловмисників.
Заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Будь ласка, зачекайте...
ММГ 250 долларов стоит
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мусорня ж у нас лєгальні колікціонєри. Розтягнуть втіхаря хто що зможе і на ОЛХ продадуть.Це ж стервятники тільки і дивляться за чийчужий рахунок поживитися.Рідкісні гниди які паразитують за рахунок населення.
Люди просто быдло: из элементарной зависти заложат и все!
Теперь мусора с вероятностью 200% продадут эту превосходную коллекцию!
Два "Люгера", если все детали на одном номере то по 1500 баксов за пистолет улетят,
ППД-40 и MG-34 это по 3500-4000 баксов...
Также продаются полуавтоматические новоделы под МП-40 в калибре 9х21 IMI
Цена от 1500 долларов.
Но вышло как-то иначе!
Еще одно улыбнуло: как тепло народ относится к оружию и совсем не в восторге от подобных конфискаций!
- Діду, а навіщо ви квіти маслом поливаєте, вони ж загинуть!
- Нехай собі гинуть, аби зброя не загинула.
- Діду, а в тебе пістолет є?
- Немає.
- А гвинтівка?
- Немає.
- А кулемет?
- Немає, онучку.
- А гармата є?
- Немає.
- А танк у тебе є?
- От чого немає, того немає!
и вся работа на смарку! Это ж надо было ТАК спалиться! Наверное ляпали языком по пьяне и кто то сдал из зависти.
нового беглого генерального прокурора ( ши) времён зеленина
Откуда это легальные коллекционеры, если закона об оружии нет?
МР-38 , три винтовки, автомат Суоми - СХП-шки с заштифтованными и приваренными стволами (фото 1, 2, 8), а теперь "вишенка на торт" с экспертными заключениями специалиста ХНИИСЭ им. Бокариуса это не ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
"Помпа" - с действующим разрешением (фото 1),
ПУЛЕМЕТ - ВООБЩЕ МАКЕТ ИЗ МАГАЗИНА С СООТВЕТСВУЮЩИМ ПАСПОРТОМ.
ВООБЩЕМ "ОРГАНЫ КАК И РАНЬШЕ ОСТАЮТСЯ ОЧЧЕНЬ ВНУТРЕННИМИ", главное прокукарекать, а там, ...
Новость в СМИ появилась через полчаса с начала обыска, который к слову шел весь день, пиарщики херовы
Уже десятки случаев когда они вваливались к коллекционерам и находили "склады оружия"!
Давно пора гражданам разрешить короткоствольное оружие, как это принято во всём цивилизованном мире, украинцы не рабы, как считают некоторые слишком "умные" государственники.
Аваков - чорт!
*Для тих, хто не в курсі: пристрій для відстрілу холостих патронів Зоракі був тоді у вільному продажу в Розетці.
Таким чином мусора залякують вище керівництво країни жахливою небезпекою від страшно озброєного народу. І те що, ми бачимо останніми днями свідчить про це.