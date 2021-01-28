У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП. ФОТОрепортаж

У Миколаєві водій з ознаками сильного алкогольного сп'яніння збив патрульну поліцейську і намагався втекти з місця ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Пригода сталася сьогодні, приблизно о 20 годині. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у порушника, водій іншого автомобіля Nissan Micra на великій швидкості скоїв наїзд на патрульну і пошкодив автомобіль, який зупинили інспектори.

Навіть не зупинившись, водій намагався втекти з місця події, на вимоги поліцейських зупинитися не реагував і створював аварійні ситуації.





Патрульні наздогнали і затримали порушника за декілька кварталів від місця ДТП. Під час затримання чоловік чинив опір і вів себе неадекватно, мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Патрульну госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом ЗЧМТ і перелом щелепи.

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Слідчі вирішують питання про затримання водія на підставі ст. 208 КК України.