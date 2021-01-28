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У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Миколаєві водій з ознаками сильного алкогольного сп'яніння збив патрульну поліцейську і намагався втекти з місця ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 01

Пригода сталася сьогодні, приблизно о 20 годині. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у порушника, водій іншого автомобіля Nissan Micra на великій швидкості скоїв наїзд на патрульну і пошкодив автомобіль, який зупинили інспектори.

Навіть не зупинившись, водій намагався втекти з місця події, на вимоги поліцейських зупинитися не реагував і створював аварійні ситуації.

У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 02
У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 03

Патрульні наздогнали і затримали порушника за декілька кварталів від місця ДТП. Під час затримання чоловік чинив опір і вів себе неадекватно, мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 04

У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 05

Патрульну госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом ЗЧМТ і перелом щелепи.

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Слідчі вирішують питання про затримання водія на підставі ст. 208 КК України.
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Топ коментарі
+6
походу, в некоторых водил, стрелять надо начинать..
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28.01.2021 23:55
+5
Пусть жёстко сказано будет , но если бы его в полиции отпиз-ли до состояния калеки помимо штрафа и отбора прав на год , я бы был только рад за него и другие бы подобные задумались
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28.01.2021 23:59
+2
"Опять ментовский беспредел", "Эти патрульные перед тем как выходит на патрулирование должны убедится в безопасности места для патрулирования", "Обычные ментовские приемы - в машине они ему водку залили в пищевод".
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28.01.2021 23:45
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І ногу навіть не прострелили, не пізнаю поліціянтів. То може громадяни затримали?
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28.01.2021 23:43 Відповісти
"Опять ментовский беспредел", "Эти патрульные перед тем как выходит на патрулирование должны убедится в безопасности места для патрулирования", "Обычные ментовские приемы - в машине они ему водку залили в пищевод".
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28.01.2021 23:45 Відповісти
У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 1898
- сказочник...
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28.01.2021 23:53 Відповісти
"Авакавские арлы" конечно не ангелы и Рифмастер может это подтвердить.
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29.01.2021 00:52 Відповісти
походу, в некоторых водил, стрелять надо начинать..
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28.01.2021 23:55 Відповісти
тактика простая - стрелять в машину пока не остановится
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29.01.2021 04:42 Відповісти
Лучше - отстреливать.
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29.01.2021 08:39 Відповісти
Да примите уже закон о гражданском оружии - полицаям будет повод грохать беспредельщиков направивших пукалку на копа
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28.01.2021 23:56 Відповісти
Пусть жёстко сказано будет , но если бы его в полиции отпиз-ли до состояния калеки помимо штрафа и отбора прав на год , я бы был только рад за него и другие бы подобные задумались
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28.01.2021 23:59 Відповісти
А почему только за пьянку пи...ить? Разве не включённый указатель поворота или проезд на красный не может привести к дтп со смертельным исходом? Вы завтра не включите поворотник, значит нужно везти вас и пи...ть, согласно такой логике...
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29.01.2021 07:32 Відповісти
Не стоит сравнивать задницу с пальцем и назло придираться ,ну прям совсем одинаковые события У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 7164
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29.01.2021 12:27 Відповісти
короче,- джигит одним словом. На зоне будет в уважухе за покалеченного мента... У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 3185
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29.01.2021 00:07 Відповісти
с тех пор как "исчезли" менты - наркомафия расцвела буйным цветом,
с тех пор как исчезла ГАИ наркоту возят по стране беспрепятственно !
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29.01.2021 00:27 Відповісти
ето да, при Виткор Фьодараче наркоманов вообще не было!
ну может один или два, максимум.
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29.01.2021 11:11 Відповісти
шо-то антошкины камеры и штрафы не помогают...
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29.01.2021 00:35 Відповісти
Обострение у Ниссанов
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29.01.2021 00:53 Відповісти
..ну шо помогли штрафы по 30 000 ??
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29.01.2021 01:04 Відповісти
Идиот кокойто шоле?
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29.01.2021 07:43 Відповісти
Там чудило реально фхлам був.
https://youtu.be/WPfOOfZqVWY
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29.01.2021 09:35 Відповісти
Это на Крылова ,аккурат в нашем дворе .
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29.01.2021 11:11 Відповісти
В Николаеве водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП. Источник: https://censor.net/ru/p3244773

Все гаразд - Зе клоун послабив відповідальність за водіння авто у нетверезому стані, так що бухай, сідай за кермо і вперед на подвіги. Зе влада і риги це вже як ракова пухлина України.
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29.01.2021 15:28 Відповісти
 
 