У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Миколаєві водій з ознаками сильного алкогольного сп'яніння збив патрульну поліцейську і намагався втекти з місця ДТП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.
Пригода сталася сьогодні, приблизно о 20 годині. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у порушника, водій іншого автомобіля Nissan Micra на великій швидкості скоїв наїзд на патрульну і пошкодив автомобіль, який зупинили інспектори.
Навіть не зупинившись, водій намагався втекти з місця події, на вимоги поліцейських зупинитися не реагував і створював аварійні ситуації.
Патрульні наздогнали і затримали порушника за декілька кварталів від місця ДТП. Під час затримання чоловік чинив опір і вів себе неадекватно, мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння.
Патрульну госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом ЗЧМТ і перелом щелепи.
Слідчі вирішують питання про затримання водія на підставі ст. 208 КК України.
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- сказочник...
с тех пор как исчезла ГАИ наркоту возят по стране беспрепятственно !
ну может один или два, максимум.
https://youtu.be/WPfOOfZqVWY
Все гаразд - Зе клоун послабив відповідальність за водіння авто у нетверезому стані, так що бухай, сідай за кермо і вперед на подвіги. Зе влада і риги це вже як ракова пухлина України.