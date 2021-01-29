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У Чернівцях сталася стрілянина: двох людей із травмами ніг і голови госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Чернівцях 28 січня на подвір’ї житлового будинку стався конфлікт кількох людей. У ньому брали участь водії і пасажири двох автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.

"28 січня на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях на проспекті Незалежності виник конфлікт між водіями двох транспортних засобів.

За словами заявника, під час інциденту кермувальник мікроавтобуса Opel Vivaro та двоє його пасажирів завдали тілесних ушкоджень водію і пасажиру автомобіля Ford Focus та втекли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

За вказаною адресою виїхало керівництво обласного управління Нацполіції, Чернівецького районного управління поліції, оперативники Управління карного розшуку ГУНП, слідчо-оперативні групи ГУНП і територіального підрозділу поліції та експерти-криміналісти.

У Чернівцях сталася стрілянина: двох людей із травмами ніг і голови госпіталізовано 01

На території області введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські здійснили огляд місця події, опитали учасників і очевидців конфлікту і встановлюють всі обставини.

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Попередньо, правоохоронці з’ясували, що під час інциденту зловмисники застосували дерев’яні палиці та зброю невстановленого зразка. Внаслідок нападу постраждали двоє чернівчан, віком 25 і 38 років. Лікарі госпіталізували потерпілих до лікарні й діагностували в них травми ніг і голови.

У Чернівцях сталася стрілянина: двох людей із травмами ніг і голови госпіталізовано 02

Слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Чернівцях сталася стрілянина: двох людей із травмами ніг і голови госпіталізовано 03

Як повідомляє ТСН, очевидці зафільмували момент втечі ймовірних нападників. На кадрах з відеореєстратора видно, як чоловіки у балаклавах тікають з місця пригоди: сідають в мікроавтобус та їдуть геть. Крики та постріли чули й мешканці прилеглих будинків. "Було два постріли. Я почув крики. Виглянув у вікно, і побачив, як хлопці в масках добивали чоловіка. Потім вони швидко втікали кудись", - розповів очевидець Андрій Мельничук. 

Обставини конфлікту з’ясовує поліція. "Під час конфлікту були застосовані палиці та зброя невстановленого зразка. Наразі введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення учасників конфлікту та їх затримання", - повідомив начальник слідчого відділу ГУ НП у Чернівецькій області Віктор Семенюк.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
"добивали мужа")))
Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужа. Затем они быстро бежали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук. Источник: https://censor.net/ru/p3244814
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29.01.2021 10:17
+6
обожаю то тело , которое пишет статьи на цензоре...
ну написал , прочти сам , проверь ... ну зачем читателям ваша безграмотность?
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29.01.2021 10:23
+5
Это машинный перевод. Чоловика перевело как мужа а не мужчину. А вот безмозглые бараны что новости выкладывают - даже не удосуживаются их почитать. Сделали очевидца очевидец Андрея Мельничука заднеприводным.
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29.01.2021 10:40
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"добивали мужа")))
Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужа. Затем они быстро бежали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук. Источник: https://censor.net/ru/p3244814
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29.01.2021 10:17 Відповісти
Сейчас налезут мусора и будут ныть хорошо что у потерпевших не было оружия ))) А то Постреляли бы титушок и себе статью заработали В Черновцах произошла стрельба: два человека с травмами ног и головы госпитализированы - Цензор.НЕТ 5080
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29.01.2021 10:22 Відповісти
Це машинний переклад, який перевіряла людина, що погано знає і українську, і російську.
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29.01.2021 10:50 Відповісти
Можливо, хоча незрозуміло, нащо в Україні машинний переклад з української, можна взяти любого старшекласника з міста чи села на захід від Дніпра.
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29.01.2021 10:54 Відповісти
Так.
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29.01.2021 10:56 Відповісти
опрАсили участников )))
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29.01.2021 12:58 Відповісти
"Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужа. Затем они быстро бежали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук.

Преступление на почве гомофобии, как пить дать!
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29.01.2021 10:18 Відповісти
обожаю то тело , которое пишет статьи на цензоре...
ну написал , прочти сам , проверь ... ну зачем читателям ваша безграмотность?
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29.01.2021 10:23 Відповісти
Это машинный перевод. Чоловика перевело как мужа а не мужчину. А вот безмозглые бараны что новости выкладывают - даже не удосуживаются их почитать. Сделали очевидца очевидец Андрея Мельничука заднеприводным.
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29.01.2021 10:40 Відповісти
Слово чоловік в Українській мові має подвійне значення , кацапи незнають Української мови та навіть намагаються тролити одне одного.
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29.01.2021 10:43 Відповісти
це тіло щось запідозріло та вирішило авторство цього ШЕДЕВРУ не розкривати
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29.01.2021 13:32 Відповісти
Суячи по домам, це швидше Героїв Майдану, на Проспекті майже нема 9-поверхівок.
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29.01.2021 10:44 Відповісти
Это в твоих краях мужей палками добивают?
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29.01.2021 10:59 Відповісти
Який музей, я не в курсах? Ось ця стрілянина в 500 м від школи, де я вчився.
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29.01.2021 11:00 Відповісти
Почему конфликтов (разборок) на дорогах все больше и больше?

1. ПДД - которые не ПДД, а сопли по асфальту: не регламентирует и однозначно не разъясняет очень много ситуаций.
2. Экзамены при получении прав. (Сдают все. Включая отморозков, невменяшек и даунов)
3. Менты, которых просто нет на дорогах.
4. "Делаю что хочу, т.к. отмажусь" (связи, родственники, деньги и т.п.)
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29.01.2021 11:19 Відповісти
Стрільнули в повітря з стартового, а побили палками. Але все подається, як перестрілка з вогнепалу заради залякування вищого керівництва держави та отримання сцарського благоволєнія мусорами.
Тому зараз і трусять колекціонерів та реконструкторів.
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29.01.2021 11:42 Відповісти
Для підвищення культури спілкування Українцям необхідний короткоствол і закон для його застосування.
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29.01.2021 12:37 Відповісти
 
 