Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили. ДОКУМЕНТ

Сьогодні виповнилося 103 роки з дня бою під Крутами - однієї з найбільш знакових подій часів Української революції.

У Галузевому державному архіві СБУ зберігається справа учасника цього бою - старшини армії УНР, розвідника Семена Могили, повідомляє преслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"На момент наступу військ Муравйова на Київ йому булв лише 21 рік. Але ще до початку бою на станції Крути його підрозділ захопив у полон кількох червоноармійців.

Після запеклого протистояння з 4-тисячною армією більшовиків Могила евакуював всіх поранених бійців своєї сотні.

Навесні він приєднався до збройної антибільшовицької боротьби на Херсонщині, а у 1920 р. брав участь у Першому Зимовому поході.

Семен був схоплений тільки у 1923-му, під час перетину польсько-радянського кордону.

Його допитувало та примушувало до співпраці керівництво радянських спецслужб. Але Могила не зрадив присягу.

Українського воїна розстріляли у Харкові в ніч з 22 на 23 березня 1924 р.

Пам'ятаємо Героїв, які поклали своє життя за Україну!"- розповіли в СБУ та опублікували матерітали зі справи Могили.

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