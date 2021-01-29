Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні виповнилося 103 роки з дня бою під Крутами - однієї з найбільш знакових подій часів Української революції.
У Галузевому державному архіві СБУ зберігається справа учасника цього бою - старшини армії УНР, розвідника Семена Могили, повідомляє преслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"На момент наступу військ Муравйова на Київ йому булв лише 21 рік. Але ще до початку бою на станції Крути його підрозділ захопив у полон кількох червоноармійців.
Після запеклого протистояння з 4-тисячною армією більшовиків Могила евакуював всіх поранених бійців своєї сотні.
Навесні він приєднався до збройної антибільшовицької боротьби на Херсонщині, а у 1920 р. брав участь у Першому Зимовому поході.
Семен був схоплений тільки у 1923-му, під час перетину польсько-радянського кордону.
Його допитувало та примушувало до співпраці керівництво радянських спецслужб. Але Могила не зрадив присягу.
Українського воїна розстріляли у Харкові в ніч з 22 на 23 березня 1924 р.
Пам'ятаємо Героїв, які поклали своє життя за Україну!"- розповіли в СБУ та опублікували матерітали зі справи Могили.
Будь ласка, зачекайте...
ЗМІСТ
ПРАХ «порох, пил; щось нецінне, минуще; тіло померлої людини»
@ZampolitGistapo
Від гасла українців "Слава Україні! - Героям слава!" у свинособак пригорає.
Бо всі їх "херої" фейкові та вигадані політруками.
А наші герої - справжні. Шануймо своїх героїв! Нам є, ким пишатися.
#ГероїКрут
Ой! Про що це я? Це ж ГЕРОЇ УКРАЇНИ, а не "поважні бізнесмени", ПАТРІОТИ, а не "маладьіе ліца", СИЛЬНІ ВІРОЮ І ДУХОМ, а не "прафесіанальі у владі"... Сцанич таке не розуміє і йому це не цікаво...
Фото взято: Inwazja bolszewicka w 1920 roku/www.podkamien.pl
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
І це нас не навчає!!!
А Зелебенське хоч вшанувало Пам'ять Крутян, чи йому по роялю краще стукать!!!