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Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні виповнилося 103 роки з дня бою під Крутами - однієї з найбільш знакових подій часів Української революції.

У Галузевому державному архіві СБУ зберігається справа учасника цього бою - старшини армії УНР, розвідника Семена Могили, повідомляє преслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"На момент наступу військ Муравйова на Київ йому булв лише 21 рік. Але ще до початку бою на станції Крути його підрозділ захопив у полон кількох червоноармійців.

Після запеклого протистояння з 4-тисячною армією більшовиків Могила евакуював всіх поранених бійців своєї сотні.

Навесні він приєднався до збройної антибільшовицької боротьби на Херсонщині, а у 1920 р. брав участь у Першому Зимовому поході.

Семен був схоплений тільки у 1923-му, під час перетину польсько-радянського кордону.

Його допитувало та примушувало до співпраці керівництво радянських спецслужб. Але Могила не зрадив присягу.

Українського воїна розстріляли у Харкові в ніч з 22 на 23 березня 1924 р.

Пам'ятаємо Героїв, які поклали своє життя за Україну!"- розповіли в СБУ та опублікували матерітали зі справи Могили.

Також читайте: Гулий-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору "червоному режиму". ФОТО

Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили 01
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили 02
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили 03
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили 04
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 18
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29.01.2021 10:21
+23
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 5468
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29.01.2021 10:22
+22
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 8074
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29.01.2021 10:23
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Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 4628
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29.01.2021 10:19 Відповісти
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 18
показати весь коментар
29.01.2021 10:21 Відповісти
+
показати весь коментар
29.01.2021 21:31 Відповісти
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 5468
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29.01.2021 10:22 Відповісти
Ну той шо по середені,то Герой України,той шо з ліва,там є питання,а хто третій?
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29.01.2021 10:26 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 3945
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29.01.2021 10:36 Відповісти
ПОРОХ - ЕТИМОЛОГІЯ
ЗМІСТ

ПРАХ «порох, пил; щось нецінне, минуще; тіло померлої людини»
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29.01.2021 10:54 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 5121
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29.01.2021 11:04 Відповісти
Слава Україні!
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29.01.2021 10:42 Відповісти
Героям Слава!
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29.01.2021 15:15 Відповісти
Тут не вистачає Симона Петлюри, після перевороту 1917 року більшовики ще 50 років ловили "петлюрівців" і українських буржуазних націоналістів.
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29.01.2021 10:39 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 2791 Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 4780
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29.01.2021 11:02 Відповісти
Ти жертва пропаганди ************* соєвого. Як можна ставити в один ряд Бандеру та п-раса, що створив партію регіонів, завжди був біля корита влади, схвалював Харківські угоди януковича, домовився з ****** про іловайський розстріл добровольців та весь час крав з бюджету гроші.
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29.01.2021 11:48 Відповісти
Смокчи у зестада та бий лоба об тягнибочку. Попереду кров дітей, котру ти сам вже пустив, зламавши рух до прогресу у 19му..
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29.01.2021 14:02 Відповісти
ГО " СВОЛОТА "

Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 3545
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29.01.2021 15:54 Відповісти
Картинка "знайди, хто зайвий"
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29.01.2021 15:26 Відповісти
Сегодня 103-я годовщина Крут: СБУ опубликовала дело участника боя, старшины армии УНР, разведчика Семена Могилы - Цензор.НЕТ 8074
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29.01.2021 10:23 Відповісти
Героям Слава!!!!!!
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29.01.2021 10:23 Відповісти

@ZampolitGistapo

Від гасла українців "Слава Україні! - Героям слава!" у свинособак пригорає.
Бо всі їх "херої" фейкові та вигадані політруками.

А наші герої - справжні. Шануймо своїх героїв! Нам є, ким пишатися.
#ГероїКрут
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29.01.2021 10:25 Відповісти
Вони цураються навіть імен справжніх героїв, заміюючі їх на свинособачі. Як у випадку Шакирьяна Мухамедьянова, який здійснив подвиг, а його перейменували у АлІксандра МатросАва.
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29.01.2021 10:38 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Сьогодні 103-тя річниця Крут: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 5500
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29.01.2021 10:28 Відповісти
Героям слава!
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29.01.2021 10:28 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 6264
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29.01.2021 10:32 Відповісти
Поганий приклад, дітей потрібно берегти і навчати правильно тримати зброю.
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29.01.2021 11:47 Відповісти
Знищення кацапстана і кацапського етносу - ось єдиний шлях для існування України.
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29.01.2021 10:36 Відповісти
Цікаво: а який "гундосик" вилетить з ОПи на вшанування героїв Крут?
Ой! Про що це я? Це ж ГЕРОЇ УКРАЇНИ, а не "поважні бізнесмени", ПАТРІОТИ, а не "маладьіе ліца", СИЛЬНІ ВІРОЮ І ДУХОМ, а не "прафесіанальі у владі"... Сцанич таке не розуміє і йому це не цікаво...
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29.01.2021 10:39 Відповісти
Козак...
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29.01.2021 10:48 Відповісти
Так виглядали "Освободители", які прийшли на Галичину в 1920 році. Bolszewicy -1920
Фото взято: Inwazja bolszewicka w 1920 roku/www.podkamien.pl

Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 2424
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29.01.2021 10:51 Відповісти
Цвіт лаптєносної нації
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29.01.2021 15:32 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 8139
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29.01.2021 10:52 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 8295
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29.01.2021 11:02 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 1178
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29.01.2021 11:02 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 3690 Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 1195
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29.01.2021 11:04 Відповісти
Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили - Цензор.НЕТ 109
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29.01.2021 11:11 Відповісти
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
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29.01.2021 11:51 Відповісти
Жидобільшовики тоді наступали під Крутами і молодь з ними боролася ціною власного життя, жидокацапи і тепер п'ють кров з України!
І це нас не навчає!!!
А Зелебенське хоч вшанувало Пам'ять Крутян, чи йому по роялю краще стукать!!!
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29.01.2021 12:17 Відповісти
Були же справжні люди, боролися за Україну. Не за депутатство, не за розподіл потоків і не за рейтинг.
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29.01.2021 15:28 Відповісти
 
 