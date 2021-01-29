Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліція розслідує кримінальне провадження і розшукує водія, який наїхав на двох жінок у селищі Березна на Чернігівщині. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула на місці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.
"28 січня приблизно о 19-й годині до поліції надійшло повідомленння про дорожньо-транспортну пригоду неподалік АЗС у селищі Березна Чернігівського району. 40-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля "Опель Віваро" наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах у попутному напрямку.
Внаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка зазнала тілесних ушкоджень. Після надання медичної допомоги потерпіла відмовилася від госпіталізації", - йдеться в повідомленні.
Після скоєння ДТП водій з місця події втік, залишивши автомобіль. Нині поліція встановлює місцезнаходження водія мікроавтобуса. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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..и таки ДА, кто-то оправдывает водилу.. возможно примеряет к себе..
У Британії, наприклад, як що жінки рухалися у темний час без світла то водію нічого б не було. За Америку не знаю.
-дорога не освітлена
-дорога не розчищена
-велосипедні доріжки не розмічені, не розчищені
-громадський транспорт не курсує по малоприбуткових маршрутах
-ніхто куркам не роз'яснює, що велосипед-це небезпечно, особливо взимку
Все нормально, якщо читати не кацапську версію сайту
беда Украины в том, что правила и законы пишут те, кто ими не пользуется или пишут только конкретно "под себя".. например, автомобилист (особенно "Шумахер") не напишет адекватного закона для велосипедиста..
Сумно коли гинуть люди на дорозі так безглуздо.