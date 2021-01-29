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Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліція розслідує кримінальне провадження і розшукує водія, який наїхав на двох жінок у селищі Березна на Чернігівщині. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.

"28 січня приблизно о 19-й годині до поліції надійшло повідомленння про дорожньо-транспортну пригоду неподалік АЗС у селищі Березна Чернігівського району. 40-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля "Опель Віваро" наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах у попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка зазнала тілесних ушкоджень. Після надання медичної допомоги потерпіла відмовилася від госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Після скоєння ДТП водій з місця події втік, залишивши автомобіль. Нині поліція встановлює місцезнаходження водія мікроавтобуса. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція 01

Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція 02
Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція 03
Фото: сайт поліції / Facebook

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Не подумайте что оправдываю водилу, но нужно быть идиот(кой) ом что-бы зимой ездить на 2-х колёсном велосипеде особенно когда идёт мокрый снег
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29.01.2021 13:48
+4
да еще беременной это просто треш ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕРЕМЕННЫХ ездить на лесопедах и вообще беременных лучше вести на поводке потому что гормональный баланс нарушен неадекватные позывы и желания способны беременных толкнуть на такие выходки и действия и поступки просто волосы шевелятся а тут снега по щиколотку мороз на велике ля она бы еще голышом в купальнике мор жевалась бы... водитель также мразь... во простите та еще идиотка..была.. погибшая...а про вторую раненную-которая по сути отделалась переляком.... сделает ли она выводы на всю оставшуюся жизнь ой ли и вряд ли... не ясно...жаль только не родившегося ребенка...
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29.01.2021 13:55
+4
Этот убийцу должны судить по нескольким статьям.Наезд,оставлние места дтп,оставление пострадавших в беспомощном состоянии.По мне суммарно тянет на довичне.На лицо умысел.В США для таких -инъекция,или электрический стул.
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29.01.2021 14:02
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бухарь наверное, решил, что таким образом никто не узнает, что он бухой убил человека.
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29.01.2021 13:48 Відповісти
Не подумайте что оправдываю водилу, но нужно быть идиот(кой) ом что-бы зимой ездить на 2-х колёсном велосипеде особенно когда идёт мокрый снег
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29.01.2021 13:48 Відповісти
да еще беременной это просто треш ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕРЕМЕННЫХ ездить на лесопедах и вообще беременных лучше вести на поводке потому что гормональный баланс нарушен неадекватные позывы и желания способны беременных толкнуть на такие выходки и действия и поступки просто волосы шевелятся а тут снега по щиколотку мороз на велике ля она бы еще голышом в купальнике мор жевалась бы... водитель также мразь... во простите та еще идиотка..была.. погибшая...а про вторую раненную-которая по сути отделалась переляком.... сделает ли она выводы на всю оставшуюся жизнь ой ли и вряд ли... не ясно...жаль только не родившегося ребенка...
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29.01.2021 13:55 Відповісти
Zemer, спускайтесь, наконец, со звЬозд на простую планету Украина, где люди живут на земле и ходят (или ездят) на минимальных скоростях по ней на своих двоих и в любую погоду..
..и таки ДА, кто-то оправдывает водилу.. возможно примеряет к себе..
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29.01.2021 14:31 Відповісти
не убавить не при прибавить. не всегда и не во всем виноват водила (как по мне - судя по фото, освещенности и погоде, тут как раз тот случай). Да, пешеход (велосепедист) всегда права, при этом - не всегда жив. об этом нужно помнить.
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29.01.2021 14:51 Відповісти
Ти прозрієш але багато хто їзде на велобайках і у містах - мільйоніках, про Глово мабуть нічого не чув... Буває
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30.01.2021 00:09 Відповісти
А на одно-, чи трьохколісному, значить, можна?
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01.07.2021 14:20 Відповісти
Этот убийцу должны судить по нескольким статьям.Наезд,оставлние места дтп,оставление пострадавших в беспомощном состоянии.По мне суммарно тянет на довичне.На лицо умысел.В США для таких -инъекция,или электрический стул.
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29.01.2021 14:02 Відповісти
Ви знаете Закони Америки чи просто порожньодзвін?
У Британії, наприклад, як що жінки рухалися у темний час без світла то водію нічого б не було. За Америку не знаю.
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29.01.2021 18:38 Відповісти
Может Березне? или Березна (они сами там не знают и спорят)
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29.01.2021 14:02 Відповісти
Влада усунулася від всіх своїх функцій крім каральної:
-дорога не освітлена

-дорога не розчищена
-велосипедні доріжки не розмічені, не розчищені
-громадський транспорт не курсує по малоприбуткових маршрутах

-ніхто куркам не роз'яснює, що велосипед-це небезпечно, особливо взимку
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29.01.2021 14:03 Відповісти
Підтримую.
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01.07.2021 14:21 Відповісти
Это было давно и не правда. Осень. Еду я как то вечером с виноградника на велосипеде бухой в дымину. Петляю по дороге. Слышу с зади тихий шелест двигателя. Водило видно понял с кем имеет дело ни сигналил, ни грубо обгонял, а на малом пару объехал это ЧУДО на велике. Как только мы поровнялись водило дал газу и был таков. Здесь конечно Тяжелый Выпадок. Очень жаль.
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29.01.2021 14:03 Відповісти
У нас що, "журналісти" -з Кацапії? Не "Березная", а "БЕРЕЗНА"!!!
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29.01.2021 14:04 Відповісти
"у селищі Березна Чернігівського району" Джерело: https://censor.net/ua/p3244880

Все нормально, якщо читати не кацапську версію сайту Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція - Цензор.НЕТ 7870
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29.01.2021 17:02 Відповісти
водила конечно козел! Но ЖЕНЩИНЫ в сто раз эпанутей, в такую погоду на велике, и ночью.. ума палата пипец.... и ехали я вно тупо по дороге, да еще судя по фото без единого огонька.. ДУРЫ одним словом! еще бы на самокате в такую погоду поехали...
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29.01.2021 14:15 Відповісти
А как им ещё в том селе ездить? Катафот на веле скорей всего был. Авот чювака надо бы на пьянку проверить.
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29.01.2021 14:27 Відповісти
ну в гололед, снег на веле нужно быть долбодятлом!! тут на машине многие не рискуют 4 колеса ЗИМНИХ!! Они бі еще на мото ямаха сели поехали! Пешком идти нужно, при этом включить хотя бы фонарик на телефоне, обозначить себя максимально на трассе, т.к. не видно нихрена, да еще и снегопад...
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29.01.2021 18:01 Відповісти
.. в правилах должна появиться возможность (в определённых условиях) велосипедисту, как пешеходу, двигаться по обочине навстречу транспорту .. большинство велосипедистов гибнет как раз от удара сзади, без шансов отвернуть потому, что не видит угрозы..
беда Украины в том, что правила и законы пишут те, кто ими не пользуется или пишут только конкретно "под себя".. например, автомобилист (особенно "Шумахер") не напишет адекватного закона для велосипедиста..
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29.01.2021 14:38 Відповісти
Полюбому отражателей и фар не было, да ещё и ехали две рядом и звиздели.
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29.01.2021 14:44 Відповісти
пів метра від бордюру звісно не було. бо не можливо. а от блимавка під дупою врятувала би два житті...
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29.01.2021 14:49 Відповісти
и уж ехали точно не по обочине...
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29.01.2021 14:56 Відповісти
там нет обочины
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29.01.2021 14:58 Відповісти
кем надо быть что б беременной зимой ехать по снегу еще на говнобайке дорожном...
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29.01.2021 15:19 Відповісти
Водія не виправдовую, слідство має розібратися. Але люди КУПІТЬ ЧЕРВОНИЙ ЛІХТРИК АБО СВІТОВІДБИВНИЙ ЖИЛЕТ ХОЧА Б, ВАС РЕАЛЬНО НЕ ВИДНО У ТЕМРЯВІ !!! Думайте про свою безпеку, самі у першу чергу!
Сумно коли гинуть люди на дорозі так безглуздо.
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29.01.2021 18:35 Відповісти
Зимой на велосипеде Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція - Цензор.НЕТ 1714 премия Дарвина .водилу жаль
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30.01.2021 06:14 Відповісти
"воділу" пожаліти, права років на 10 відібрати, і посадити років на 7.
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01.07.2021 14:23 Відповісти
 
 