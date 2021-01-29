У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 29 січня, у 103-тю річницю бою під Крутами в центрі Києва відбулася хода в пам'ять про цю подію. "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні в пам'ять про бій під Крутами в Києві відбулася хода. Учасники акції пройшли від метро "Арсенальна" до Аскольдової могили, де відбулися заходи з ушанування пам'яті Героїв Крут.
"Надзвичайно важливо нагадати нинішній владі України, а особливо її затятим виборцям, що той наївний пацифізм ("з Москвою ми воювати не будемо!"), який вони демонструють і нині, 100 років тому призвів до величезної національної трагедії. Україна була загарбана Московією (попри те, що тодішня українська влада не хотіла воювати із Москвою (а точніше оборонятися від її агресії) і фактично саме тому за 70 років московської окупації Москвою було знищено понад 20 мільйонів українців (унаслідок кривавих репресій, штучно організованих голодоморів, та в ГУЛАГівських катівнях). Кривава рана, завдана тоді українській нації, не загоїлася і понині. Мир же в Україну можуть принести тільки міцні та ефективні ЗСУ та міжнародна підтримка в складі НАТО!" - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Історія вчить одному- що дурнів вона нічому не вчить.
І Кремль на винниченків не скоював замахів, як на Бандеру чи Коновальця.
Сьогодні історія повторюється.(
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
"Стріляти! Всіх іх перебити!" -
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити...
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї майже діти,
Народ цей ... не перемогти!
Микола Луків.
а іншим особам - вляпатися... на два кроки...
Сьогодні історія повторюється. Ну ніхрена історія той убогий нарід не вчить.
В принципе за 100лет ничего не поменялось в этой стране: меньшенство хочет свободы и своей культуры-мовы, остальным это не надо, поскольку намазать свободу на хлеб нельзя. Не знаю, сколько еще должно пройти голодоморов, чтобы люмпен прозрел!
Как и память об разного рода Иудах и Иудах ЗЕлёного окраса.
К слову, помниться мне, при "барИге", какающим нынче многим в штаны днём и по начам в кровати, на Аскольдовой могиле выстраивалась в этот день рота почётного караула. Солдаты стояли в строю высокие, стройные, рост минимум от 175 см., а сегодня я в 8 утра пришёл туда и, что вы думаете? Таки да, стоит рота почётного караула, а солдаты в строю ростом максимум 155 ну от силы 160 см. Это наверное подобрали под нынешнего харанта-гидранта, что бы он своим "богатырским" ростом, не смущал солдат и офицеров. Рояль или пианино с клавесином я не заметил. Впрочем, я не присматривался в заснеженные кусты.
100 лет прошло а ничего не поменялось - идет срач между порохоботами и зебилами, украиноязычные "патриоты" поливают грязью русскоязычных, а в Кремле смотрят на это и потирают руки.
Цензор, 100 баллов !!!!