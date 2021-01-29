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Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка - обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Апеляційний суд міста Києва розглянув клопотання адвокатів Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу. В задоволенні клопотання суд відмовив.

Зазначимо, що будівля суду перебуває під посиленою охороною правоохоронців. А під будівлею стоїть кілька автозаків.

Також дивіться: Нацполіція перевіряє версію вбивства Шеремета через професійну діяльність у Білорусі. ДОКУМЕНТ

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 01
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 02
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 03
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 04
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 05
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 06
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 07
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 08
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 09
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 10
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 11
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 12
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 13
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 14
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 15
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 16
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 17
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 18
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 19
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Це лише один з наслідків ось таких дій... Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 2641

Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 4072
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29.01.2021 15:34
+20
Аваков и продажные судьи, сколько будете издеваться над человеком?
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29.01.2021 15:35
+19
То при чому Антоненко до білоруського КДБ. Вляпалися, а тепер не знають як вилізти з гівна.
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29.01.2021 15:38
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Це лише один з наслідків ось таких дій... Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 2641

Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 4072
показати весь коментар
29.01.2021 15:34 Відповісти
Конечно оставил.
Топаз преЗедент дал сигнал судьям, наградив "экспертов" в деле Шеремета.
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29.01.2021 15:35 Відповісти
Аппеляционный суд гэтьман тоже не успел реформировать? Да что ж такое!
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29.01.2021 15:42 Відповісти
Да. Им должен был заняться Зеля.
Какие его успехи в судебной реформе за почти два года восседания в президентском кресле и возлежания на всех дачах, которые обещал-брехал отдать детям?
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29.01.2021 15:47 Відповісти
Почему Вы думаете, что клован должен был выполнять обицянкы гэцьмана? И потужни 145 и 146 реформу и доллар по десять це забагато и т.д...Вообщем хрюк про успишну судебную реформу остался пшиком
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29.01.2021 15:53 Відповісти
СВОЇ обіцянки нехай виконує.

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського.

"Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду.
Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом.
Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу."

https://program.ze2019.com/
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29.01.2021 15:59 Відповісти
Хорошо Вы его заткнули!
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29.01.2021 16:54 Відповісти
Та да, майже за два роки таки не встиг. Навіть маючи свого 200відсоткового генпрокурора і монобільшість. Нема коли. Велике крадівництво, Оман, Буковель, Одеса. Нема коли.
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29.01.2021 15:47 Відповісти
Аваков и продажные судьи, сколько будете издеваться над человеком?
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29.01.2021 15:35 Відповісти
То при чому Антоненко до білоруського КДБ. Вляпалися, а тепер не знають як вилізти з гівна.
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29.01.2021 15:38 Відповісти
Зеоманський і Авіков - тварюки і нелюди , бо тримати за гратами невинну людину - це злочин на самому високому державному рівні !
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29.01.2021 15:42 Відповісти
Пока тысяч двадцать не придёт под ОПу - Антоненко не выпустят !
И желательно, чтобы половина была в камуфляже с наградами.....
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29.01.2021 15:49 Відповісти
У зеленых гондурасов нет доказательств вины Антоненко, но они продолжают держать невинного человека за решеткой. Это еще раз доказывает, что зеленский ненавидит всех, кто защищал независимость Украины!
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29.01.2021 15:51 Відповісти
Це вже просто виклик
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29.01.2021 15:58 Відповісти
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 4257
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29.01.2021 15:59 Відповісти
Так почали суждити патріотів-захисників України та невинних, а винні, що знищують країну і повалили до влади, поза законом. Вони живуть "по понятіях".
Мені цікаво, а випустили вже тих тисячі патріотів, яких закинув на кічу Порошенко? Що нам скажуть нацсуки, Парасюки, Соболєви, Лещенки, Наєми, Семенченки?
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29.01.2021 16:05 Відповісти
Питай у свого вчителя - посліда солов'я...
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29.01.2021 16:11 Відповісти
Штепу судять 7 років, але вона на волі, Антоненка 2 роки, але не випустять до зміни влади зебілів на українську.
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29.01.2021 16:13 Відповісти
Крошке Цахесу посвящается!Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 6910
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30.01.2021 00:01 Відповісти
 
 