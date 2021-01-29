У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Сумах відбулося відкриття пам'ятної дошки загиблому в зоні ООС командиру окремої гірсько-штурмової бригади полковнику Євгену Коростельову, який загинув у листопаді 2019 в результаті підриву на міні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Меморіальну дошку встановили на фасаді Сумської загальноосвітньої школи №18, де навчався військовий.
Вшанували пам'ять загиблого українського захисника його батьки, дружина, діти, представники органів місцевої влади, бойові побратими, військові Сумського гарнізону.
Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій звершив молебень і освятив пам'ятну дошку. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку комбригу.
Нагадаємо, в кінці жовтня 2019 р. Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.
12 листопада комбриг 128-й гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений в районі Докучаєвська. На наступний день його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.
Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.
Будь ласка, зачекайте...
...
Знов на плечах труна,
Й шеренги мов струна.
В труні Коростельов,
Що цю війну пройшов.
Цей бойовий комбриг,
Герой ******** книг.
За нас життя віддав,
Державу він не здав.
А за труною цвіт,
Що захистив цей світ.
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший «рід»...
20.11.2019 р.
Анатолій Березенський
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