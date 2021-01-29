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Суми (392) меморіальна дошка (190) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (137) Коростельов Євген (15)

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Сумах відбулося відкриття пам'ятної дошки загиблому в зоні ООС командиру окремої гірсько-штурмової бригади полковнику Євгену Коростельову, який загинув у листопаді 2019 в результаті підриву на міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову 01

Меморіальну дошку встановили на фасаді Сумської загальноосвітньої школи №18, де навчався військовий.

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову 02

Також читайте: Зеленський нагородив комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова орденом Богдана Хмельницького (посмертно)

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову 03

Вшанували пам'ять загиблого українського захисника його батьки, дружина, діти, представники органів місцевої влади, бойові побратими, військові Сумського гарнізону.

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову 04

Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій звершив молебень і освятив пам'ятну дошку. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку комбригу.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2019 р. Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.

12 листопада комбриг 128-й гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений в районі Докучаєвська. На наступний день його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.

Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву - Цензор.НЕТ 106
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29.01.2021 16:25
+6
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 7055

...
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29.01.2021 16:34
+6
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Знов на плечах труна,
Й шеренги мов струна.
В труні Коростельов,
Що цю війну пройшов.
Цей бойовий комбриг,
Герой ******** книг.
За нас життя віддав,
Державу він не здав.
А за труною цвіт,
Що захистив цей світ.
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший «рід»...
20.11.2019 р.
Анатолій Березенський
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29.01.2021 16:47
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Смерть ворогам!
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29.01.2021 16:23 Відповісти
В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву - Цензор.НЕТ 106
показати весь коментар
29.01.2021 16:25 Відповісти
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 7055

...
показати весь коментар
29.01.2021 16:34 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Знов на плечах труна,
Й шеренги мов струна.
В труні Коростельов,
Що цю війну пройшов.
Цей бойовий комбриг,
Герой ******** книг.
За нас життя віддав,
Державу він не здав.
А за труною цвіт,
Що захистив цей світ.
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший «рід»...
20.11.2019 р.
Анатолій Березенський
показати весь коментар
29.01.2021 16:47 Відповісти
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 5058
показати весь коментар
29.01.2021 17:02 Відповісти
Комбриги на минах просто так не подрываются....Спи спокойно на Аллее Героев в Сумах среди честных хлопцев...
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29.01.2021 17:50 Відповісти
Ви щось знаєте більше нас?
Розкажіть!
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29.01.2021 18:29 Відповісти
Одного из будущих генералов проводили в последний путь на лафете из бывшей сумской артяги осенью 19го ,было холодно и тоскно.
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29.01.2021 18:37 Відповісти
Земля йому пухом
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29.01.2021 21:13 Відповісти
Вам сильно поможет очень точная информация?
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29.01.2021 20:48 Відповісти
Герою слава!!!
У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 8486
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29.01.2021 19:34 Відповісти
бедные срочнки для показухи((стооят на всех таких мероприятиях срочники стоят 5 лет..это дич..
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29.01.2021 20:42 Відповісти
Були хлопці на похоронах мабуть із роти почесної варти ,в мазепинках і з карабінами ,та цим комбрига не вернути....
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30.01.2021 22:02 Відповісти
Світла пам'ять Воїну !
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29.01.2021 21:02 Відповісти
 
 