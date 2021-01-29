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Порошенко (13228) Івано-Франківська область (723) Європейська Солідарність (1020) Звіробій Маруся (42)

Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася "епоха шоуменів". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

"Європейська Солідарність" офіційно висунула кандидаткою на виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 відому волонтерку, доброволицю, десантницю Марусю Звіробій. Таке рішення ухвалив з'їзд партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Лідер партії, п’ятий Президент Петро Порошенко зазначив, що абсолютно не випадково саме у День пам’яті Героїв Крут з’їзд висуває справжню героїню війни проти російської агресії.

"Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, але з перших днів війни вона – жінка, мати – прийняла рішення, що її місце на фронті. Бо нічого важливішого за долю України не існує", – зазначив Порошенко.

"Якщо ви спитаєте у десантників, хто такі "Марусині ведмеді" – то це рота, яка прийняла рішення солідаризуватися з діями потужної патріотки, професіонала, людини, яка беззастережно любить Україну – Марусі Звіробій. Я хочу наголосити, що та роль і та місія, яка була відіграна під час війни – вона була дуже важливою, але зараз залишається інша загроза і інші виклики", – наголошує п’ятий Президент.

Також читайте: Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній

Лідер "ЄС" зазначив, що Україні дуже дорого обійшлася "епоха шоуменів", які виявилися невігласами і непрофесіоналами.

"Епоха людей, які проголосили свою стратегію "какая разница", Україною не була сприйнята. Епоха тих, хто збирався вставати на колінах і повзти до Путіна для того, щоб побачити в його очах мир, дуже дорого обійшлася Україні", – наголосив Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Марусі Звіробій, щоб протистояти проросійським силам та олігархічному тиску по всій Україні.

Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася епоха шоуменів 01
Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася епоха шоуменів 02
Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася епоха шоуменів 03
Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася епоха шоуменів 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+59
ты - тыпил? еще и со склерозом?
Савченко продвигала Тимошенко, да еще и тогда, когда та в кацапской тюрьме "голодала".
Ни одного интервью, ни одного видео, и очень мутная история "пленения".
Где ты тут видишь схожесть?
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29.01.2021 16:44
+59
Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов" - Цензор.НЕТ 4423
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29.01.2021 17:00
+51
Между Зверобой и Савченко находят схожесть,
только те, тыпилы, что нашли схожесть между Зеленским и Голобородько!
Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов" - Цензор.НЕТ 955
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29.01.2021 16:45
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Ясно, меньше г-внопомойки смотрите и читайте и будет вам счастье)))
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31.01.2021 23:21 Відповісти
Показова подія як для "ЄС" , для Марусі Звіробій , так і для України вцілому!! Слава Україні!!!
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29.01.2021 20:15 Відповісти
Якщо ця *героЇня* пройде то через деякий час рейтинг сивочолого буде близький до 0! можете уявити що ця особина, щедро проплачена і нацькована буде витворяти в тій чортовій корчмі(вр)!!!
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29.01.2021 20:28 Відповісти
Верная шавка полРохастого мародера, готова вьівернуть наизнанку свою бешеную вагину. ***** мрази шакАладньіе.
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29.01.2021 21:20 Відповісти
При "мародере" ВВП Украины рос как и реальные зарплаты и субсидии были выше а цены-ниже. Клоун-марионетка Каламойского все это похерил и набрал огромное количество долгов(25% госбюджета Украины 2020 года)-это ПРИРОСТ госдолга. Тоесть Зельц вобще не собирает налоги и не может наполнить госбюджет-все разворовывается во всех министерствах. Мародер-это Зеленский
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29.01.2021 22:22 Відповісти
Иван, и вот подобное говорю зебыдлу в реале, и не вижу что доходит....
Но говорить им нужно. Иначе роспропаганда их убедит в том, что и я своего брата съел.
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30.01.2021 01:24 Відповісти
Ваня, а при "шапкокраде" реальные субсидии людям на фиг были не нужны, доллар по 8... т.е. это что тогда? Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася "епоха шоуменів" - Цензор.НЕТ 5879
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30.01.2021 11:44 Відповісти
Украиной должны управлять патриоты и профессионалы а не манкурты и клоуны
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29.01.2021 22:19 Відповісти
Ага, барыга хочет чтобы пришла этоха быдла базарного в лице тупой звиробий.
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30.01.2021 00:03 Відповісти
Нет, он ждёт умных Зеленских, а твои бабы народами идиотов.
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30.01.2021 01:29 Відповісти
https://twitter.com/jL3V8nGvjgMRv5j/status/1355172671995207683?s=20
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30.01.2021 08:23 Відповісти
Маруся Звіробій не побоїться правду сказати та Зеленського клоуном назвати ..,що з того буде ,та дуже обіжатися будуть прислужники, справи фабрикувати ,нервувати і амбіції свої втрачати ..і швидше рейтинг популістів впаде і слуга олігархів геть піде.., чи втече..це вже як карта ляже і що слугам коломойша накаже )
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30.01.2021 11:59 Відповісти
У Марусі таке лагідне прізвище - Біленька та страшне псевдо дане побратимами з добробатів - Звіробій для зеленої вати.
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30.01.2021 17:51 Відповісти
Послухайте, що говорила Маруся Звіробій про війну на Донбасі до свого «порохоботства»: «Мне очень жаль что кому-то сверху пришло в голову нас ссорить и кто-то сверху так ужасно повернул ситуацию в нашей стране». Тобто це не Росія напала на Україну, а просто «кто-то сверху нас поссорил». З її слів виходить, що в нас громадянський конфлікт? І це вона говорить вже після початку війни. Як вам такий патріотизм?

https://www.facebook.com/watch/?v=394811301403131&t=14
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30.01.2021 18:30 Відповісти
не писти. На цьому відео Олені - не більше 30-ти років. Тобто, скоріш за все, це відео - з 2004-го року.
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30.01.2021 22:21 Відповісти
От досада! Только хотел всецело отдаться любимому занятию - шпаклевать гавнище в порохатые кучеряшки и на те вам здрасьте, Маруся Звиробий впряглась. Неужто Порохатому Шоколатье удалось соблазнить Марусю леденцами с гавном "Рошен" на палочке? Среди меня, конечно, нашло высокую оценку высказанное публично намерение Маруси Звиробий выесть мозг проотвечавшегося ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, но то, что она связалась с Порохатым Барыгою, как минимум, бросает на неё тень. Авторитет зарабатывается тяжело и долго, а теряется легко и быстро. Тем более, порохлячее болото засасывает - в нём легко утонуть и затеряться.
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30.01.2021 21:43 Відповісти
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