Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася "епоха шоуменів". ФОТОрепортаж

"Європейська Солідарність" офіційно висунула кандидаткою на виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 відому волонтерку, доброволицю, десантницю Марусю Звіробій. Таке рішення ухвалив з'їзд партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Лідер партії, п’ятий Президент Петро Порошенко зазначив, що абсолютно не випадково саме у День пам’яті Героїв Крут з’їзд висуває справжню героїню війни проти російської агресії.

"Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, але з перших днів війни вона – жінка, мати – прийняла рішення, що її місце на фронті. Бо нічого важливішого за долю України не існує", – зазначив Порошенко.

"Якщо ви спитаєте у десантників, хто такі "Марусині ведмеді" – то це рота, яка прийняла рішення солідаризуватися з діями потужної патріотки, професіонала, людини, яка беззастережно любить Україну – Марусі Звіробій. Я хочу наголосити, що та роль і та місія, яка була відіграна під час війни – вона була дуже важливою, але зараз залишається інша загроза і інші виклики", – наголошує п’ятий Президент.

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Лідер "ЄС" зазначив, що Україні дуже дорого обійшлася "епоха шоуменів", які виявилися невігласами і непрофесіоналами.

"Епоха людей, які проголосили свою стратегію "какая разница", Україною не була сприйнята. Епоха тих, хто збирався вставати на колінах і повзти до Путіна для того, щоб побачити в його очах мир, дуже дорого обійшлася Україні", – наголосив Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Марусі Звіробій, щоб протистояти проросійським силам та олігархічному тиску по всій Україні.







