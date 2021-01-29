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Буковина (707) СБУ (10007) ДФС (2573) горіхи (13)

На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила на Буковині протиправну діяльність групи посадових осіб фіскальної служби, які організували схему незаконного експорту горіхів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що керівники окремих підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області діяли за змовою з представниками комерційних структур. Чиновники сприяли комерсантам у вивезенні через підконтрольні фіктивні фірми великих партій волоських горіхів. Продукцію постачали в країни ЄС і Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами.

За попередніми оцінками, дії чиновників призвели до ненадходження до державного бюджету України податків, зборів та інших обов'язкових платежів майже 258 млн гривень.

На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ 02

На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ 03

За результатами обшуків на митних постах, в органах державної фіскальної служби, місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, печатки і штампи, які свідчать про проведення незаконної діяльності.

Зараз 11 особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі
+7
Незаконний експорт це контрабанда, а там контрабанди нема, скупляли по селам горіхи, звичайно ніхто не буде з кожною бабкою договір складати, намалювали фіктивні акти закупки. Схемі вже 30 років.
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29.01.2021 17:42
+7
СБУ крышевала ореховую мафию. это всем давно известно! А те решили бабла без СБУ срубить ))) Саакашвили давно про СБУшную ореховую мафию говорил
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29.01.2021 17:54
+6
***,уже налогов с орехов этим мразям не хватает,ахметковские схемы уклонения они не замечают,а на сраных орехах руки погреть им нужно.
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29.01.2021 17:24
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Певно, з Буковини усі букові горішки вивезли, падлюки!
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29.01.2021 17:20 Відповісти
Мічурин. На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9509
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29.01.2021 17:38 Відповісти
Теперь им условно ОДЫН год дадут.
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29.01.2021 18:03 Відповісти
***,уже налогов с орехов этим мразям не хватает,ахметковские схемы уклонения они не замечают,а на сраных орехах руки погреть им нужно.
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29.01.2021 17:24 Відповісти
Изьятые бумажки это хорошо, обезличенные злодеи - это уже хуже, а вот 258 лямов надо возвратить в копилочку. Визга у нас, как обычно много, а вот изъятых денег и имущества у преступников, кот наплакал
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29.01.2021 17:28 Відповісти
Певно. в Україні тепер стане жити безпечніше і єкспорту буде менше. СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ викрила незаконний єкспорт. Скоро вони будуть виявлять хто в під'їздах гадить...
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29.01.2021 17:40 Відповісти
Незаконний експорт це контрабанда, а там контрабанди нема, скупляли по селам горіхи, звичайно ніхто не буде з кожною бабкою договір складати, намалювали фіктивні акти закупки. Схемі вже 30 років.
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29.01.2021 17:42 Відповісти
наверно белки настучали На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ - Цензор.НЕТ 576
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29.01.2021 17:44 Відповісти
СБУ крышевала ореховую мафию. это всем давно известно! А те решили бабла без СБУ срубить ))) Саакашвили давно про СБУшную ореховую мафию говорил
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29.01.2021 17:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mzGlDgxSn4U
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29.01.2021 17:57 Відповісти
горіхи - то давня тєма; податкові/митнюки тупо не поділилися із сбешниками - ото і вся корупція, "злочин" так би мовити.
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29.01.2021 18:01 Відповісти
Цій постійній горіховій епопеї - фури проти хабарів для СБУ вже років з 15.
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29.01.2021 18:59 Відповісти
А порожні вагони, фури з "експортом" лише на паперчиках в мільйонах грн., щоб відшкодувати (вкрасти) ПДВ з бюджету, ніхто не бачить.
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29.01.2021 21:30 Відповісти
 
 