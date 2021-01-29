Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією швейцарської компанії Stadler Rail AG на чолі з головою ради директорів, співвласником групи Stadler Rail AG Петером Шпулером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі було обговорено перспективи співпраці з компанією в частині модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту. Зеленський поінформував співрозмовника про проєкти розвитку транспортної інфраструктури України, а також наголосив на важливості залучення іноземних технологій та капіталу до їхньої реалізації.

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Зеленський запевнив у готовності сприяти іноземним інвесторам. За його словами, українська сторона зацікавлена у розбудові гілок метро у Києві, Харкові, Дніпрі, а також у розвитку сполучення електричкою та швидкісним трамваєм у різних містах.

Президент наголосив, що Україна має власних виробників рейкового рухомого складу, тож принциповою умовою співпраці з іноземними компаніями є максимальна локалізація виробництва на території нашої держави.

Петер Шпулер висловив зацікавленість у роботі компанії на українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв. Компанія Stadler Rail AG є одним зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг – трамваїв, потягів метро, приміських та швидкісних поїздів, залізничних і маневрових локомотивів, а також пасажирських вагонів.