Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією швейцарської компанії Stadler Rail AG на чолі з головою ради директорів, співвласником групи Stadler Rail AG Петером Шпулером.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час зустрічі було обговорено перспективи співпраці з компанією в частині модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту. Зеленський поінформував співрозмовника про проєкти розвитку транспортної інфраструктури України, а також наголосив на важливості залучення іноземних технологій та капіталу до їхньої реалізації.
Зеленський запевнив у готовності сприяти іноземним інвесторам. За його словами, українська сторона зацікавлена у розбудові гілок метро у Києві, Харкові, Дніпрі, а також у розвитку сполучення електричкою та швидкісним трамваєм у різних містах.
Президент наголосив, що Україна має власних виробників рейкового рухомого складу, тож принциповою умовою співпраці з іноземними компаніями є максимальна локалізація виробництва на території нашої держави.
Петер Шпулер висловив зацікавленість у роботі компанії на українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв. Компанія Stadler Rail AG є одним зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг – трамваїв, потягів метро, приміських та швидкісних поїздів, залізничних і маневрових локомотивів, а також пасажирських вагонів.
Будь ласка, зачекайте...
Решту зробимо самі )))
...а для перегона сэлянами скота, построить мосты или подземные переходы...
Без Ковидного фонда не обойтись...*)
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подивимось, хто швидше приїде
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КВСЗ обжаловал тендер на поставку 8 поездов для харьковского метро с финансированием Европейского инвестиционного банка. Конкурс выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава набсовета КВСЗ Владимир Приходько. - Заявки на участие в тендере на поставку этих поездов метро, который был объявлен в прошлом году на ожидаемую сумму EUR45 млн, подали КВСЗ и CRRC, однако победителем была признана китайская компания. Но при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов из харьковского горбюджета, - пояснил он.
В этой фразе прекрасно всё.
Он просто готов. Но как он это сделает, какие у него полномочия?
А что думает по этому поводу глава исполнительной власти?
Одним словом, клоунада и пиар.
Після клоуна в метро будемо їздити за ціною таксі
Почему Ермак не сидит по правую руку от президента, и вообще его там нет...