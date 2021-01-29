УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14238 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниЕкономіка
4 196 54
залізниця (657) Зеленський (17387) інвестиції (543) Швейцарія (388) інвестори (145)

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією швейцарської компанії Stadler Rail AG на чолі з головою ради директорів, співвласником групи Stadler Rail AG Петером Шпулером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні 01

Під час зустрічі було обговорено перспективи співпраці з компанією в частині модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту. Зеленський поінформував співрозмовника про проєкти розвитку транспортної інфраструктури України, а також наголосив на важливості залучення іноземних технологій та капіталу до їхньої реалізації.

Читайте також: Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна

Зеленський запевнив у готовності сприяти іноземним інвесторам. За його словами, українська сторона зацікавлена у розбудові гілок метро у Києві, Харкові, Дніпрі, а також у розвитку сполучення електричкою та швидкісним трамваєм у різних містах.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні 02

Президент наголосив, що Україна має власних виробників рейкового рухомого складу, тож принциповою умовою співпраці з іноземними компаніями є максимальна локалізація виробництва на території нашої держави.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні 03

Петер Шпулер висловив зацікавленість у роботі компанії на українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв. Компанія Stadler Rail AG є одним зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг – трамваїв, потягів метро, приміських та швидкісних поїздів, залізничних і маневрових локомотивів, а також пасажирських вагонів.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
лучше судей и ментов со швейцарии пригласите..
показати весь коментар
29.01.2021 18:40
+10
Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 4957
показати весь коментар
29.01.2021 18:48
+4
Не в тему, але лиш мазок до портрету героя третього сезону "Слуга Народу". ( у виконанні актора головної ролі у першому сезоні)
Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш "Квартал" насмехался над Украиной
Бывший узник Кремля, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что "никто не думал о Крыме" до него.
показати весь коментар
29.01.2021 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лучше судей и ментов со швейцарии пригласите..
показати весь коментар
29.01.2021 18:40 Відповісти
боюся в той самий момент зєля опиниться с ізоляторі
показати весь коментар
29.01.2021 18:42 Відповісти
100%
Решту зробимо самі )))
показати весь коментар
30.01.2021 00:03 Відповісти
Как я в этом вопросе трошки разбираюсь -- сотрудничество придётся начать с уничтожения шлагбаумных и нерегулируемых ЖД переездов.
...а для перегона сэлянами скота, построить мосты или подземные переходы...
Без Ковидного фонда не обойтись...*)
показати весь коментар
29.01.2021 18:43 Відповісти
чого це? в Швейцарії повно подібних переїздів
показати весь коментар
29.01.2021 18:58 Відповісти
Швейцария не Украина... -- а большинство скота в Европе, ни разу в жизни из стойла не выходят, или в огороженных загонах пасутся.
показати весь коментар
29.01.2021 19:02 Відповісти
гой вей, майже як громадяни на роісє
показати весь коментар
29.01.2021 19:41 Відповісти
ти взагалі українські села бачив?
показати весь коментар
30.01.2021 00:04 Відповісти
Не в тему, але лиш мазок до портрету героя третього сезону "Слуга Народу". ( у виконанні актора головної ролі у першому сезоні)
Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш "Квартал" насмехался над Украиной
Бывший узник Кремля, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что "никто не думал о Крыме" до него.
показати весь коментар
29.01.2021 18:45 Відповісти
а я запросив королеву Британії до себе на вечерю
подивимось, хто швидше приїде
показати весь коментар
29.01.2021 18:46 Відповісти
Уверен что королева!
показати весь коментар
29.01.2021 18:50 Відповісти
Вова, а как обстоят дела с железной дорогой, которую Гончарук отдал в управление Дойче Бан? Такой же пиз..ёж как и это приглашение??? Ты хоть когда то говоришь правду? Ты знаешь что у тебя ослиные уши вырастут из за этого?!
показати весь коментар
29.01.2021 18:47 Відповісти
А не лыжный ли инструктор в гости пожаловал?
показати весь коментар
29.01.2021 18:47 Відповісти
Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 4957
показати весь коментар
29.01.2021 18:48 Відповісти
Ага, дойчебан не впорався
показати весь коментар
29.01.2021 18:49 Відповісти
мабуть там юдеїв не вистачило, а тут буде вдосталь
показати весь коментар
29.01.2021 19:43 Відповісти
Ага, ага.
28.01.21 10:16 Посол Словакии просит защитить инвесторов из его государства в Украине
показати весь коментар
29.01.2021 18:51 Відповісти
сейчас все будет по другому!Посол Швейцарии просит защитить инвесторов из его государства в Украине
показати весь коментар
29.01.2021 19:56 Відповісти
Вавка, відповім тобі твоїми ж словами, оскільки я теж президент. Іди у сраку! Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 1695Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 124
показати весь коментар
29.01.2021 18:51 Відповісти
То ж воно українську опозицію з неватними українцями посилав у сраку а його треба - "иди ты в жопу й пабистрєє " посилати, доки не розвалив країну, яка тільки почала по справжньому народжуватись.
показати весь коментар
29.01.2021 18:58 Відповісти
Петер Шпулер ... француз что ли Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 7472
показати весь коментар
29.01.2021 18:53 Відповісти
"п" в призвіще явно зайва
показати весь коментар
29.01.2021 18:58 Відповісти
другие , к величайшему лидеру нашей с вами современности , не едут
показати весь коментар
29.01.2021 19:00 Відповісти
в нього мабуть прадідусь був з Бердичева чи з Умані, в них мабуть потяга така до колись рідной землі щось з неї корисне повитягати
показати весь коментар
29.01.2021 19:46 Відповісти
чуть ли не Путлер
показати весь коментар
29.01.2021 19:57 Відповісти
Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах. Ну прямо стисняюся спросить, и они шо, согласились?
показати весь коментар
29.01.2021 19:04 Відповісти
судя по взгляду Шпулера , пока сомневаются
показати весь коментар
29.01.2021 19:07 Відповісти
по взгляду видно что уже Зелюку откатили. нах они нужны,если есть свой Корюковский завод?свое развивать не судьба?
показати весь коментар
29.01.2021 20:00 Відповісти
Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине.
По поручению Ермака
показати весь коментар
29.01.2021 19:10 Відповісти
В сети появилось фото дворца Зеленского https://ibigdan.livejournal.com/26211379.html
показати весь коментар
29.01.2021 19:15 Відповісти
и фото интерьера тоже естьЗеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 1223
показати весь коментар
29.01.2021 20:05 Відповісти
запросити - ше не означає, що приїдуть. Тим більше з баблом (інвестиціями).
показати весь коментар
29.01.2021 19:15 Відповісти
Электропоезд Stadler M110/M111 в Минском метрополитене

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 9952
показати весь коментар
29.01.2021 19:23 Відповісти
У нас и по железной дороге ходят, переезды не мешают. Теперь поезда придется и для Украины нашему заводу делать.
показати весь коментар
29.01.2021 19:31 Відповісти
коли таргана-лукашенку придушите, тоді і будете щось робити для України, а зараз якось обійдемось без того щастя
показати весь коментар
29.01.2021 19:49 Відповісти
поездить не успел, гармошка так скрипела, хотелось поскорее выскочить оттуда. сиденья узкие, сидят друг на дружке. короче, поезд плохой, никогда такой не покупайте. состав новый, а что будет когда состарится?
показати весь коментар
29.01.2021 19:52 Відповісти
Швейцарские технологии. Сиденья не расчитаны на толстые дупы.
показати весь коментар
29.01.2021 19:56 Відповісти
и зря. население толстеет. не уверен технологии швейцарские, может местные рукоделы 'доработали'.
показати весь коментар
29.01.2021 19:59 Відповісти
вот нормальный поезд. штадлер гауно.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 1995
показати весь коментар
29.01.2021 20:02 Відповісти
Передайте этому криворожскому придурку, что в Украине нет денег на швейцарскую продукцию с такими мародерами у власти. Нужно свою выпускать, и давать нашим людям работу.
показати весь коментар
29.01.2021 19:31 Відповісти
Беларуское электричество подразумевает беларуские электрички...*)
показати весь коментар
29.01.2021 19:35 Відповісти
такой лучше купите. штадлер электричка метро минск впечатления паршивые.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 1622
показати весь коментар
29.01.2021 19:56 Відповісти
У нас своих вагонов метро некуда девать. А вы нам еще швейцарскую парите.
показати весь коментар
29.01.2021 22:03 Відповісти
Это не я, Зеленский экономику поднимает. Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 1137

КВСЗ обжаловал тендер на поставку 8 поездов для харьковского метро с финансированием Европейского инвестиционного банка. Конкурс выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава набсовета КВСЗ Владимир Приходько. - Заявки на участие в тендере на поставку этих поездов метро, который был объявлен в прошлом году на ожидаемую сумму EUR45 млн, подали КВСЗ и CRRC, однако победителем была признана китайская компания. Но при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов из харьковского горбюджета, - пояснил он.
показати весь коментар
30.01.2021 08:22 Відповісти
зеленський а хто буде представником від цієї компанії? прізвища в студію чи сцикотно?
показати весь коментар
29.01.2021 19:32 Відповісти
хіба він знає, йому то нецікаво
показати весь коментар
29.01.2021 19:50 Відповісти
І напевно, НЯНЮ" впарював швейцарцям? Підозрюю, що це Мендельша, яку Лєнка вирішила випровадить з оточення "найвеличнішого", ВО СПАСЄНІЄ СЄМЄЙНОГО ГНЄЗДА!
показати весь коментар
29.01.2021 20:00 Відповісти
неужто поверят???
показати весь коментар
29.01.2021 20:00 Відповісти
А на Давосский форум шмарклю не пригласили. Помнят, как он в прошлом году все стадо 95 квартала притащил с собой.
показати весь коментар
29.01.2021 20:12 Відповісти
Зеленський запевнив у готовності сприяти іноземним інвесторам.

В этой фразе прекрасно всё.
Он просто готов. Но как он это сделает, какие у него полномочия?
А что думает по этому поводу глава исполнительной власти?
Одним словом, клоунада и пиар.
показати весь коментар
29.01.2021 21:44 Відповісти
таки не пригласили. А я то хотів побачити як бубочка замість фортепіано на скрипці буде причандалами фугувати а єрмак вдінеться у фрак і буде викаблучуватись як кароян. А нащо їм туди, коли там вони ніхто і звати їх ніяк.
показати весь коментар
29.01.2021 22:23 Відповісти
Дай Бог чтобы всё получилось и сработало. Шпулер классный менеджер и пользуется популярностью в Швейцарии. Даже не верится, если честно, что они будут сотрудничать с Украиной...дай Бог.
показати весь коментар
29.01.2021 23:55 Відповісти
Якубович придбав у борг найкращі митіщинські вагони метро після чого проїзд подорожчав до 8 гривень.
Після клоуна в метро будемо їздити за ціною таксі
показати весь коментар
30.01.2021 00:09 Відповісти
Почему президент на такой встрече без галстука?
Почему Ермак не сидит по правую руку от президента, и вообще его там нет...
показати весь коментар
30.01.2021 16:08 Відповісти
 
 