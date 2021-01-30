Ексберкутівець Кімінчижи був серед омонівців, які відвідали з сім'ями резиденцію Лукашенка. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Серед омонівців, які відвідували резиденцію білоруського диктатора Олександра Лукашенка в Мінську, був колишній боєць розформованого підрозділу МВС України "Беркут" Сергій Кімінчижи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euroradio.
Кімінчижи помітили серед омонівців, запрошених на екскурсію Палацом незалежності - мінської резиденції самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Екскурсію для них 27 січня проводила прессекретарка диктатора Наталія Ейсмонт.
Зараз колишній "беркутівець" - один із командирів мінського загону ОМОН. Кімінчижи брав участь у репресіях проти білоруських протестувальників, затримував політичних активістів і свідчив у суді проти них.
Сергію Кімінчижи 37 років. Він народився в селі Василівка Одеської області. Після служби в ЗСУ пішов працювати в одеський "Беркут".
Будь ласка, зачекайте...
Відразу йдеш до бісової матері!
Как мы сосали у Путина,или соснули у Путина.🤣🤣🤣
Щодо "...служив чинній владі, як і мусив" також питання спірне. Служити не значить трощити голови демонстрантам, бо у тебе є кийок і тобі дають за це кожного дня 100 баксів налом. Чи можливо стріляти із снайперської гвинтівки по людям. Тому і втік зразу ж за овочем, бо руки були по лікті у крові.
Друге. Буде майдан чи не буде, але переконаний, що адекватний поліцай перш ніж заліпити кийком беззбройній людині в лице подумає, чим для нього це може обернутись. Що ***** не вічне. що лука, тому відповідати рано чи пізно, але прийдеться. Добавлю при народній владі.
Не знаю чому ви перейшли на особистості, коли мова зайшла про "збудження від чужої крові" і перевели тему в іншу площину, де ви мабуть краще орієнтуєтесь і яка вас більше бентежить та хвилює. Це вже на вашій совісті.
Останнє. Ні у попереднього дописувача ні у мене не йшла мова про "агресивність нації". Ц е ваше. Я ж говорив про неадекватну оцінку частини цього народу подій, що відбуваються на сході країни. Причому це я взяв з особистого спілкування з деякими представниками. І що характерно, топлять вони за парашу і *****, але своїх дітей не відправляють на навчання ні туди ні на дамбас. І працювати там вони не спішать. Чомусь Захід з його цінностями для них більше привабливий, ніж параша з її царьком і стабільністю
12. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Св. Евангелие от Матфея 7:12
вибачте що російською , к слову я и сам русскоговорящий , но считаю себя украинцем , хотя по происхождению наполовину по отцу украинец а по матери русский.
Так ось, якщо нелюди з людьми ведуть себе як кати,то нічого чекати до себе людського ставленння , до них будуть ставитись як до скотів!
Чому я згадав Георгія Арутюняна ? Тому що після цього випадку я дуже критично ставлюсь до усіх подій. Я не схвалюю дії Порошенка ,що законсервував гнилу систему і замість дієвих змін зробив косметичну реформу, і ще більше я не схвалюю дії Зеленського , який повертає старих потвор у владу таких як Татаров і , на мою думку, здає Україну ху*лу!По іншому я не можу називати цю тварюку.
приблуда,зайда...
Закарпаття. Їде автобус з туристами. Зупиняється біля джерела під горою, всі виходять, починають пити воду. Старий гуцул, побачивши це починає бігти з гори і кричить:
- Люди!!! Не пийте води, вона отруйна!!!!
Але ті його не чують. Він продовжує кричати:
- Люди!!! Не пийте води, вона отруйна!!!!
Але вони ніяк не реагують. Нарешті, підбігши до них він каже:
- Люди! Не пийте води, вона ж отруйна!
- Что вы говорите, отец? Мы вас не понимаем!
- Я говорю, пейте медленно, вода холодная!
навіть сатані.