На Харківщині майора поліції затримано на хабарі 4 тис. дол. за закриття справи про шахрайство, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі оперуповноваженого відділу кримінальної поліції одного з райвідділів ГУ Національної поліції в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2020 майор Немишлянського відділу поліції, діючи в змові з іншими посадовими особами цього відділу поліції, вимагав хабар за прийняття рішення про закриття кримінального провадження і невжиття заходів правового реагування в подальшому. Йшлося про закриття справи за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

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29 січня оперуповноважений був затриманий у порядку ст. 208 КПК України після отримання хабаря в сумі 4000 дол. від учасника кримінального судочинства за ухвалення необхідного рішення.

Вирішується питання про повідомленні поліцейському підозри за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.