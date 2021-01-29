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На Харківщині майора поліції затримано на хабарі 4 тис. дол. за закриття справи про шахрайство, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі оперуповноваженого відділу кримінальної поліції одного з райвідділів ГУ Національної поліції в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

На Харківщині майора поліції затримано на хабарі 4 тис. дол. за закриття справи про шахрайство, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2020 майор Немишлянського відділу поліції, діючи в змові з іншими посадовими особами цього відділу поліції, вимагав хабар за прийняття рішення про закриття кримінального провадження і невжиття заходів правового реагування в подальшому. Йшлося про закриття справи за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

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29 січня оперуповноважений був затриманий у порядку ст. 208 КПК України після отримання хабаря в сумі 4000 дол. від учасника кримінального судочинства за ухвалення необхідного рішення.

На Харківщині майора поліції затримано на хабарі 4 тис. дол. за закриття справи про шахрайство, - прокуратура 02

Вирішується питання про повідомленні поліцейському підозри за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.
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Топ коментарі
+2
Майор. Какие тупые бывают майоры. Реально: майор мог предположить: его пасут? МСог! Более того- был просто обязан. Однако, он навалил свой половой орган, на это. Жаль, что его не расстреляют. Ненавижу тупых майоров.
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29.01.2021 20:51
+2
ой, яка несподіванка
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29.01.2021 20:54
+2
То такий майор, селюк без справжньої освіти, мабуть тягнувся паровозом за якимсь очільником, а тут грошей захотілось, біс його попутав, от і спокусився
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29.01.2021 20:56
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Майор. Какие тупые бывают майоры. Реально: майор мог предположить: его пасут? МСог! Более того- был просто обязан. Однако, он навалил свой половой орган, на это. Жаль, что его не расстреляют. Ненавижу тупых майоров.
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29.01.2021 20:51 Відповісти
То такий майор, селюк без справжньої освіти, мабуть тягнувся паровозом за якимсь очільником, а тут грошей захотілось, біс його попутав, от і спокусився
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29.01.2021 20:56 Відповісти
Нью мусора берут все , при чем так что старые менты нервно курят в сторонке.
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29.01.2021 21:44 Відповісти
если бы брали! выдавливают за кадык с тех же кого сами подставили! Харьков и Одесса лидируют в этом! работают в связке с оптовыми дилерами , которые сдают студентов лохов-распространителей! опять же в связке с "быстрыми кредитами", как с наводчиками. Но кому эта схема интересна?
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29.01.2021 22:12 Відповісти
ой, яка несподіванка
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29.01.2021 20:54 Відповісти
ну хоть не одной купюрой?
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29.01.2021 21:15 Відповісти
учителям позавидовал...
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29.01.2021 21:28 Відповісти
А теперь сравните , этот майор взял 4 косаря за то что мошенника решил отмазать , то есть не слишком тяжкое преступление . А нам парят что когда задержали полкана из СБУ он то же 4 косаря передавал , но только яко бы за убийство генерала СБУ . Вам не кажется , что такой бред могли только у Осла Оманского придумать. Очень бы мне хотелось увидеть того киллера который работает в рассрочку и вместо 50% то есть 25 штук , берет только 4, это какой то киллер- альтруист прямо .
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29.01.2021 21:43 Відповісти
это борьба за потоки ...внутривидовая борьба.
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29.01.2021 22:13 Відповісти
Так в том и прикол , что борьба идет за миллиарды баксов , а нам парят , что кого то там собрались валить за 4 копейки.
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29.01.2021 22:17 Відповісти
Доки не буде виборів на конкурсній основі районих начальників і дільничних громадянами, це буде творитись перманентно і вічно: хабарі, наркотрафіки, борделі, рюкзакі наліво, чмиріння ділків, і все під крилом і оком МВС.
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30.01.2021 06:21 Відповісти
 
 