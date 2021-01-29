Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У Запоріжжі відбулася акція до Дня пам’яті героїв Крут, в якій взяли участь близько сотні городян.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Учасники акції зі смолоскипами та плакатами з написами "Пам’ятай героїв Кут", "Слава Героям Крут" пройшлися центральним проспектом міста – від площі Маяковського до майдану Героїв Революції.
"Ми можемо провести дуже чітку паралель з сьогоденням. Як і 103 роки тому, активна і небайдужа молодь зі зброєю у руках захищає незалежність вже сьогоднішньої незалежної Української держави, а влада продовжує намагатися домовитися з ворогом, якимось чином досягти миру. Мир досягається в бою. Мир досягається шляхом перемоги над ворогом. Сьогодні ми хочемо провести смолоскипну ходу на честь тих, хто став в ті буремні роки на захист незалежної молодої Української держави, і так само провести ходу з вдячністю всім, хто сьогодні боронить, боронив ціною свого життя, свого здоров’я. Хочемо фактично цим віддати шану і показати, що ми готові і тримаємо і зброю, і прапор міцно у руках, і будемо робити це і надалі", – розповів один зі співорганізаторів акції, ветеран бойових дій на Донбасі Михайло Пирог.
Завершилася хода на майдані Героїв Революції мітингом, під час якого учасники акції зачитали вголос імена загиблих під Крутами. Також активісти вшанували хвилиною мовчання всіх, хто поклав своє життя за незалежність України, та поклали квіти до пам’ятника Героям Революції Гідності.
103 роки тому, 29 січня 1918 року, відбувся бій під Крутами – поблизу невеликої залізничної станції в нинішній Чернігівській області. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ кількатисячної армії більшовиків.
Будь ласка, зачекайте...
Довго гомоніла,
Довго-довго кров степами
Текла-червоніла.
Текла, текла, та й висохла.
Степи зеленіють;
Діди лежять, а над ними
Могили синіють.
Та що з того, що високі?
Ніхто їх не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.
Досі степ гуде луною...
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4
"Не наш командир робив перегляд військам і приймав дефіляду. Ми були в ролі чемно запрошених гостей, але не господарями. Присутність французів і японців ще більше пригнічувала нас", - пише вояк
Це слова воїна , який приймав участь у тому параді
коли сонце сходить так поволі
Після битви під Крутами
Вмирав її молодший син, мужньо, як воїн
Крізь сльози вона й сьогодні чує його голос
Ма, якщо б прожити знов життя
Якщо б мій шлях не мав кінця
Якщо б вогонь не гас в серцях То я б!
То я би все віддав лише
Щоб обійняти знов тебе
Остання посмішка полинула
та застигла на його обличчі
Життя промайнуло в одну мить перед очима
Немов у дитинстві
Його торкнулися руки матері
У свої останні хвилини він почув її плач
Мій син, якщо б вернути час назад
Якщо б не сльози на очах
Якщо б здолати свій страх То я б!
Я б віддала усе лише
Щоб обійняти знов тебе
Сокира перуна - 29 січня
Там в это время была Вольная территория, под предводительством Нестора Махно!
Республика просуществовала 3 года, пока коммуняки ...
"К началу октября 1917г.(Ленин токо "делал" Революцию) на помещичьих и кулацких зпмлях из сельхоз-рабочих и беднейшего крестьянства мы в районе Гуляйполя организовали четыре сельхоз-комуны, общим числом свыше 700 человек" / В. Белаш(НачШтаба РПАУ(махновцев)/ "Дороги Нестора Махно"