УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13728 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство
4 340 38
Запоріжжя (1439) історія (1047) Крути (49)

Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Запоріжжі відбулася акція до Дня пам’яті героїв Крут, в якій взяли участь близько сотні городян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Учасники акції зі смолоскипами та плакатами з написами "Пам’ятай героїв Кут", "Слава Героям Крут" пройшлися центральним проспектом міста – від площі Маяковського до майдану Героїв Революції.

"Ми можемо провести дуже чітку паралель з сьогоденням. Як і 103 роки тому, активна і небайдужа молодь зі зброєю у руках захищає незалежність вже сьогоднішньої незалежної Української держави, а влада продовжує намагатися домовитися з ворогом, якимось чином досягти миру. Мир досягається в бою. Мир досягається шляхом перемоги над ворогом. Сьогодні ми хочемо провести смолоскипну ходу на честь тих, хто став в ті буремні роки на захист незалежної молодої Української держави, і так само провести ходу з вдячністю всім, хто сьогодні боронить, боронив ціною свого життя, свого здоров’я. Хочемо фактично цим віддати шану і показати, що ми готові і тримаємо і зброю, і прапор міцно у руках, і будемо робити це і надалі", – розповів один зі співорганізаторів акції, ветеран бойових дій на Донбасі Михайло Пирог.

Читайте також: У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завершилася хода на майдані Героїв Революції мітингом, під час якого учасники акції зачитали вголос імена загиблих під Крутами. Також активісти вшанували хвилиною мовчання всіх, хто поклав своє життя за незалежність України, та поклали квіти до пам’ятника Героям Революції Гідності.

103 роки тому, 29 січня 1918 року, відбувся бій під Крутами – поблизу невеликої залізничної станції в нинішній Чернігівській області. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ кількатисячної армії більшовиків.

Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі 01
Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі 02
Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі 03
Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі 04
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Героям слава ! Слуга зеленская и его камарилья ,даже вспомнить не удосужилась , НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ Украины на все времена !
показати весь коментар
30.01.2021 00:02
+20
Героям Слава!

Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8077
показати весь коментар
30.01.2021 00:14
+17
Була би тоді справжня армія то хто зна як би історія усієї Європи склалася. Як і у 2014-му.
показати весь коментар
29.01.2021 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Була би тоді справжня армія то хто зна як би історія усієї Європи склалася. Як і у 2014-му.
показати весь коментар
29.01.2021 23:58 Відповісти
Героям слава ! Слуга зеленская и его камарилья ,даже вспомнить не удосужилась , НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ Украины на все времена !
показати весь коментар
30.01.2021 00:02 Відповісти
Героям Крут і України Слава! А баригам -ж2 , корупціонерам капець.
показати весь коментар
30.01.2021 07:44 Відповісти
Троляка, щось мені підказує, що ти про "настоящіх гєроєв украіни" зовсім недавно заговорило та й то, з певною метою.
показати весь коментар
30.01.2021 08:16 Відповісти
Zaporizhzhia,molodci ! Slava nashim Geroyam KRUT !
показати весь коментар
30.01.2021 00:07 Відповісти
Героям Слава!

Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8077
показати весь коментар
30.01.2021 00:14 Відповісти
Вже скоро 100 років, а героїв Крут ще ніхто в Україні не перевершив. Були в Україні колись українці.
показати весь коментар
30.01.2021 00:18 Відповісти
Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго-довго кров степами
Текла-червоніла.
Текла, текла, та й висохла.
Степи зеленіють;
Діди лежять, а над ними
Могили синіють.
Та що з того, що високі?
Ніхто їх не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.
показати весь коментар
30.01.2021 00:22 Відповісти
Більш оптимістично.
Досі степ гуде луною...
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4
показати весь коментар
30.01.2021 00:38 Відповісти
Краще скажи, чому в Українї так радо вітають дати поразок, і не святкують перемог? Раніше було не так: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-52589650
показати весь коментар
30.01.2021 00:46 Відповісти
може тому, що справжніх перемог було обмаль. а поскиглити це наше все...не знаю.
показати весь коментар
30.01.2021 00:49 Відповісти
Перемог було не мало. Просто правлячій мафії перемога українців і України не вигідна.
показати весь коментар
30.01.2021 00:55 Відповісти
73-м % не выгодна Украина! Как в 1918-1920, так и в 2014-2019 (1657,1709,1775)! Только активное меньшинство делает эти маленькие победы, которые с течением столетий стают просто огромными победами и дают наснагу наступному поколінню активних людей розпочинати боротьбу знову!
показати весь коментар
30.01.2021 10:23 Відповісти
ну это бред.
показати весь коментар
30.01.2021 22:37 Відповісти
Тогда как можно обьяснить период Руины, полтавскую битву, разрушение Чигирина, разрушение Сечи, бунт большевиков в Киеве в период боев под Крутами и так далее, тому подобное....?
показати весь коментар
30.01.2021 22:51 Відповісти
Отсутствием государственности и слабым управлением. Некомпетентностью верхушки в вопросах государственности. Слабое управление - это когда верхушка постоянно обсырается, и обсырает других. Сильное управление - это когда верхушка не только не обсырается, а и помогает другим не обосраться. В общем, проблема древняя, актуальная и для сегодняшней украинской верхушки.
показати весь коментар
30.01.2021 23:19 Відповісти
Верхушка это - срез общества!
показати весь коментар
31.01.2021 00:05 Відповісти
И кстати...Порошенко сделал даже больше Хмельницкого и Мазепы...а теперь думай - это большая или маленькая победа?!
показати весь коментар
31.01.2021 00:54 Відповісти
Я так и знал! Все ваши потуги не стоят ничего! Сейчас пришла пора очередной Руины! Ну ладно! Прийдут слудующие поколения, которое...надеюсь сделают, хоть что то (хотя и не уверен)
показати весь коментар
31.01.2021 01:28 Відповісти
Він визнавав, що переможцями були поляки.

"Не наш командир робив перегляд військам і приймав дефіляду. Ми були в ролі чемно запрошених гостей, але не господарями. Присутність французів і японців ще більше пригнічувала нас", - пише вояк
показати весь коментар
30.01.2021 00:55 Відповісти
Тобто, якщо проти більшовиків воювала ціла коаліція - то звільнення Києва - це не українська перемога? А поразка слабкоорганізованих студентів - це видатна подія. Де логіка?
показати весь коментар
30.01.2021 01:02 Відповісти
Це я вам навів уривок с статті на , яку ви посилаєтеся
Це слова воїна , який приймав участь у тому параді
показати весь коментар
30.01.2021 01:14 Відповісти
Були й інші думки. Як тоді, так і тепер Україні була потрібна військова допомога. Лише тоді вона була активною, і думка якогось воїна, яку навмисне вставили, щоб показати, що то не Україна воювала проти Росії, а то поляки чи німці. А Українці - це не переможці, а герої Крут, яких закатували більшовики.
показати весь коментар
30.01.2021 01:26 Відповісти
Тільки , якщо би ми перемогли , залишилися би тоді без західних земель , які би відійшли Польщі Надо було петлюрі проти Скоропадського не виступати і не прийшлося би бігтати по світу шукати союзників
показати весь коментар
30.01.2021 01:35 Відповісти
По суті, Україна програла, переможця не виявилось. Україну поділили навпіл Росія і Захід.
показати весь коментар
30.01.2021 01:40 Відповісти
Одного туманного ранку,
коли сонце сходить так поволі
Після битви під Крутами
Вмирав її молодший син, мужньо, як воїн
Крізь сльози вона й сьогодні чує його голос

Ма, якщо б прожити знов життя
Якщо б мій шлях не мав кінця
Якщо б вогонь не гас в серцях То я б!
То я би все віддав лише
Щоб обійняти знов тебе

Остання посмішка полинула
та застигла на його обличчі
Життя промайнуло в одну мить перед очима
Немов у дитинстві
Його торкнулися руки матері
У свої останні хвилини він почув її плач

Мій син, якщо б вернути час назад
Якщо б не сльози на очах
Якщо б здолати свій страх То я б!
Я б віддала усе лише
Щоб обійняти знов тебе
Сокира перуна - 29 січня
показати весь коментар
30.01.2021 00:31 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
30.01.2021 03:25 Відповісти
В Запорожье ? Они то каким боком к Крутам?
Там в это время была Вольная территория, под предводительством Нестора Махно!
показати весь коментар
30.01.2021 08:27 Відповісти
Це Україна!
показати весь коментар
30.01.2021 08:36 Відповісти
Т.е. Запорожье, Мелитополь, Никополь ... - не Украина ? Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 1892
Республика просуществовала 3 года, пока коммуняки ...
показати весь коментар
30.01.2021 08:41 Відповісти
Бо вони УКРАЇНЦІ (!) , все просто
показати весь коментар
30.01.2021 08:51 Відповісти
Респект вам шановні мешканці Запоріжжя !!! Поки є такі люди як ви, нічого не втрачено! Слава Україні !
показати весь коментар
30.01.2021 08:50 Відповісти
А примерно в это время в Запорожье:
"К началу октября 1917г.(Ленин токо "делал" Революцию) на помещичьих и кулацких зпмлях из сельхоз-рабочих и беднейшего крестьянства мы в районе Гуляйполя организовали четыре сельхоз-комуны, общим числом свыше 700 человек" / В. Белаш(НачШтаба РПАУ(махновцев)/ "Дороги Нестора Махно"
показати весь коментар
30.01.2021 09:24 Відповісти
А в Германии украинская диаспора провела акцию ко Дню памяти героев Крут или лучше по пивасику? Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 973
показати весь коментар
30.01.2021 11:37 Відповісти
А воно тобi тре Вася ? Сиди собi на диванi дуй свiй пивасик i не задавай тупих питань
показати весь коментар
30.01.2021 18:31 Відповісти
Молодці!!!!
показати весь коментар
30.01.2021 12:44 Відповісти
а ворог не змінний на протязі віків
показати весь коментар
30.01.2021 21:25 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
10.02.2021 10:02 Відповісти
 
 