З полону піратів у Нігерії звільнено шістьох українських моряків, - Зеленський. ФОТО

У суботу, 30 січня, були звільнені шість українських моряків з судна Stevia, яких в грудні захопили в полон пірати в Нігерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інстаграмі.

"Сьогодні було звільнено 6 українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину!" - написав Зеленський.

Він подякував українським дипломатам і всім причетним до звільнення українських моряків.

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