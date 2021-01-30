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Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На автодорозі між містом Гайсин та селом Кисляк 29 січня зіткнулися ВАЗ 2109 і Land Rover.

За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій ВАЗ 2109, житель с. Кисляк, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Land Rover, за кермом якого перебував 30-річний житель с. Гунча, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Внаслідок ДТП 64-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ" зазнала травм, не сумісних з життям, та померла на місці події.
Водій цього автомобіля та ще двоє його пасажирів, 64-річний чоловік та 47-річна жінка, з різного ступеню важкості тілесними ушкодженнями госпіталізовані.
У водіїв відібрано зразки крові на вміст алкоголю.
На місці події слідчо-оперативною групою поліції проведені першочергові слідчі дії. Причини аварії з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

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Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція 01
Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція 02
Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція 03
Фото: facebook.com/vinn.police
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Топ коментарі
+9
Ігор, це тобі не бюргер, простий хлопака з під Гайсина з річним доходом35-40к гривень, продав дві свині, купив вазівську девятку- і на базар, і картоплі мішків 12, і до міста по штани, і дрова в причепі привезти та гній на поле вивезти, це тобі не Мерседес де тільки масло в коробку поміняти ,як його зарплата за 3 роки
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30.01.2021 20:13
+5
ВинниТца - это где ?
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30.01.2021 20:00
+4
Я це все розумію, я не відірваний від реальності, але на мою хлопську думку краще купити старенький Пассат (наприклад) ніж той же ВАЗ
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30.01.2021 20:20
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На Донбассе ранены двое украинских бойцов
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30.01.2021 19:50 Відповісти
Хто ще купує ці ущербні вази ??
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30.01.2021 19:51 Відповісти
Ігор, це тобі не бюргер, простий хлопака з під Гайсина з річним доходом35-40к гривень, продав дві свині, купив вазівську девятку- і на базар, і картоплі мішків 12, і до міста по штани, і дрова в причепі привезти та гній на поле вивезти, це тобі не Мерседес де тільки масло в коробку поміняти ,як його зарплата за 3 роки
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30.01.2021 20:13 Відповісти
Я це все розумію, я не відірваний від реальності, але на мою хлопську думку краще купити старенький Пассат (наприклад) ніж той же ВАЗ
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30.01.2021 20:20 Відповісти
То хлопака, значить херити правила може, бо він на вазі, - гній, картоха, кококо?
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30.01.2021 21:06 Відповісти
ХОРОШО ВАСАДЗЕ ПЛАТИТ нулевым тролям ?😀😀😀
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30.01.2021 22:20 Відповісти
90 відсотків простих хлопаків їздять без ввімкнених фар, ставлять в габарити сині, або червоні лампочки ( здохніть гниди - і ті хто ставе, і ті хто продає ), та просто нічого не бачать, бо там дуже погана система вентіляції. На жаль...
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31.01.2021 08:04 Відповісти
ТАЗи самоусунюються. Нажаль тягнуть за собов людські життя.
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30.01.2021 19:54 Відповісти
Негайно піднімать штрафи в 30 раз ! Максимальний репост !!!
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30.01.2021 19:57 Відповісти
Не підказуй, а то зроблять.
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30.01.2021 20:33 Відповісти
ВинниТца - это где ?
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30.01.2021 20:00 Відповісти
Гройсман с Винниччины,а не с Виннитчины.

Я бы еще понял, если бы написали Виннетчина - можно было бы предположить, что это земля обитания вымышленного вождя апачей Виннету,

а иначе букву Т в слове Винниччина объяснить невозможно.
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30.01.2021 20:14 Відповісти
Кстати, я всегда подозревал, что апачи именно с тех краев! Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 9264
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30.01.2021 20:30 Відповісти
Дивно, удар в правий бік,місце переднього пасажира, він що розвертався?
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30.01.2021 20:05 Відповісти
Швидше всього Ровер мчав посередині дороги,а дев'ятка давала дорогу шляхом скеровування в кювет, не встиг мабуть...
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30.01.2021 20:08 Відповісти
Що дивного? На обгоні втратив дорогу і понесло.
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30.01.2021 20:09 Відповісти
Пригальмовував, праве колесо на склизькому, ліве - зчеплення гарне, тому розвернуло якраз правим боком, а той назустріч гнав добре, бо ж хазяїн життя.
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30.01.2021 20:32 Відповісти
..ну- если ровер, да еще и рейндж..= канешна тазик выехал паперек........(((
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30.01.2021 22:02 Відповісти
судя по фоткам - таз таки и попал поперек ренджа, а рендж пытался уехать в обочину. резину на тазе не видно, но вангую что она лысая и может даже летняя.
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30.01.2021 22:18 Відповісти
«41-летний водитель ВАЗ 2109, житель с. Кисляк, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Land Rover, зИсточник: https://censor.net/ru/p3245085

Опять кацапские 50 летние ВАЗЫ !!!!
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30.01.2021 22:16 Відповісти
погодите. он стоит на обочине СВОЕЙ полосы, а таз поперек его движения. как так ? я не защищаю водителя ренджа, однако вижу - то что вижу. давайте тут без классовой ненависти по отношению к более успешному колхознику на рендже ?
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30.01.2021 22:20 Відповісти
У меня классовая ненависть к ВАЗАМ - совковому старью .
Пока Украина не задыхается от этого непотреба , люди не смогут жить по европейски и иметь хорошие авто .

Это как в квартире старый мотлох - он не даёт дышать
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30.01.2021 22:24 Відповісти
с этим согласен. но наверно он не от хорошей жизни на этом унитазе ездил - это я тоже понимаю.
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30.01.2021 22:26 Відповісти
Эту нехорошую жизнь ему создали АВТОБАРЫГИ и дура ЮЖАНИНА
«
Почти 20 лет отечественный производитель ЗАЗ (корпорация «УкрАвто» Тариэла Васадзе - авт.) имел преференции от государства. По данным издания «Бизнес Цензор», с 1998 по 2005 год ЗАЗ не платил НДС, с 2005 по 2009 год действовала пошлина на ввоз авто в размере 25%. После 2009 года ЗАЗ получил фору за счет введения акциза на бывшие в употреблении авто, а с 2010 по 2013 год действовал экологический сбор.
Интересы своего производства в ВР ЗАЩИЩАЕТ собственник автоконцерна - Тариэл Васадзе Именно он в 2009 году внес предложение повысить таможенные пошлины на заседании правительства.»
ИМЕННО ОН НАНЁС УДАР ПО ЕВРОБЛЯХАМ , передрав российское таможенное законодательство
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30.01.2021 22:29 Відповісти
ой вот ненадо. такую хорошую жизнь себе создают сами, не нужно кого либо винить. можно найти работу, заработать 2 000 долларов на машину получше. у меня есть знакомый таксист из Сум, он приезжает в Киев на заработки, живет в хостеле... так вот уже третий раз у него машина все лучше и лучше, домой семье денег тоже привозит, три недели тут - неделю там. человек хочет работать и зарабатывать, а не винит в своих неудачах всех в подряд.
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30.01.2021 22:33 Відповісти
Ну , расскажите о кредитах на авто в Украине . 😀😀😀
В ЕС никто деньги в трехлитровой банке не держит , а просто берет в кредит нормальную авто. КРЕДИТ ПОД 1-5% ГОДОВЫХ и на 15 лет.

Вы явно не в курсе этих тем, и предалагаете старый совковый метод - КОПИТЬ ГОДАМИ НА АВТО
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30.01.2021 22:40 Відповісти
мне нужно брать кредит что бы купить машину. если у меня нехватает денег - я куплю машину попроще. я не имею психологии нищеброда, не пытаюсь выглядеть дороже чем есть на самом деле, и живу по средствам.
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30.01.2021 22:44 Відповісти
МЫ С ВАМИ ГОВОРИМ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Я пытаюсь Вам объяснить , ЧТОБЫ ВЫ ПОНЯЛИ, что в ЕС не морозят деньги под подушкой годами на авто. При зарплате 1000 евро в месяц - человек спокойно берет авто в кредит и СРАЗУ НА НЕМ ЕЗДИТ .
В Украине ЖЕ К ГРАБЕЖУ УКРАИНЦЕВ причастны не только АВТОБАРЫГИ , но и БАНКИРЫ
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30.01.2021 22:48 Відповісти
здесь нормальные люди тоже не морозят деньги под подушкой. и не покупают машины в долг. здесь - сегодня есть работа - завтра нету. вернитесь в реальность.
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30.01.2021 22:49 Відповісти
Я предлагаю ВЫГНАТЬ ОЛИГАРХОВ , включая АВТОБАРЫГ 😀😀😀
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30.01.2021 22:51 Відповісти
* не нужно брать кредит
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30.01.2021 23:35 Відповісти
Чому? Я два роки брав кредит КУБ, рік не брав, зараз знову взяв на авто на фірму купити. Роздивлявся інші варіанти - лізинги, 5-7-9, але КУБа вистачить. Авто в лізинг дуже цікаві відсотки, але я не впевненний, шо проживу ще п'ять років Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 5472
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31.01.2021 08:16 Відповісти
я имел ввиду что лично мне не надо. если брать машину на юр. лицо - есть свои нюансы. например в случае желания вернуть и расторгнуть договор купли продажи, в случае выявления серьезных недостатков связанных с заводским браком, или превышением сроков гарантийного ремонта. я не профессиональный юрист, я ИТшник, но наслышан о куче проблем. с физ лицом намного легче подобное решается. в принципе это касается не только автомобилей, но и даже электроники (а вот с этим я как раз работаю по роду деятельности).

вопрос с кредитами в нашей стране связан не столько с выгодными/невыгодными условиями, сколько с вопросом стабильности заработка. скажем в 2019 я сделал около 3 миллионов гривен оборота, а в 2020 - до миллиона даже не дотянул, ФОП на 3ей группе, 5%+ЕСВ, ИТ консалтинг, аутсорс, разработка программно-аппаратных комплексов, и многое другое смежное в этой сфере.
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31.01.2021 20:05 Відповісти
я много лошья видел, которые покупали машины в кредиты, и пытались одалживать на ремонт или бензин, а то и вовсе теряли источник заработка и ходили ныли какие они бедные и нещастные.
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30.01.2021 22:47 Відповісти
При ТАКИХ процентных ставках кредита в Украине разорится и богатый 😀😀😀
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30.01.2021 22:49 Відповісти
процентные ставки не причем. допустим я могу купить мерседес новый... но езжу на обычной корейской машине, не первой свежести, потому что меня все устраивает, и дешево в обслуживании. просто нет комплексов маленькой пиписки, и умею считать заработаные деньги.
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30.01.2021 22:51 Відповісти
Посмотрите на сайте 3 и 4 номер БМВ

54 евро в месяц - и Вы ездите на нормальной авто 😀😀😀
https://www.aaaauto.sk/bmw/
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30.01.2021 22:58 Відповісти
вопрос в том что у мужика на вазе - напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. лично я, попади в такую машину за руль - ехал бы крайне акуратно, и мне и в голову не пришло бы обгонять кого либо по такой дороге. а тут либо дебел, либо пьяный в говно.
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30.01.2021 22:28 Відповісти
я имею ввиду, что судя по фото - ваз обгонял рендж и не справился с управлением при возврате в сою полосу - стал поперек дороги, и получил в бочину.
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30.01.2021 22:24 Відповісти
Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 1852

Сегодня в Украине купить российскую машину можно, например, через «Укравтоваз». ЧАО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» записан на собственника корпорации «УкрАВТО» Тариэла Васадзе и кипрский офшор ЕЛ ЕЙ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД.
«Вдумайтесь, вы покупаете этот автомобиль - обгащаете олигарха Васадзе. Олигарх Васадзе отправляет деньги в Россию-матушку, а там за эти деньги производят автоматы, мины и другие виды вооружения, которые потом применяются против наших с вами соотечественников, - говорит посетитель автосалона Сергей Шишкин, - Вы видели автомобили, которые везут раненых с передка по набережной в Днепре? Вполне вероятно, что в них стреляли из оружия, которое было сделано на деньги, полученные с продажи вот таких корчей».
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30.01.2021 22:31 Відповісти
«Активиста ЗОВа Александра Слободенюка поразила стоимость российского автомобиля Нивы (LADA 4×4). «Без кондиционера. Без подушек безопасности. Без электростеклоподъемников. Без Абс и прочих ЕСП. Не факт даже, что эта Нива сможет самостоятельно выехать из салона, - написал Александр Слободенюк на своей странице в ФБ. - Ценник - 300 тысяч гривен. Это больше 10 тысяч долларов. Из Европы за эти же деньги можно пригнать нормальную современную машину с возрастом до 5 лет и минимальным пробегом. Новая Нива или пятилетняя иномарка? Выбор, на мой взгляд, очевиден».
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30.01.2021 22:32 Відповісти
Хай купують і отримують премію Дарвіна Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 2941
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31.01.2021 08:22 Відповісти
краще перевірте на вазі яка резина чи випадково не літня.
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31.01.2021 10:34 Відповісти
 
 