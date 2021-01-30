Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція. ФОТОрепортаж

На автодорозі між містом Гайсин та селом Кисляк 29 січня зіткнулися ВАЗ 2109 і Land Rover.

За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій ВАЗ 2109, житель с. Кисляк, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Land Rover, за кермом якого перебував 30-річний житель с. Гунча, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Внаслідок ДТП 64-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ" зазнала травм, не сумісних з життям, та померла на місці події.

Водій цього автомобіля та ще двоє його пасажирів, 64-річний чоловік та 47-річна жінка, з різного ступеню важкості тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

У водіїв відібрано зразки крові на вміст алкоголю.

На місці події слідчо-оперативною групою поліції проведені першочергові слідчі дії. Причини аварії з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

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Фото: facebook.com/vinn.police