Одна людина загинула, троє травмованих через ДТП на Вінниччині, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На автодорозі між містом Гайсин та селом Кисляк 29 січня зіткнулися ВАЗ 2109 і Land Rover.
За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій ВАЗ 2109, житель с. Кисляк, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Land Rover, за кермом якого перебував 30-річний житель с. Гунча, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області.
Внаслідок ДТП 64-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ" зазнала травм, не сумісних з життям, та померла на місці події.
Водій цього автомобіля та ще двоє його пасажирів, 64-річний чоловік та 47-річна жінка, з різного ступеню важкості тілесними ушкодженнями госпіталізовані.
У водіїв відібрано зразки крові на вміст алкоголю.
На місці події слідчо-оперативною групою поліції проведені першочергові слідчі дії. Причини аварії з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.
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Я бы еще понял, если бы написали Виннетчина - можно было бы предположить, что это земля обитания вымышленного вождя апачей Виннету,
а иначе букву Т в слове Винниччина объяснить невозможно.
Опять кацапские 50 летние ВАЗЫ !!!!
Пока Украина не задыхается от этого непотреба , люди не смогут жить по европейски и иметь хорошие авто .
Это как в квартире старый мотлох - он не даёт дышать
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Почти 20 лет отечественный производитель ЗАЗ (корпорация «УкрАвто» Тариэла Васадзе - авт.) имел преференции от государства. По данным издания «Бизнес Цензор», с 1998 по 2005 год ЗАЗ не платил НДС, с 2005 по 2009 год действовала пошлина на ввоз авто в размере 25%. После 2009 года ЗАЗ получил фору за счет введения акциза на бывшие в употреблении авто, а с 2010 по 2013 год действовал экологический сбор.
Интересы своего производства в ВР ЗАЩИЩАЕТ собственник автоконцерна - Тариэл Васадзе Именно он в 2009 году внес предложение повысить таможенные пошлины на заседании правительства.»
ИМЕННО ОН НАНЁС УДАР ПО ЕВРОБЛЯХАМ , передрав российское таможенное законодательство
В ЕС никто деньги в трехлитровой банке не держит , а просто берет в кредит нормальную авто. КРЕДИТ ПОД 1-5% ГОДОВЫХ и на 15 лет.
Вы явно не в курсе этих тем, и предалагаете старый совковый метод - КОПИТЬ ГОДАМИ НА АВТО
Я пытаюсь Вам объяснить , ЧТОБЫ ВЫ ПОНЯЛИ, что в ЕС не морозят деньги под подушкой годами на авто. При зарплате 1000 евро в месяц - человек спокойно берет авто в кредит и СРАЗУ НА НЕМ ЕЗДИТ .
В Украине ЖЕ К ГРАБЕЖУ УКРАИНЦЕВ причастны не только АВТОБАРЫГИ , но и БАНКИРЫ
вопрос с кредитами в нашей стране связан не столько с выгодными/невыгодными условиями, сколько с вопросом стабильности заработка. скажем в 2019 я сделал около 3 миллионов гривен оборота, а в 2020 - до миллиона даже не дотянул, ФОП на 3ей группе, 5%+ЕСВ, ИТ консалтинг, аутсорс, разработка программно-аппаратных комплексов, и многое другое смежное в этой сфере.
54 евро в месяц - и Вы ездите на нормальной авто 😀😀😀
https://www.aaaauto.sk/bmw/
Сегодня в Украине купить российскую машину можно, например, через «Укравтоваз». ЧАО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» записан на собственника корпорации «УкрАВТО» Тариэла Васадзе и кипрский офшор ЕЛ ЕЙ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД.
«Вдумайтесь, вы покупаете этот автомобиль - обгащаете олигарха Васадзе. Олигарх Васадзе отправляет деньги в Россию-матушку, а там за эти деньги производят автоматы, мины и другие виды вооружения, которые потом применяются против наших с вами соотечественников, - говорит посетитель автосалона Сергей Шишкин, - Вы видели автомобили, которые везут раненых с передка по набережной в Днепре? Вполне вероятно, что в них стреляли из оружия, которое было сделано на деньги, полученные с продажи вот таких корчей».