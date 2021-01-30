Дві людини загинули під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці 30 січня в результаті пожежі в будинку в селі Новопавлівка Межівського району загинули дві людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа сталася одноповерховому житловому будинку в приватному житловому секторі на вулиці Центральній в селі Новопавлівка Межівського району Дніпропетровської області.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб - жінки, 1931 року народження, та її сина, 1955 року народження. Також вогнем пошкоджено домашнє майно.

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Пожежу локалізовано о 8:36 і ліквідовано о 8:44.







Фото: dp.dsns.gov.ua

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