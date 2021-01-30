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Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітницю Свалявської райдержадміністрації викрили в отриманні 500 доларів хабара.

Про це повідомила прессекретар Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За попередньою інформацією, чиновниця за 500 доларів мала сприяти у прийнятті рішення на користь місцевої підприємиці. Йшлося про надання дозволу на розміщення пункту обміну валюти", — розповіла речниця Закарпатської прокуратури.

При отриманні грошей жінку затримали. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині майора поліції затримано на хабарі 4 тис. дол. за закриття справи про шахрайство, - прокуратура. ФОТО

Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура 01
Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура 02
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Топ коментарі
+18
колядовала б миллионами - никто бы не трогал
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30.01.2021 20:31
+8
Татарова с коррупцией более 80 лям не трогают - даже от работы не отстранили,а тут те новость взятка 500 зеленых мелкой чинуши...шапито рулит!!!
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30.01.2021 21:30
+6
С такой взяткой ей будет стыдно показаться в приличном камерном обществе. Люди будут смеяться.
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30.01.2021 20:36
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колядовала б миллионами - никто бы не трогал
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30.01.2021 20:31 Відповісти
ви що-всерйоз?
сумма вражає... Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6488
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30.01.2021 20:31 Відповісти
Якось непатріотично брати хабарі в іноземній валюті
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30.01.2021 20:32 Відповісти
Я, навіть, скажу "небезпечно", тому, що то валюта США. Можна під юрисдикцію США попасти, ну, як Фірташ, який доларами хабарі роздавав в Індії Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2685
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30.01.2021 20:47 Відповісти
тать не в дерев"яних видав Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5422
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30.01.2021 20:58 Відповісти
бізуно
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30.01.2021 21:15 Відповісти
Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500

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был пиратом жадным Билли ))
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30.01.2021 22:45 Відповісти
Никогда такого не было, и вот опять. (с)
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30.01.2021 20:33 Відповісти
С такой взяткой ей будет стыдно показаться в приличном камерном обществе. Люди будут смеяться.
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30.01.2021 20:36 Відповісти
треба було не доларами брати ,а ********* Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9441
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30.01.2021 22:47 Відповісти
Мало взяла бо треба ж на Київ передати, от вони й приїхали, а оказалось тілки для себе на трусики нові брала!
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30.01.2021 20:38 Відповісти
дешевка
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30.01.2021 20:42 Відповісти
Зганьбила високе звання держслужбовця такою малою сумою.
Ганьба!!!
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30.01.2021 21:41 Відповісти
Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9026
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30.01.2021 20:42 Відповісти
Ну, все, тепер з корупцією покінчено, якщо уже арештовують за хабар у $500 Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 716
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30.01.2021 20:43 Відповісти
А прокуроры-то деньги проверяют - не фальшивые ли.
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30.01.2021 20:45 Відповісти
Зуюожіння сквозне. Навіть хабарі як в Руанді.
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30.01.2021 20:51 Відповісти
Потрібно героїчно нагородити цих співробітників.Бо он яке взятище,що навіть по суспільному показують.
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30.01.2021 20:57 Відповісти
В Свалявском районе коррупция - обычное дело. Много гостиниц на минеральных водах и заводо мин воды - потому чиновники привыкли их доить
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30.01.2021 21:01 Відповісти
Вот зараза так таксу сбивает , прямо демпенгует , все чиновники в шоке.
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30.01.2021 21:01 Відповісти
зеленому респект- подолав головного корупціонера. татаров з єрмаком можуть спати спокійно.
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30.01.2021 21:07 Відповісти
Татарова с коррупцией более 80 лям не трогают - даже от работы не отстранили,а тут те новость взятка 500 зеленых мелкой чинуши...шапито рулит!!!
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30.01.2021 21:30 Відповісти
тетя кака
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30.01.2021 21:31 Відповісти
Борьба с "ветрянными мельницами"! Пока ЧИНУШИ , имеют полномочия что-то там "РЕШАТЬ", а не тупо выполнять, что должно быть четко расписано по инструкциям и законам (от их мнения ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ, реальная роль ЧИНУШ в настоящей РЕСПУБЛИКЕ ГРАЖДАН - записывать и исполнять решения ГРАЖДАН) до тех пор НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, вся нынешняя система ПРИНЦИПИАЛЬНО ПОРОЧНАЯ!
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30.01.2021 21:35 Відповісти
$500 - это чисто поржать? вон зеленский с корешами украл 10 млрд на большой стройке и никто его не задерживает, все по закону. А муж венедиктовой, "законно" получил миллион и все с точки зрения законов. Ведь правда, зебилы?!
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30.01.2021 21:39 Відповісти
Цікаво, в яку суму оцінять індульгенцію-заставу?
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30.01.2021 21:43 Відповісти
Выгнать с позором за демпинг!
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30.01.2021 21:47 Відповісти
Если бы в Украине желали бороться со взятками, то давно бы ввели 20 кратный штраф от суммы взятки дополнительно к другим наказаниям. С погашением имуществом, акциями итд.
Компенсировать затраты Бюджета на раскрытие и содержание служб
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30.01.2021 22:42 Відповісти
И в придачу 25 лет отдыха на нарах. И взятки закончились.
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31.01.2021 09:39 Відповісти
Навіть не смішно...
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31.01.2021 00:12 Відповісти
Это явно её такса за ночь.
Девочка кормит семью как может....
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31.01.2021 01:33 Відповісти
Вы не забывайте что это может быть подстава.Кому то очень нужно ее место.Да и кто деньги в кабинете берет.
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31.01.2021 09:42 Відповісти
Какое горе быть украинцем...
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31.01.2021 11:52 Відповісти
500 баксов не взятка. Это так, подарок на цветы и коробку конфет. У нас взятки начинаются с 500 тысяч зеленых, тем более в госадминистрации
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31.01.2021 12:26 Відповісти
 
 