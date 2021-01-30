Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура. ФОТО

Співробітницю Свалявської райдержадміністрації викрили в отриманні 500 доларів хабара.

Про це повідомила прессекретар Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За попередньою інформацією, чиновниця за 500 доларів мала сприяти у прийнятті рішення на користь місцевої підприємиці. Йшлося про надання дозволу на розміщення пункту обміну валюти", — розповіла речниця Закарпатської прокуратури.

При отриманні грошей жінку затримали. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.

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