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Львів (2080) донецький аеропорт (162)

Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Копію диспетчерської вежі Донецького аеропорту, створену на честь "кіборгів", встановили в Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького у Львові.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія відкриття вежі відбулася в суботу, 30 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Захід приурочили до шостих роковин трагічних подій в Донецькому аеропорту.

Півтораметрову металеву вежу встановили на центральній алеї парку. Всередині інсталяції знаходиться лампадка як вічна пам'ять про героїв, які не повернулися з Донецького летовища. Навколо вежі розташовані інформаційні стенди зі спогадами ветеранів ДАПу, тут же є Qr-коди із посиланнями на відео оборони летовища.

Також читайте: 29 січня в Києві в Будинку кіно буде показ документального фільму про українських військових, які воювали в Донецькому аеропорту "Трохи нижче неба"

Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку 01
Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку 02
Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку 03
Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку 04

Також читайте: "Вово, вже не смішно": у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку 05
Фото: Людмила Гринюк. Укрінформ

Вежу спроєктував і виготовив працівник Парку культури, коваль Михайло Талама, а гроші для її встановлення зібрали працівники Парку культури.

Це вже не перша інсталяція, яку встановлюють тут за волонтерські кошти на спомин про захисників України, зокрема, ще з минулого року в парку втілюють проєкт "Календар війни".

"Це не статичний габаритний пам'ятник, а інсталяція, яка змінюється відповідно до подій на фронті - не тільки трагічних, а тих, які передусім показують міць і гарт українського війська. Першою ми встановили копію літака Іл-76, який був збитий бойовиками біля Луганська. Згодом – інсталяцію про події в Зеленопіллі, а після того – до річниці Іловайська. Вежа Донецького аеропорту буде четвертою. Наступними плануємо встановити до річниці Дебальцевого та до річниці загибелі генерал-майора НГУ Сергія Кульчицького", - поінформувала речниця Парку культури Ірина Вовк.

Копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури, але адміністрація планує передати їх до львівського Будинку воїна.

На відкриття інсталяції прийшла понад сотня людей, серед них – кіборги, ветерани АТО/ООС, родичі загиблих героїв, влада та громадськість.

Також читайте: Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, під час оборони Донецького аеропорту з вересня 2014 року до січня 2015 року загинули 109 військових.
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Топ коментарі
+24
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке - Цензор.НЕТ 9532
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30.01.2021 22:57
+20
Вся Україна вболіває, але не малороси та їхній півшостий пріпіздєнт.
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30.01.2021 23:05
+12
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке - Цензор.НЕТ 7907
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30.01.2021 23:03
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В Питере во всю кипит подготовка к завтрашним оппозиционным акциям
https://www.youtube.com/watch?v=1HjwRA1lXC0
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30.01.2021 22:55 Відповісти
Та най там їх кров нагла заллєє разом з їх опозиційов.
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30.01.2021 23:00 Відповісти
Greta Kinuo - "....во всю кипит подготовка......."

"Рой": Очень точно охарактеризовал современное общество свино-собак. Золотые слова о говняном населении фауны зловонного рюССкого мира!

Вам уже никто не поможет и никто вас не спасёт!
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30.01.2021 23:43 Відповісти
Ти влізла щоб перевести стрілки на іншу тему? Пшла вон.
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31.01.2021 00:06 Відповісти
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке - Цензор.НЕТ 9532
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30.01.2021 22:57 Відповісти
А шо? У Лємберга грошей на більший нема?
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30.01.2021 22:58 Відповісти
А ти там був, що такі претензії закидаєш? Читай що написано - встановлено за волонтерські гроші.
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30.01.2021 23:28 Відповісти
Та це скот руснявий
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30.01.2021 23:37 Відповісти
Шляґ би тебе трафив, кров би ті нагла заллєла. Хто руснявий?
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31.01.2021 00:44 Відповісти
Ні не був.Зато я був в 89-му як відкривали першу братську могилу на Покутті. А шо за курва маць? У Львові нема грошей на більш монументальнй знак на згадку про героїв України?
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31.01.2021 00:49 Відповісти
Чудове питання, і я дуже радий що ти його підняв. Молодець. Це правильно. Обов'язково напиши коли отримаєш відповідь від офіційних джерел.
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01.02.2021 16:31 Відповісти
боляче...
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30.01.2021 22:58 Відповісти
Боляче родичам загиблих, а українцям прикро, но нічо... Багацько в Карпатах берізок...
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30.01.2021 23:02 Відповісти
кому як...
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30.01.2021 23:18 Відповісти
Когда летели на пмж в Германию в 2002 пересаживались в донецком аэропорту,даже не запомнил шибко его...а теперь представляю что стало с помещением где мы были ...Слава ребятам защитникам ДАП!Слава Украине!
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30.01.2021 23:17 Відповісти
ДАП
https://postimg.cc/Wqww9Tkc

Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку - Цензор.НЕТ 1030
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30.01.2021 23:23 Відповісти
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке - Цензор.НЕТ 7907
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30.01.2021 23:03 Відповісти
за таку образу Зеленського навіть Портной не зможе посадити
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31.01.2021 01:24 Відповісти
Вся Україна вболіває, але не малороси та їхній півшостий пріпіздєнт.
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30.01.2021 23:05 Відповісти
Слава Украине !!!
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30.01.2021 23:23 Відповісти
Героям Слава !!!!!!
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30.01.2021 23:27 Відповісти
Слава нації!
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30.01.2021 23:30 Відповісти
Смерть малоросам!
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30.01.2021 23:32 Відповісти
ворогам...
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30.01.2021 23:33 Відповісти
Так мені зє малороси і є вороги, що не так?
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30.01.2021 23:40 Відповісти
лише малороси?
зрозуміло...
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30.01.2021 23:48 Відповісти
Так мені зє малороси і є вороги, як і кацапня. Що не так?
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30.01.2021 23:35 Відповісти
на думку петровзадівців "малоросів" на "сьогодні" 85% виборців країни ( на додаток їх родичи). Питання : не настане параліч пальців у петровзадівців від беспреревного натискання на гачок кулемета? Чи петровзадівці будуть "умервшлять" "малоросів" більш "гуманними" методами типу "Циклон Б", загоняти на мінні поля, топити "десятками" скованими ланцюгами між собою тощо?
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31.01.2021 10:59 Відповісти
зачем же копии делать если свой аэропорт есть можно оригинал заиметь
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30.01.2021 23:47 Відповісти
Интересно, шо ротация "киборгов" проводилась через блок-посты сепаратистов и русских военных,где у них изымался "надлишок зброи".Есть видео, где Моторола лично это делает. Журнадисты задали вопрос об этом Полтораку. Он сказал,шо , у них есть догоаоренность(при участии ОБСЕ). Могли бы проводить ротацию в обход блокпостов, но это принесет "потерю личному составу".
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31.01.2021 03:35 Відповісти
Цензор, а що у вас редактори позеленіли, бо як це зрозуміти -"..погибли 109 военных.", чому не захисників України, українських воїнів, а не воєнниє з ДУК, з інших добробатів, волонтери ?
Ну а в підсумку ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку - Цензор.НЕТ 1156
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31.01.2021 06:49 Відповісти
ТЕПЕРЬ МОЖНО ТАМ НА СЕПАРОВ ОХОТИТЬСЯ !)
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31.01.2021 13:15 Відповісти
 
 