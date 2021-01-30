Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Копію диспетчерської вежі Донецького аеропорту, створену на честь "кіборгів", встановили в Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького у Львові.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія відкриття вежі відбулася в суботу, 30 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Захід приурочили до шостих роковин трагічних подій в Донецькому аеропорту.
Півтораметрову металеву вежу встановили на центральній алеї парку. Всередині інсталяції знаходиться лампадка як вічна пам'ять про героїв, які не повернулися з Донецького летовища. Навколо вежі розташовані інформаційні стенди зі спогадами ветеранів ДАПу, тут же є Qr-коди із посиланнями на відео оборони летовища.
Фото: Людмила Гринюк. Укрінформ
Вежу спроєктував і виготовив працівник Парку культури, коваль Михайло Талама, а гроші для її встановлення зібрали працівники Парку культури.
Це вже не перша інсталяція, яку встановлюють тут за волонтерські кошти на спомин про захисників України, зокрема, ще з минулого року в парку втілюють проєкт "Календар війни".
"Це не статичний габаритний пам'ятник, а інсталяція, яка змінюється відповідно до подій на фронті - не тільки трагічних, а тих, які передусім показують міць і гарт українського війська. Першою ми встановили копію літака Іл-76, який був збитий бойовиками біля Луганська. Згодом – інсталяцію про події в Зеленопіллі, а після того – до річниці Іловайська. Вежа Донецького аеропорту буде четвертою. Наступними плануємо встановити до річниці Дебальцевого та до річниці загибелі генерал-майора НГУ Сергія Кульчицького", - поінформувала речниця Парку культури Ірина Вовк.
Копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури, але адміністрація планує передати їх до львівського Будинку воїна.
На відкриття інсталяції прийшла понад сотня людей, серед них – кіборги, ветерани АТО/ООС, родичі загиблих героїв, влада та громадськість.
Як повідомлялося, під час оборони Донецького аеропорту з вересня 2014 року до січня 2015 року загинули 109 військових.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=1HjwRA1lXC0
"Рой": Очень точно охарактеризовал современное общество свино-собак. Золотые слова о говняном населении фауны зловонного рюССкого мира!
Вам уже никто не поможет и никто вас не спасёт!
https://postimg.cc/Wqww9Tkc
зрозуміло...
Ну а в підсумку ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !