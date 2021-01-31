За торгівлю наркотиками на Житомирщині затримали військовослужбовця. ФОТО

Прокуратура підозрює у торгівлі наркотиками військовослужбовця однієї з частин, що дислокується у Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"Слідчими і негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в січні 2021 року солдат десантно-штурмового батальйону неодноразово реалізовував цивільним особам наркотичну речовину - амфетамін. Кошти за реалізацію наркотичних засобів він отримував на свій картковий рахунок", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, солдата затримали 29 січня після збуту чергової партії наркотичних речовин - 15 грамів амфетаміну та 10 пакунків канабісу.

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Слідчі дії тривають. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

Затриманому готується повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років із конфіскацією майна.

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