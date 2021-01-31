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За торгівлю наркотиками на Житомирщині затримали військовослужбовця. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Прокуратура підозрює у торгівлі наркотиками військовослужбовця однієї з частин, що дислокується у Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"Слідчими і негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в січні 2021 року солдат десантно-штурмового батальйону неодноразово реалізовував цивільним особам наркотичну речовину - амфетамін. Кошти за реалізацію наркотичних засобів він отримував на свій картковий рахунок", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, солдата затримали 29 січня після збуту чергової партії наркотичних речовин - 15 грамів амфетаміну та 10 пакунків канабісу.

Дивіться також: На Закарпатті під час збуту наркотиків затримали прикордонника, - військова прокуратура. ФОТО

За торгівлю наркотиками на Житомирщині затримали військовослужбовця 01
За торгівлю наркотиками на Житомирщині затримали військовослужбовця 02

Слідчі дії тривають. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

Затриманому готується повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років із конфіскацією майна.

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а вы зарплату им сделайте как судьям, по сто тысяч, они и не будут искать других путей заработка... а то одни сидят и гадят в страну и зарабатывают чемоданами денег...а вторые защищают мир в стране и вынуждены выживать за копейки , зная , что в любой момент их могут пристрелить на передовой... посмотрите , сколько в штатах зарабатывает военный , а сколько судья...
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31.01.2021 09:36 Відповісти
Кому он продавал эту дурь?
Тем, кого защищает?
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31.01.2021 09:43 Відповісти
Суьи будто не воруют или взятки не берут. Страна это такая, где от мала до велика все воруют. Изменить это врятли можно, если только не рубить руки.
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31.01.2021 09:44 Відповісти
А вы думаете раз судьям подняли зарплаты они мзду перестали брать ?
Теперь берут просто больше, за риск
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31.01.2021 09:45 Відповісти
Ошибочно подумал что коллеги приняли соответствующий закон.
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31.01.2021 10:17 Відповісти
Воєнкома, який взяв цього наркошу до лав збройних сил потрібно розстріляти. Прилюдно та показово.
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31.01.2021 12:15 Відповісти
Пора за коноплю расстреливать , как в Европе . Как дедЫ.
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31.01.2021 13:57 Відповісти
во дурак!

лучше б патронами торговал...
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31.01.2021 15:55 Відповісти
 
 