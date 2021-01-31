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На зупинці в Харкові згоріла маршрутка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Основ'янському районі Харкова прямо на зупинці загорівся маршрутний автобус. Пожежу швидко загасили, обійшлося без постраждалих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Маршрутний автобус "Богдан" загорівся в Харкові на зупинці на вулиці Валдайській 30 січня о 13:00.
За даними ДСНС, пасажирів у салоні не було, водій самостійно вийшов з автобуса і викликав рятувальників.
Як зазначається, на момент прибуття вогнеборців площа пожежі становила близько 18 кв. метрів. О 13:16 пожежу було локалізовано, а о 13:41 ліквідовано.
Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір збитків встановлюються.
Топ коментарі
+7 Александр Лихошва
показати весь коментар31.01.2021 09:43
+3 Tat Prut
показати весь коментар31.01.2021 09:37
+3 Ярослав Викторович
показати весь коментар31.01.2021 10:21
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Будь ласка, зачекайте...
А точно, быстро? Обычно в таких случаях место возгорания ещё приходится искать...
Следующие новости будут о кошке которая залезла на дерево, и о машине деда Васи которая сломалась утром .
В стране война, политический кризис, дележка влияния, коронавирус, санкции на действующего депутата , суд генералов к мин обороне, возобновление атак на фронте, и писать не о чем, автобус **** сгорел .........
На один скотовоз буде менше в Україні!
Понавиробляли всяких Рут, Богданів, Еталонів і іншого гною, зимою холодрига не всидиш в салоні, а літом Сахара під +40!, а слуги народу їздять під кондішенами в джипах і клали на маршрутки!
Так что наверное быстро потухла, а не потушили.
Одні горючі матеріали, залишається лише каркас
Неправильно написали, треба було - "В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелась скотовозка"