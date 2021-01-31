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маршрутки (290) пожежа (3740) Харків (3880)

На зупинці в Харкові згоріла маршрутка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Основ'янському районі Харкова прямо на зупинці загорівся маршрутний автобус. Пожежу швидко загасили, обійшлося без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Маршрутний автобус "Богдан" загорівся в Харкові на зупинці на вулиці Валдайській 30 січня о 13:00.

За даними ДСНС, пасажирів у салоні не було, водій самостійно вийшов з автобуса і викликав рятувальників.

Як зазначається, на момент прибуття вогнеборців площа пожежі становила близько 18 кв. метрів. О 13:16 пожежу було локалізовано, а о 13:41 ліквідовано.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір збитків встановлюються.

Дивіться також: "Ти чо ох#їв, бл#дь!? Здохніть, будь ласка, вже!" - пасажири харківської маршрутки №209 посварилися через карантинні правила. ВIДЕО

На зупинці в Харкові згоріла маршрутка 01
На зупинці в Харкові згоріла маршрутка 02

На зупинці в Харкові згоріла маршрутка 03
На зупинці в Харкові згоріла маршрутка 04
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Топ коментарі
+7
Больше новостей нет ? ))))
Следующие новости будут о кошке которая залезла на дерево, и о машине деда Васи которая сломалась утром .
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31.01.2021 09:43
+3
А Вы думаете это только в Харькове? Уверен что в явившем городе ситуация ни чем не отличается...
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31.01.2021 09:37
+3
Гипсокартоном обошьют, подкрасят - будет работать.
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31.01.2021 10:21
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Это Харько, детка! здесь маршрутки-быдловозки настолько суровы, и настолько качественны - что могут сгореть сами по себе...вокруг не видно балонов от огнетушителей, которыми пытались тушить.. или даже не пытались?
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31.01.2021 09:23 Відповісти
А Вы думаете это только в Харькове? Уверен что в явившем городе ситуация ни чем не отличается...
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31.01.2021 09:37 Відповісти
Харьков настолько депресивен что там маршрутки самосожжение совершают
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31.01.2021 11:43 Відповісти
"Пожар быстро потушили" На зупинці в Харкові згоріла маршрутка - Цензор.НЕТ 9118
А точно, быстро? Обычно в таких случаях место возгорания ещё приходится искать...
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31.01.2021 09:29 Відповісти
Странно, Гепу уже похоронили, а маршрутки до сих пор горят ! 🧐
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31.01.2021 09:30 Відповісти
Отголоски, прощальный салют.
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31.01.2021 10:51 Відповісти
Ого. Доведеться перефарбовувати.
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31.01.2021 09:31 Відповісти
Бампер целый...значит можно восстановить....и опять на маршрут... На зупинці в Харкові згоріла маршрутка - Цензор.НЕТ 4634
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31.01.2021 09:43 Відповісти
Больше новостей нет ? ))))
Следующие новости будут о кошке которая залезла на дерево, и о машине деда Васи которая сломалась утром .
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31.01.2021 09:43 Відповісти
это точно: в мире каждый час столько всего происходит...
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31.01.2021 10:50 Відповісти
Но согласитесь , что это уровень желтой газетенки такие новости...
В стране война, политический кризис, дележка влияния, коронавирус, санкции на действующего депутата , суд генералов к мин обороне, возобновление атак на фронте, и писать не о чем, автобус **** сгорел .........
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31.01.2021 10:56 Відповісти
Красава
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01.02.2021 23:34 Відповісти
Ну і славненько, головне,що люди не постраждали!
На один скотовоз буде менше в Україні!
Понавиробляли всяких Рут, Богданів, Еталонів і іншого гною, зимою холодрига не всидиш в салоні, а літом Сахара під +40!, а слуги народу їздять під кондішенами в джипах і клали на маршрутки!
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31.01.2021 09:49 Відповісти
Ви щось маєте проти свиней?
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31.01.2021 10:50 Відповісти
Проти свиней не маю абсолютно нічого, вони милі тваринки як і всі тварини, а от проти наших скотовозок маю, бо їх інакше не назвеш!
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31.01.2021 11:52 Відповісти
Хах, швидко потушили, одна залізячка залишилась!
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31.01.2021 09:51 Відповісти
Похоже на поджог.
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31.01.2021 11:55 Відповісти
Гипсокартоном обошьют, подкрасят - будет работать.
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31.01.2021 10:21 Відповісти
Установят педали для пассажиров и на маршрут отбивать ущерб.
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31.01.2021 10:49 Відповісти
За несколько дней до этого народ возмущался в телеграмм каналах с фотками. Где идёт дым. Эта же маршрутка. Перевозчика и водилу выгнать на хер. Провести тех осмотр, заставить хоть раз в неделю подметать. Про наличку в маршрутках ничего не меняется 30 лет. Без единого билета
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31.01.2021 11:00 Відповісти
Непогано би їх спалити всі, і по усій Україні. Людям від того було би тільки безпечніше.
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31.01.2021 11:12 Відповісти
Собственно, там уже и гореть особо нечему...
Так что наверное быстро потухла, а не потушили.
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31.01.2021 11:26 Відповісти
З якого китайського г...на їх клепають?
Одні горючі матеріали, залишається лише каркас
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31.01.2021 13:59 Відповісти
В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелся маршрутный автобус. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших. Источник: https://censor.net/ru/p3245113

Неправильно написали, треба було - "В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелась скотовозка" На зупинці в Харкові згоріла маршрутка - Цензор.НЕТ 7337
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31.01.2021 18:46 Відповісти
Чесно їх всі потрібно спалити ці відра
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01.02.2021 23:36 Відповісти
Було б добре, якби ці душегубки згоріли по всій країні - а на заміну їм ввели зручний європейський транспорт
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02.02.2021 07:24 Відповісти
Может пожар и быстро был потушен по мнению пожарных. Но их действия, на мой взгляд, носили символический характер. Остов автобуса и так на холоде быстро бы остыл, а дым быстро рассеялся. А так больше срача развели на дороге.
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02.02.2021 12:23 Відповісти
Судя по фото, металла в автобусе совсем мало. Спинки сидений пластиковые. Даже половина элементов кузова не из металла.
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02.02.2021 12:25 Відповісти
 
 