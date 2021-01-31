На зупинці в Харкові згоріла маршрутка. ФОТОрепортаж

У Основ'янському районі Харкова прямо на зупинці загорівся маршрутний автобус. Пожежу швидко загасили, обійшлося без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Маршрутний автобус "Богдан" загорівся в Харкові на зупинці на вулиці Валдайській 30 січня о 13:00.

За даними ДСНС, пасажирів у салоні не було, водій самостійно вийшов з автобуса і викликав рятувальників.

Як зазначається, на момент прибуття вогнеборців площа пожежі становила близько 18 кв. метрів. О 13:16 пожежу було локалізовано, а о 13:41 ліквідовано.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір збитків встановлюються.

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