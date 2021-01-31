На Полтавщині рятувальники знайшли в річці тіла зниклих раніше матері та дочки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У суботу, 30 січня, в річці Тагамлик у селі Писарівка Полтавської області рятувальники знайшли тіла двох жінок - матері та дочки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 31 січня повідомляє ДСНС у Полтавській області.
Судово-медичні експерти встановлюють причину смерті. Рятувальники нагадують, що варто утриматися від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах.
Фахівці Служби порятунку попереджають:
- виходити на лід можна лише у разі стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях;
- забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- не вживайте спиртних напоїв біля водойм;
- стежте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм, у чому небезпека тонкого льоду.
Будь ласка, зачекайте...