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Полтавщина (732) ДСНС (4458)

На Полтавщині рятувальники знайшли в річці тіла зниклих раніше матері та дочки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У суботу, 30 січня, в річці Тагамлик у селі Писарівка Полтавської області рятувальники знайшли тіла двох жінок - матері та дочки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 31 січня повідомляє ДСНС у Полтавській області.

Судово-медичні експерти встановлюють причину смерті. Рятувальники нагадують, що варто утриматися від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах.

На Полтавщині рятувальники знайшли в річці тіла зниклих раніше матері та дочки 01
На Полтавщині рятувальники знайшли в річці тіла зниклих раніше матері та дочки 02
На Полтавщині рятувальники знайшли в річці тіла зниклих раніше матері та дочки 03
На Полтавщині рятувальники знайшли в річці тіла зниклих раніше матері та дочки 04

Фахівці Служби порятунку попереджають:

- виходити на лід можна лише у разі стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях;
- забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- не вживайте спиртних напоїв біля водойм;
- стежте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм, у чому небезпека тонкого льоду.

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Ну и какие черти их туда понесли ,что у людей в голове непонятно .
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31.01.2021 13:41 Відповісти
Якщо в їх легенях немає води то туди принесли їх не чорти, а конкретні злочинці. Вещдок.
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31.01.2021 14:42 Відповісти
да, "мать и дочь пошли вместе на реку на лед"----- более чем странно
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02.02.2021 08:54 Відповісти
 
 