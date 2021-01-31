Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Станом на 17.30 31 січня на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримано понад 4 000 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВД-инфо.
За даними видання, в даний момент затримані 4132 людини.
Найбільше затриманих в Москві - понад тисяча, в Санкт-Петербурзі - понад 700, в Красноярську - 194. Затримували людей також у Владивостоці, Пермі, Новокузнецьку, Самарі, Твері, Уфі, Іркутську, Сочі, Нижньому Новгороді, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Томську , Магнітогорську, Челябінську, Тюмені та інших містах.
За даними Настоящего времени, силовики діють жорстко щодо протестувальників, серед затриманих є підлітки, літні люди, журналісти і представники регіональних штабів Навального. При цьому учасники акцій і журналісти говорять, що людей затримують просто так, без пояснення причин.
Хода в Санкт-Петербурзі. 31 січня 2021 року
Масові затримання на акції за Навального в Москві
Поліція б'є протестувальників на акції в Петербурзі
Як повідомила "Відкритим медіа" член бюро Профспілки журналістів і працівників ЗМІ Софія Русова, під час протестних акцій 31 січня було затримано щонайменше 82 журналісти.
"Когось із них уже відпустили, але точних даних поки немає", - сказала вона. У Москві, за даними профспілки, затримано 21 представника ЗМІ, в Петербурзі - 10.
Серед затриманих - Сергій Пархоменко ( "Ехо Москви"), Михайло Зеленський ( "Холод"), Олена Костюченко ( "Нова газета"), Данило Туровський, Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus) і Валерія Савінова ( "МБХ медіа "), Іван Клейменов тощо.
Багатьох журналістів затримували, попри те, що у них були прескарти, редакційні завдання і жилети з написом "Преса".
Джерело фото:Медуза
Будь ласка, зачекайте...
Цирк погорілий, така толпа і нічого не можить зробити, такі вони раби Московії,
і до речі згадуйте частіше як ці московитські раби відносились до Майдану 2014 в
Україні, думаю вони не змінили своє ставлення до Майдану :
Ще б як що б дав фото, то ціни тобі не було -
"Однако они вели себя весьма агрессивно. Женщины били ложками в пустые
кастрюли и сковородки, мужчины выкрикивали лозунги :"Ельцин - Иуда!",
"Ельцин - к народу!".
1993 г"
Чи ти кацапів не знаєш
"Трудовая Россия" на Старой площади перед зданием правительства России
состоялся "митинг пустых кастрюль". Митинг постановил "ввиду того, что
мужчины не смогли до сих пор возродить Советский Союз, поручить эту задачу
женщинам". С этой целью решено учредить Конгресс советских женщин с правом
законодательной инициативы и правом налагать вето на акты парламента и указы
президента
Как сообщили корреспонденту Ъ сотрудники правоохранительных органов, на
митинг, проводившейся у здания правительства, пришло не более 5 тыс. человек.
Однако они вели себя весьма агрессивно. Женщины били ложками в пустые
кастрюли и сковородки, мужчины выкрикивали лозунги :"Ельцин - Иуда!",
"Ельцин - к народу!".
1993 г
В России сегодня коммунисты намерены провести "Марш пустых кастрюль" у здания правительства с требованием отставки Кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба КПРФ.
Любимое сегодня.
Мужик приехал в Сочи НА СВИДАНИЕ, его позвали «проверить документы» в автозак, ну и все. В глубоком недоумении спрашивает:
-Что происходит вообще?
- Протесты.
- Из-за чего?
- Из-за Путина.
- Так он же сдох!
- Еще нет. - отвечает мент
Б'єт - значит любит.
Який народ - така мудрість, таке життя.
Ні говорити про них, ні, тим більше, дивитися в той бік - ніякого бажання.
Мільйон, два, чи двадцять тисяч по всій паРаші!
Неприятно озвучивать эту догадку, но, похоже, общество столкнулось с уникальной политтехнологией, когда всего лишь за пару уик-эндов посредством контролируемого выхода фокус-группы недовольных Кремль получает исчерпывающее социологическое исследование с четким сканированием настроений внушительной части общества, включая идентификацию личности каждого, кто решился выйти на протест", - пишет Саша Сотник.
Власть получает очень хорошую аналитику, на основе которой может делать кадровые выводы в регионах, а также иными способами корректировать политик
Результатом всего этого, как полагает блогер, могут быть "кадровые перестановки по регионам - с учетом необходимого срочного переформатирования системы в режим военной диктатуры".
У них нет ясной цели и каких либо политических требований.
Протестующие просто констатируют факт - путин вор.