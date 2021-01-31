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Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти. ФОТО

Станом на 17.30 31 січня на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримано понад 4 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВД-инфо.

За даними видання, в даний момент затримані 4132 людини.

Найбільше затриманих в Москві - понад тисяча, в Санкт-Петербурзі - понад 700, в Красноярську - 194. Затримували людей також у Владивостоці, Пермі, Новокузнецьку, Самарі, Твері, Уфі, Іркутську, Сочі, Нижньому Новгороді, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Томську , Магнітогорську, Челябінську, Тюмені та інших містах.

За даними Настоящего времени, силовики діють жорстко щодо протестувальників, серед затриманих є підлітки, літні люди, журналісти і представники регіональних штабів Навального. При цьому учасники акцій і журналісти говорять, що людей затримують просто так, без пояснення причин.

Також читайте: ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального. ФОТО

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти 01
Хода в Санкт-Петербурзі. 31 січня 2021 року

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти 02

Масові затримання на акції за Навального в Москві

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти 03

Поліція б'є протестувальників на акції в Петербурзі

Як повідомила "Відкритим медіа" член бюро Профспілки журналістів і працівників ЗМІ Софія Русова, під час протестних акцій 31 січня було затримано щонайменше 82 журналісти.

"Когось із них уже відпустили, але точних даних поки немає", - сказала вона. У Москві, за даними профспілки, затримано 21 представника ЗМІ, в Петербурзі - 10.

Серед затриманих - Сергій Пархоменко ( "Ехо Москви"), Михайло Зеленський ( "Холод"), Олена Костюченко ( "Нова газета"), Данило Туровський, Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus) і Валерія Савінова ( "МБХ медіа "), Іван Клейменов тощо.

Багатьох журналістів затримували, попри те, що у них були прескарти, редакційні завдання і жилети з написом "Преса".

Джерело фото:Медуза

Також читайте: ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального. ФОТО
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Топ коментарі
+29
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как льется вода и как писдят кацапов кацапы.
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31.01.2021 17:39
+27
Давайте про приємне! Отже, оту проросійську викладачку та шоумена з дебільними жартиками про мову- обох поперли!Першу з університету, другого з програми.
Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты - Цензор.НЕТ 8404
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31.01.2021 17:51
+11
Бєркут! Бєркут! Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты - Цензор.НЕТ 3617
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31.01.2021 17:47
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Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 4265
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31.01.2021 18:51 Відповісти
этот спектакль розыгрывается по нотам,у каждого своя роль,и зарплата
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31.01.2021 18:28 Відповісти
По состоянию на 17.30 31 января на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны более 4 тысяч человек. Источник: https://censor.net/ru/p3245156

Цирк погорілий, така толпа і нічого не можить зробити, такі вони раби Московії,

і до речі згадуйте частіше як ці московитські раби відносились до Майдану 2014 в
Україні, думаю вони не змінили своє ставлення до Майдану :

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 5118
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31.01.2021 18:31 Відповісти
Врешь. Гораздо раньше в РФ вышли голодные люди с пустыми кастрюлями и ложками и одели их себе на голову. Так что право на первенство переходит в РФ.
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31.01.2021 18:49 Відповісти
Вреш ти, а не я, пишу то що є і то що було, кацапи як вважали українців меншевартими, так і досі вважаю.. Будеш сперечитась?

Ще б як що б дав фото, то ціни тобі не було -
"Однако они вели себя весьма агрессивно. Женщины били ложками в пустые
кастрюли и сковородки, мужчины выкрикивали лозунги :"Ельцин - Иуда!",
"Ельцин - к народу!".
1993 г"
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31.01.2021 19:02 Відповісти
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 3333
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31.01.2021 19:19 Відповісти
Гарні фото, але ж кацапи скажуть "Ми на голови їх нє одєвалі" )
Чи ти кацапів не знаєш Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 493
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31.01.2021 19:24 Відповісти
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 4015
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31.01.2021 19:23 Відповісти
Комерсантъ: Международный женский день по инициативе коммунистического движения
"Трудовая Россия" на Старой площади перед зданием правительства России
состоялся "митинг пустых кастрюль". Митинг постановил "ввиду того, что
мужчины не смогли до сих пор возродить Советский Союз, поручить эту задачу
женщинам". С этой целью решено учредить Конгресс советских женщин с правом
законодательной инициативы и правом налагать вето на акты парламента и указы
президента

Как сообщили корреспонденту Ъ сотрудники правоохранительных органов, на
митинг, проводившейся у здания правительства, пришло не более 5 тыс. человек.
Однако они вели себя весьма агрессивно. Женщины били ложками в пустые
кастрюли и сковородки, мужчины выкрикивали лозунги :"Ельцин - Иуда!",
"Ельцин - к народу!".
1993 г
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31.01.2021 18:53 Відповісти
"митинг пустых голов".
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31.01.2021 19:30 Відповісти
помощницу пропагандиста владимира соловьева заметили в толпе протестующих
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31.01.2021 18:31 Відповісти
Кацапи не міняються -

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 5828
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31.01.2021 18:32 Відповісти
Кацап - вешается, а Украинец обретает свободу !
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31.01.2021 18:35 Відповісти
Нажаль кацапи щоб віддати кредити їдуть в Донбас і Сирію вбивати людей, такий в них кончений менталітет, звісно не у всіх, але в більшості
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31.01.2021 18:39 Відповісти
Украинцу не нужно обретать свободу. Он вообще-то изначально рождается свободным. И этого никому не изменить.
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31.01.2021 18:49 Відповісти
толька с пєтльой на шеє русскій чюствуєт сєбя свабодним!
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31.01.2021 19:53 Відповісти
А вот Россия 2014 год :
В России сегодня коммунисты намерены провести "Марш пустых кастрюль" у здания правительства с требованием отставки Кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба КПРФ.
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31.01.2021 18:58 Відповісти
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 1089
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31.01.2021 19:00 Відповісти
Elena Kostyuchenko

Любимое сегодня.
Мужик приехал в Сочи НА СВИДАНИЕ, его позвали «проверить документы» в автозак, ну и все. В глубоком недоумении спрашивает:
-Что происходит вообще?
- Протесты.
- Из-за чего?
- Из-за Путина.
- Так он же сдох!
- Еще нет. - отвечает мент
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31.01.2021 18:39 Відповісти
Навіщо нам ці весті з мокшанських боліт? Краще висвітили сьогоднішній мітинг в Лубнах.
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31.01.2021 18:40 Відповісти
Опять опожоповцы собирались , лучше сегодняшний митинг в поддержку Рифа
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31.01.2021 18:49 Відповісти
Мілиє бранятся - только тешатся.
Б'єт - значит любит.
Який народ - така мудрість, таке життя.
Ні говорити про них, ні, тим більше, дивитися в той бік - ніякого бажання.
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31.01.2021 18:46 Відповісти
Кацапы готовьтесь на следующее воскресенье к новому митингу , не забудьте взять ёршики , чтобы ОМОН в автозаках с начала вам им хорошо чистил отхожие места перед посадкой на бутылку
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31.01.2021 18:48 Відповісти
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 1873
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31.01.2021 18:52 Відповісти
Питання не в тому скільки затримали, питання в тому скільки кацапів вийли на вулицю!
Мільйон, два, чи двадцять тисяч по всій паРаші!
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31.01.2021 19:04 Відповісти
Российский журналист Саша Сотник предположил, что акции в поддержку Алексея Навального несут в себе еще одну цель, о которой россияне могут и не догадываться.
Неприятно озвучивать эту догадку, но, похоже, общество столкнулось с уникальной политтехнологией, когда всего лишь за пару уик-эндов посредством контролируемого выхода фокус-группы недовольных Кремль получает исчерпывающее социологическое исследование с четким сканированием настроений внушительной части общества, включая идентификацию личности каждого, кто решился выйти на протест", - пишет Саша Сотник.

Власть получает очень хорошую аналитику, на основе которой может делать кадровые выводы в регионах, а также иными способами корректировать политик

Результатом всего этого, как полагает блогер, могут быть "кадровые перестановки по регионам - с учетом необходимого срочного переформатирования системы в режим военной диктатуры".
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31.01.2021 19:05 Відповісти
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 6803 Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 9168
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31.01.2021 19:05 Відповісти
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 5413
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31.01.2021 19:11 Відповісти
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 4150
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31.01.2021 19:08 Відповісти
Уже устаревшие сведения. Она уже не хочет его прощать.
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31.01.2021 19:15 Відповісти
Шо, опять ёлочка разонравилась? Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 2441
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31.01.2021 19:41 Відповісти
Похоже то придуманная людоедами брехня.
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31.01.2021 20:44 Відповісти
Ну племена мокши и чуди когда то ж были людоедами Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 2395
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 6854
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31.01.2021 20:53 Відповісти
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 1930
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31.01.2021 19:10 Відповісти
Коцапи скідують сцаря, ...лять... Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 132
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31.01.2021 19:16 Відповісти
Це вже анекдот Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 1725
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31.01.2021 19:42 Відповісти
Протесты в таком виде обречены на провал.
У них нет ясной цели и каких либо политических требований.
Протестующие просто констатируют факт - путин вор.
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31.01.2021 19:39 Відповісти
А почему Путин вор, а не Путин убийца, или даже Путин убийца детей.
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31.01.2021 22:28 Відповісти
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