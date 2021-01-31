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Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Повітряного командування "Захід" успішно провів першу льотну зміну в новому 2021 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, на винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.

В небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище.

Також читайте: Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни

Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 01

Також читайте: Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни

Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 02
Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 03
Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 04
Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 05

Також дивіться: Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+16
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 492
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31.01.2021 18:50
+14
так ннннАдА. будем всех бАмбить
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4808
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31.01.2021 18:52
+13
Люблю я всілякого толку експертів. Вони як Вассермани...
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31.01.2021 19:16
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Це добре! Поставимо справжнього головнокомандуючого і все буде добре!
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31.01.2021 18:40 Відповісти
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 492
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31.01.2021 18:50 Відповісти
а с чего это их самолеты?микоя-армян,гуревич еврей...причем здесь узкоезычные? Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2365
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31.01.2021 19:16 Відповісти
Доречі, Гуревич навчався свого часу у моєму місті. 🙂
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31.01.2021 19:24 Відповісти
пнх в спам.
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31.01.2021 19:22 Відповісти
Вот тебя и поставим . Ты же лучше шаришь в военном деле чем Наполеон Вова Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6331
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31.01.2021 21:19 Відповісти
Що важливо в нашій справі?
Це заправити літак.
Так. Але ще головнішеце хоча б встигнути взлетіти...
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31.01.2021 18:40 Відповісти
Самолет стоит заправленным всегда. Кроме разве что ремонта именно баков.
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31.01.2021 18:49 Відповісти
Ага а той бензовоз, що стоїть збоку, то він теж там стоїть всегда.... Це слава Богу, що взагалі почали паливо підвозити, бо декілька років тому в цьому не було потреби, бо нам "гарантували" по меморандуму і договорах "дружби", тому просто все крали.
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31.01.2021 18:54 Відповісти
Є так зване "дєжурноє звено" яке стоїть заправлене, озброєне і у декількахвилинній готоіності до злету.
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31.01.2021 19:00 Відповісти
Люблю я оптимістів... Вони такі як діти.
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31.01.2021 19:02 Відповісти
Люблю я всілякого толку експертів. Вони як Вассермани...
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31.01.2021 19:16 Відповісти
ну да, Штаты когда "Буря в пустыне" начинали, так ни одно дежурное совковое звено и не взлетело, сгорели, даже не выехав на рулёжку...
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31.01.2021 21:06 Відповісти
А давай о ПерлХарборе еще подіскутіруєм.
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31.01.2021 21:11 Відповісти
Так это не в тему будет, там совковой авиации и близко не было.
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01.02.2021 11:03 Відповісти
да ты силен в авиации,силенко Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8987.истребители на бензине не летают,запомни это...да и гражданские самолеты тоже,ну кроме ан-2 разве
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31.01.2021 19:18 Відповісти
Эдуард, не строй из себя эксперда! На фото есть только АПА-5Д (источник электропитания) и ВЗ-20/350 (заправщик сжатым воздухом).
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31.01.2021 19:38 Відповісти
😁 встигнути б воздуха накачать і батареї зарядить...
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31.01.2021 19:49 Відповісти
Нафига те воздушные бои? Когда ракета выпущенная за несколько десятков км сделает свое дело. Как было с какацапским Су-24 в небе Турции.
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31.01.2021 18:46 Відповісти
Гуглим радиус действия ракет воздух-воздух, стоящих на вооружении Миг-29. Отнюдь не десяткидесятки км, к сожалению.
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31.01.2021 18:51 Відповісти
Прогугли заодно назначение легкого фронтового истребителя МиГ-29, его радиус боевого действия, условия пуска ракет класса воздух-воздух в ППС и ЗПС и соотвественно дальность поражения цели
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31.01.2021 19:45 Відповісти
Ашо мешает применить современную авионику и вооружение? Только одно - Зе лупень.
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31.01.2021 19:54 Відповісти
Реальных ТТХ военной техники в Гугле нет и никогда не было...
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01.02.2021 11:05 Відповісти
так ннннАдА. будем всех бАмбить
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4808
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31.01.2021 18:52 Відповісти
Тужиться начебто на унітазі....
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31.01.2021 20:58 Відповісти
Бамбит
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02.02.2021 14:45 Відповісти
Колись саме так і вважали Америці та СРСР в п'ятьдесяті роки минулого століття... До війни у В'єтнамі. А потім наверстували втрачене та порізане на металобрухт.
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31.01.2021 18:52 Відповісти
😁 Не переживай, все происходит так, как ты написал,рубиться шашками на вытянутую руку никто не собирается. Воздушный бой начинается задолго до того, как пилоты визуально обнаруживают друг друга, и это мероприятие ставит целью взаимодействие пилота с БРЛС и системой вооружения для получения навыков применения средств поражения штатных ракет воздух-воздух. Это же ИСТРЕБИТЕЛИ! 🙂
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31.01.2021 18:58 Відповісти
а пуск ракеты-это не бой? Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4953
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31.01.2021 19:19 Відповісти
А з ким вони там на Волині вювати збираються? Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2709
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31.01.2021 18:51 Відповісти
Ти пропонуєш їм летіти прямо на москву?
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31.01.2021 19:01 Відповісти
Да!!!!!
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31.01.2021 19:20 Відповісти
з москалями з півночи,які можуть і беларусі бути.
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31.01.2021 19:21 Відповісти
Не секрет,що вони дислокуються у Луцьку.Там же недалеко знаходиться Повурський полігон ще з післявоєнних часів.
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31.01.2021 19:32 Відповісти
Я думаю , что нужно приводить все аэродромные полосы в порядок . Во время второй мировой , американские бомбардировщики , - летающие крепости B - 17 , спокойно садились .
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31.01.2021 19:07 Відповісти
. В районе Полтавы .
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31.01.2021 19:15 Відповісти
У нас мало и самолетов и ракет....
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31.01.2021 20:01 Відповісти
давно перезрел вопрос послать молодняк в Штаты учиться на что-нибудь путёвое..
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31.01.2021 21:26 Відповісти
Ребята летают и понимают, что будут выведены из строя в перую очередь. Респект
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31.01.2021 21:55 Відповісти
В кадре 3 МИГа, это все? И ракетами конечно же не пуляли, за неимением оных....
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01.02.2021 16:13 Відповісти
"Тренировались вести бой" без единого выстрела ... Ярко.
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02.02.2021 11:42 Відповісти
 
 