Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Повітряного командування "Захід" успішно провів першу льотну зміну в новому 2021 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, на винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.
В небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище.
Топ коментарі
+16 Злой Карлик
показати весь коментар31.01.2021 18:50
+14 Злой Карлик
показати весь коментар31.01.2021 18:52
+13 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар31.01.2021 19:16
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Будь ласка, зачекайте...
Це заправити літак.
Так. Але ще головнішеце хоча б встигнути взлетіти...