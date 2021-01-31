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Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Балтіморі - штат Меріленд, США - триває 10-тижнева допідготовка двох майбутніх українських екіпажів патрульних катерів класу Island.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство "АрміяІнформ", очікується, що самі катери надійдуть в Україну морським шляхом до кінця першого півріччя цього року. Зараз вони проходять в США відповідне технічне обслуговування та доозброєння.

Основною метою навчання українських екіпажів є досягнення необхідного рівня підготовки у питаннях безпечної та безаварійної експлуатації 110-футових патрульних катерів типу "Айленд".

"Загалом під час 10-тижневого навчання особовий склад має не лише якісно засвоїти курс підготовки, скласти проміжні тести за визначеними спеціальностями, але й здійснити контрольні виходи в море та за результатами отримати відповідні сертифікати з допуском до самостійного управління катерами типу "Айленд", – повідомив капітан 3 рангу Ігор Трухан.

Також дивіться: Патрульний катер типу ISLAND для ВМС України здійснив контрольний вихід у море в США. ВIДЕО

Під час курсу підготовки українські екіпажі опанують будову та основні тактико-технічні характеристики катерів цього проєкту, засвоять правила боротьби за живучість, відповідно до вимог і стандартів Берегової охорони США, навчаться правильно та ефективно експлуатувати та обслуговувати катерні системи та озброєння, навігаційне обладнання та засоби зв’язку, а також пройдуть курс підготовки по роботі з Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) тощо.

Крім того, під час практичних занять наші екіпажі відпрацюють приготування катеру до походу, аварійне керування пошкодженим катером, буксирування та поповнення всіх видів запасів.

Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го 01

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Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го 02
Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го 03
Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го 04
Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го 05

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Топ коментарі
+22
Вот и чудненько.
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31.01.2021 21:09
+15
И что Украине делать с авианосцем? Опиши хотя бы пару сценариев.
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31.01.2021 21:15
+14
строить авианосцы мог совок, и то с большой натяжой. (см. "Адмираз Кузя")
нах оно Украине - ответ может дать только воспаленное воображение совка Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го - Цензор.НЕТ 4340
и да - сидя на бутылке никого никуда ты не посадишь Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го - Цензор.НЕТ 216
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31.01.2021 21:19
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Трамп не приймав це рішення - воно від двох палат партаменту: конгресу та сенату. Та від двох партій - щорічна військова допомога, в середньому 250-350 мільйонів.
Коли рішення проходить всі інстанції, президент може тільки ствердити це.
Трамп намагався загальмувати якось допомогу - це коштувало йому гучного скандалу та першого імпічменту.
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31.01.2021 22:11 Відповісти
Республіканці в конгресі та сенаті разом із Трампом .
Нагадую - при демократі Обамі допомоги , фактично , не було ... Скоріш за все і Байден буде намагатися (як і свого часу Обама..) ініціювати чергове "перезавантаження" відносин США і РФ ...
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31.01.2021 22:17 Відповісти
Врешь. Байден уже заявил что не будет никаких перезагрузок. А это то, чего "не было"

Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го - Цензор.НЕТ 9264
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31.01.2021 22:21 Відповісти
Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го - Цензор.НЕТ 6023
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31.01.2021 22:23 Відповісти
Брешеш!
Жодних "перезавантажень"!
https://www.youtube.com/watch?v=j_uGdFRzTHI
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31.01.2021 22:58 Відповісти
А ще додай інформацію що не надали озброєння саме коли просив Порошенко, особисто на англійській мові Обаму.... Справа в тому що отримана зброя у конфлікті з Грузії потрапила до Росії.А це риторичне питання ... Вспливуть ці озброєння у якійсь « банановій республіці» Тоді я подивлюсь як ви надасте докази що ці м16 не потрапили туди з США. Також слід обережно ставитись до наявності ядерної зброї.... 3 я світова не потрібна , навіть через Україну .
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01.02.2021 00:12 Відповісти
Совок був могутнішим, ніж рашка - подивіться % економіки до економіки США.
І якось США та союзникі впоралися без ядерної зброї анакондою зкрутити та збезсилити.
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01.02.2021 01:03 Відповісти
Скільки можна свистіти про ці катери? Вже оскомину набили. На другому фото, як я розумію, маслопупи в машинному відділенні.
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31.01.2021 23:03 Відповісти
Сподіваюсь що не на азовське море підуть, бо ж знову кацапня забере ці катери
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31.01.2021 23:12 Відповісти
Когда Айлендов не было в Украине,понятно почему экипажи обучались в США. Сейчас обучение можно было бы организовать и тут.
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01.02.2021 00:58 Відповісти
Треба отримувати досвід координації з союзниками - мова, документація, організація процесів.
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01.02.2021 01:05 Відповісти
Будет чем разоружаться? Или подпишут поражение и, как репарации, передадут даунбассам, а те уже, трофеями, в ЧФ? Там кравчучка издает звуки о референдуме, так, что ожидаются какие-то пакости от "мудрого нарида" под руководством сексотско-рашистского отребья..
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01.02.2021 05:51 Відповісти
Надо делать скидку на возраст кравчука.Ни каких референдумов по государственному устройству Украины не может быть,это вообще даже не обсуждается.
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01.02.2021 15:26 Відповісти
Надо делать скидку на возраст кравчука.Ни каких референдумов по государственному устройству Украины не может быть,это вообще даже не обсуждается.
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01.02.2021 15:27 Відповісти
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