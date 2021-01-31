Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го. ФОТОрепортаж

У Балтіморі - штат Меріленд, США - триває 10-тижнева допідготовка двох майбутніх українських екіпажів патрульних катерів класу Island.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство "АрміяІнформ", очікується, що самі катери надійдуть в Україну морським шляхом до кінця першого півріччя цього року. Зараз вони проходять в США відповідне технічне обслуговування та доозброєння.

Основною метою навчання українських екіпажів є досягнення необхідного рівня підготовки у питаннях безпечної та безаварійної експлуатації 110-футових патрульних катерів типу "Айленд".

"Загалом під час 10-тижневого навчання особовий склад має не лише якісно засвоїти курс підготовки, скласти проміжні тести за визначеними спеціальностями, але й здійснити контрольні виходи в море та за результатами отримати відповідні сертифікати з допуском до самостійного управління катерами типу "Айленд", – повідомив капітан 3 рангу Ігор Трухан.

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Під час курсу підготовки українські екіпажі опанують будову та основні тактико-технічні характеристики катерів цього проєкту, засвоять правила боротьби за живучість, відповідно до вимог і стандартів Берегової охорони США, навчаться правильно та ефективно експлуатувати та обслуговувати катерні системи та озброєння, навігаційне обладнання та засоби зв’язку, а також пройдуть курс підготовки по роботі з Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) тощо.

Крім того, під час практичних занять наші екіпажі відпрацюють приготування катеру до походу, аварійне керування пошкодженим катером, буксирування та поповнення всіх видів запасів.

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