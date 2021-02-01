СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси. ФОТОрепортаж

У Києві Служба безпеки України викрила на незаконному збуті зброї і боєприпасів групу осіб, до якої входили колишні працівники одного з державних правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

За даними слідства, колишні правоохоронці, один з яких у минулому співробітник спеціального загону МВС України, завозили до столичного регіону засоби ураження з району проведення антитерористичної операції для продажу. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час збуту реактивної протитанкової гранати за 1800 доларів США.

Раніше співробітники української спецслужби задокументували нелегальний продаж учасниками групи автомату Калашникова АКС-74У та набоїв калібру 5,45 мм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено пістолет Макарова, три ручні гранати Ф-1, понад 300 набоїв різного калібру, підроблені посвідчення працівників державних правоохоронних органів та приватних охоронних структур.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з Солом'янським Управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.













Фото: ГУ СБУ у м.Києві та Київській області