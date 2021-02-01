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СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві Служба безпеки України викрила на незаконному збуті зброї і боєприпасів групу осіб, до якої входили колишні працівники одного з державних правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

За даними слідства, колишні правоохоронці, один з яких у минулому співробітник спеціального загону МВС України, завозили до столичного регіону засоби ураження з району проведення антитерористичної операції для продажу. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час збуту реактивної протитанкової гранати за 1800 доларів США.

СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 01

Раніше співробітники української спецслужби задокументували нелегальний продаж учасниками групи автомату Калашникова АКС-74У та набоїв калібру 5,45 мм.

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Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено пістолет Макарова, три ручні гранати Ф-1, понад 300 набоїв різного калібру, підроблені посвідчення працівників державних правоохоронних органів та приватних охоронних структур.

СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 02

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з Солом'янським Управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 03

СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 04

СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 05
СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 06
СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 07
СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 08
Фото: ГУ СБУ у м.Києві та Київській області

СБУ викрила у Києві угруповання експравоохоронців, які збували вогнепальну зброю і боєприпаси 09

Автор: Анастасія Потіха
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уволились вчера ? всем давно известно, что мусора крышуют и возглавляют проституцию, наркотрафик и сбыт оружия
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01.02.2021 11:23 Відповісти
тут работающие наркотой торгуют..
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01.02.2021 11:29 Відповісти
и что за это будет людям с отличной характеристикой , и отличающимся от обычных граждан своей избранностью и службой государству ?
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01.02.2021 11:38 Відповісти
А чвк мєртвєтьчюка, зі зброєю - то потенційні добрбатівці (у випадку чергової агресії каSSапії)?
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01.02.2021 11:59 Відповісти
рыжие боты и куртку мне я люблю такое камуфло))
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01.02.2021 15:38 Відповісти
 
 